La inteligencia artificial desafía los límites humanos y obliga a repensar el futuro laboral y social

Darío Amorei comparte su mirada sobre la IA y cómo avanza en comparación con la inteligencia humana (Captura de video / Youtube / Nikhil Kamath)

El avance acelerado de la inteligencia artificial hacia capacidades comparables a las humanas no solo redefine el futuro de la tecnología, sino que también plantea nuevos desafíos económicos, laborales, éticos y geopolíticos. Así lo percibe Dario Amodei, biólogo y físico de formación, fundador de Anthropic y exdirector de investigación en OpenAI, en una entrevista con el empresario Nikhil Kamath.

La IA está modificando profundamente la economía y la sociedad, impulsada por el crecimiento de los datos, la potencia de cómputo y el tamaño de los modelos. Según Amodei, esta transformación implica riesgos y oportunidades: desde la automatización laboral hasta la necesidad de repensar la regulación y el papel de las habilidades humanas.

Para Amodei, el impacto será transversal y constante en la próxima década, afectando a todos los sectores y desafiando a gobiernos, empresas y trabajadores a adaptarse a una nueva realidad dominada por la IA.

El fundador de Anthropic describe sus orígenes como académico en biología y física, movido por el propósito de entender sistemas complejos y curar enfermedades. Sin embargo, la dificultad de explicar tal complejidad lo llevó de las herramientas tradicionales a interactuar con la inteligencia artificial: “Noté que la IA comenzaba a tener éxito, compartía ciertos atributos con el cerebro humano y podía escalar más allá de nuestras capacidades”.

Tras su paso por laboratorios, trabajó junto a Andrew Ng en Baidu y luego en Google. Poco después, se sumó a OpenAI, donde lideró el área de investigación durante varios años. “Sin embargo, junto a otros, sentí la necesidad de una visión distinta para la IA y fundamos Anthropic”, señaló.

La acumulación de poder en pocas empresas tecnológicas preocupa a expertos del sector de inteligencia artificial como Dario Amodei, fundador de Anthropic (Captura de video / Youtube / Nikhil Kamath)

La fundación respondió a convicciones técnicas y éticas. “Nuestra certeza en las leyes de escalabilidad nos llevó a apostar por modelos que crecen su capacidad de forma exponencial al sumar datos y potencia”, subrayó. “Desde 2019 veíamos aumentos sorprendentes de desempeño, incluso cuando muchos dudaban. Argumentamos la importancia de este enfoque y, aunque influyó en OpenAI, sentí que allí faltaba compromiso real con hacer las cosas correctamente”.

El creador de Anthropic insistió en que la responsabilidad ética no debe quedarse en el discurso: “Preferimos crear una organización que asuma sus propios errores y decisiones”. Además, destacó la relevancia de construir IA general “de forma adecuada”, con el fin de afrontar con rigor las consecuencias económicas y de seguridad que se derivarán de su uso global.

Avances técnicos y conceptos claves en inteligencia artificial

Bajo este panorama, Amorei explicó las leyes de escalabilidad como una receta química: “Si combinas los elementos adecuados, más datos, más cómputo, modelos más grandes, obtienes inteligencia”. Destacó que la diferencia actual está en que, hace cinco años, una computadora no podía redactar un ensayo, analizar imágenes o videos, ni crear código funcional bajo demanda.

Según explicó, la inteligencia es la capacidad de realizar cualquier tarea cognitiva expresable en texto o imágenes, desde traducciones hasta la solución de problemas complejos. “Ahora puedes hacer preguntas inéditas y el modelo ofrece respuestas originales, no solo información existente en internet. Es un cambio totalmente nuevo”, añade.

El entrevistado señaló que la expansión de estos sistemas superó incluso las previsiones de la industria. “Antes creíamos que era imposible abordar tareas tan diversas con una sola tecnología. Hoy, la inteligencia artificial puede asombrarnos en muchos planos”.

