Cómo detectar cámaras de fotomulta en Waze y Google Maps: guía paso a paso para Semana Santa

Waze y Google Maps ayudan a detectar cámaras de fotomulta y evitar sanciones en Semana Santa

La llegada de la Semana Santa marca uno de los periodos de mayor movimiento vehicular en América Latina, y con ello crece el interés de los conductores por evitar infracciones y disfrutar de un viaje seguro.

Herramientas como Waze y Google Maps se han convertido en aliados indispensables no solo para elegir la mejor ruta, sino para anticipar la ubicación de cámaras de fotomulta, esas temidas aliadas de la regulación vial que pueden implicar sanciones económicas inesperadas.

La utilidad de estas aplicaciones va más allá de la navegación: permiten identificar en tiempo real ubicaciones de cámaras de velocidad, reportar incidentes y evitar multas costosas.

Tecnología vial: detecta cámaras de fotomulta y viaja seguro en Semana Santa con Google Maps - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Con las funcionalidades adecuadas y una revisión previa del vehículo, los conductores pueden mejorar su experiencia y minimizar riesgos durante el trayecto. Aquí te explico cómo aprovechar al máximo estas plataformas y qué pasos seguir para viajar tranquilo en Semana Santa.

¿Qué son las cámaras de fotomulta y por qué importa detectarlas?

Las cámaras de fotomultas son dispositivos automáticos instalados en vías urbanas y carreteras para detectar infracciones como exceso de velocidad, cruce de semáforos en rojo o invasión de cebras peatonales.

En países como Colombia, su ubicación y regulación es pública y está sujeta a normativas específicas. Conocer dónde están ubicadas permite a los conductores ajustar su comportamiento y reducir el riesgo de sanciones, contribuyendo a la seguridad vial.

Cómo detectar cámaras de fotomulta en Waze

Waze destaca por su enfoque comunitario: la información sobre cámaras, accidentes y cierres de vía depende de los reportes de los usuarios en tiempo real. Para activar las alertas de cámaras de fotomulta en Waze, sigue estos pasos:

Así puedes evitar multas en Semana Santa: consejos para aprovechar Waze y Google Maps en carretera - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Activa el GPS y abre Waze en tu teléfono. Ve a Configuración (ícono de tuerca). Busca la opción Velocímetro. Activa Mostrar velocímetro y Alertarme si excedo el límite. Mientras conduces, Waze te mostrará íconos de cámaras en el mapa y te alertará si superas la velocidad permitida en zonas controladas.

Waze también permite que los usuarios reporten cámaras nuevas, actualizando la base de datos en tiempo real. Así, puedes anticipar la presencia de dispositivos de control y actuar a tiempo.

Cómo detectar cámaras de velocidad en Google Maps

Google Maps también ofrece información sobre cámaras de velocidad, aunque su actualización no es tan dinámica como en Waze. Para visualizar alertas de cámaras fijas:

Activa el GPS y abre Google Maps. Inicia una ruta de navegación seleccionando tu destino y presionando ‘Iniciar’. Durante el trayecto, Google Maps mostrará íconos naranjas de cámara en autopistas y avenidas principales. Cuando te acerques a una cámara, la aplicación puede mostrar mensajes como “Cámara reportada más adelante”.

Las aplicaciones permiten visualizar la ubicación de cámaras y recibir alertas de velocidad, reforzando la seguridad y la prevención de accidentes en una de las épocas más transitadas del año en América Latina - (Foto: Waze)

Ten en cuenta que la cobertura de cámaras en Google Maps suele ser mayor en ciudades grandes y en vías principales. Es menos precisa en zonas rurales o carreteras secundarias.

Consejos adicionales para conductores en Semana Santa

Más allá de la tecnología, la seguridad vial comienza con la preparación del vehículo y la planificación del viaje. Revisa el estado de las llantas, líquidos, luces y equipo de carretera antes de salir. Si eres motociclista, utiliza casco y equipo de protección. Infórmate sobre restricciones de tránsito, planes retorno y programa descansos cada cuatro horas de manejo.

Nunca uses el celular al volante; si necesitas consultar la ruta, detente en un lugar seguro. Respeta los límites de velocidad, mantén la distancia de seguridad y recuerda que el objetivo es llegar seguro, no solo rápido.

Aprovechar las funcionalidades de Waze y Google Maps no solo te ayuda a evitar multas, sino que contribuye a una conducción más responsable. La detección de cámaras de fotomulta es una herramienta de prevención, no de evasión. Reduce la velocidad en zonas señalizadas y utiliza la tecnología como un apoyo para mantener hábitos correctos al volante.