Dario Amodei enfatiza en que la automatización impulsada por IA tendrá impacto transversal en todos los sectores económicos y pone en juego el papel de las habilidades humanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implicaciones económicas, regulación y concentración de poder

Además, reconoció el auge de empresas tecnológicas en la vanguardia de la IA, pero aseguró que le preocupa la concentración de influencia. “Me incomoda la acumulación de poder en pocas compañías, algo que ocurrió casi por accidente y de forma acelerada”. Por lo tanto, asegura que Anthropic implementó un modelo de gobernanza singular: “Creamos el Long-Term Benefit Trust, una estructura donde la mayoría de miembros de la junta no tienen interés financiero. Así, evitamos el control absoluto de una sola persona”.

Riesgos sociales y el futuro de la IA

Al ser consultado sobre las aparentes oscilaciones en su perspectiva, enfatizó en el rechazo a la idea de haber pasado del optimismo al escepticismo. “Siempre he mantenido en paralelo ambas visiones: el potencial positivo y los riesgos”, afirmó. Y agregó: “En lo técnico, áreas como la interpretabilidad y la alineación de modelos han avanzado más de lo esperado. Me asombra cómo detectamos circuitos asociados a patrones poéticos o conceptos específicos”.

Para Amodei, las consecuencias laborales de la inteligencia artificial son una de las partes más críticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, señaló que la conciencia pública sobre los riesgos y la complejidad está muy por detrás del progreso tecnológico. “Es como ver un tsunami aproximarse y creer que solo es un efecto óptico. No existe una toma de conciencia real, lo cual es inquietante por la falta de reacción de gobiernos y sociedad”. Esa distancia entre innovación y respuesta social, alerta, puede aumentar las vulnerabilidades. “El riesgo no proviene solo de la tecnología, sino de cómo decidamos regularla e integrarla”.

Según explicó, las consecuencias laborales de la inteligencia artificial son una de las partes más críticas. “El rango de la automatización crecerá cada vez más; afecta a todos, no solo a un sector”. Resaltó que existen dimensiones humanas que la IA aún no puede igualar: la interacción con personas, el conocimiento institucional y la integración en el mundo físico son ventajas competitivas.

En cuanto al futuro a largo plazo, observa que la IA podría superar incluso la interacción física y la gestión de relaciones humanas, “pero queda por ver cómo redefinimos nuestro papel en tal escenario”. Considera vital que las empresas y trabajadores identifiquen ventajas comparativas y se adapten rápidamente: “Aspectos claves pueden perder valor frente a nuevas competencias que antes no eran estratégicas”.

Oportunidades y habilidades claves ante la revolución de la IA

Sobre los nuevos horizontes, el ejecutivo estima que las oportunidades surgen en la creación de aplicaciones sobre los grandes modelos: “Cada vez que lanzamos un modelo, surgen posibilidades inéditas. La velocidad de cambio es muy alta y permite a emprendedores innovar donde las grandes empresas aún no llegan”.

Planteó que las ventajas competitivas deben construirse dentro de mercados específicos: “No basta con crear envoltorios o interfaces; hay que aportar saber sectorial o introducir la IA en áreas donde las firmas grandes no tienen experiencia, como la biotecnología o los servicios financieros regulados. En esos casos, necesidades legales y técnicas impiden a empresas como Anthropic entrar directamente”.

"Sentí la necesidad de una visión distinta para la IA y fundamos Anthropic", aseguró Amodei (REUTERS/Dado Ruvic/File Photo=

Entre las habilidades más solicitadas, resaltó: “Las profesiones humanas y relacionales, la integración de la IA con el mundo físico y el pensamiento crítico serán esenciales. En una era en la que la IA puede generar contenido casi indistinguible de la realidad, será clave la capacidad para diferenciar lo auténtico de lo simulado”.

Se refirió a una renovación en la biotecnología, especialmente en segmentos “programables y adaptativos”, como las terapias con péptidos o los tratamientos celulares personalizados. “Estos enfoques ofrecen gran potencial de optimización y permitirán avances terapéuticos inéditos”.

Frente al temor a la obsolescencia de capacidades humanas, sostuvo: “Las matemáticas o la memoria no desaparecen por la existencia de calculadoras. Hay riesgo de pérdida de habilidades si el uso de la IA es acrítico o superficial, pero cada uno puede decidir preservarlas enriqueciéndose a nivel intelectual”, concluyó.