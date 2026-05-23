El FMI pidió reformar el BCRA, un dólar más flexible y no confiar tanto en la política monetaria: qué le respondió el equipo económico

Georgieva, directora del FMI, y Luis Caputo. Además de elogios, el Fondo hizo críticas, que Economía refutó

La publicación del nuevo Staff Report del Fondo Monetario Internacional sobre la economía argentina volvió a poner en primer plano las diferencias entre el organismo y el Gobierno nacional respecto del rumbo de la política monetaria y cambiaria. En el documento difundido este viernes, el Fondo volvió a recomendar reformas en el Banco Central, mayor flexibilidad cambiaria y menor dependencia de la política monetaria como ancla para lograr la desinflación. El equipo económico argentino replicó en el mismo informe por qué considera que esos planteos no se ajustan al contexto local y defendió la vigencia del actual marco monetario.

El reporte, que corresponde a la segunda revisión del programa vigente, señala que la experiencia internacional en procesos de estabilización “sugiere que sostener la desinflación requiere tiempo y mejoras continuas en los marcos operativos e institucionales”. El FMI remarca la necesidad de que la política monetaria evolucione hacia un esquema en el que la tasa de interés gane protagonismo y el tipo de cambio tenga mayor flexibilidad, en detrimento del actual enfoque basado en agregados monetarios. “El marco monetario debería evolucionar para permitir una mayor flexibilidad cambiaria y una mayor dependencia de la tasa de interés como herramienta clave de política, donde eventualmente las metas de inflación reemplacen a los agregados monetarios como ancla nominal”, dice el documento.

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El FMI sostiene que la eficacia de la política monetaria basada en el control de agregados “pierde fuerza” una vez que la inflación desciende a niveles similares a los actuales en la Argentina y por eso recomienda avanzar hacia un esquema que privilegie a la tasa de interés como señal principal, algo que el equipo económico argentino refuta de manera explícita en el punto 29 del documento sobre “la visión de las autoridades (del gobierno)”.

La eficacia de la política monetaria

Además de afirmar que “la relación entre dinero y precios se debilita en entornos de baja inflación” y obliga a repensar el marco operativo para consolidar la estabilidad de precios, los técnicos del FMI insisten también en la necesidad de actualizar la medición de la inflación. “Debería considerarse una publicación temprana de los datos de inflación basados en ponderaciones de consumo actualizadas, así como el fortalecimiento de la independencia del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)”.

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De lo que se desprende que, según el Fondo, la calidad de los datos oficiales aún muestra falencias porque se basa en mediciones desactualizadas del consumo real de los hogares. En n pasaje dice expresamente: “la demora prolongada en la actualización del índice de precios al consumidor ha dejado la metodología desactualizada y menos representativa de la canasta de consumo actual”.

Milei, entre Caputo y Bausili, titular del BCRA. El presidente es un halcón de la política monetaria, cuya eficacia el FMI cuestiona

En relación al Banco Central (BCRA), el Staff Report sostiene que si bien se han dado pasos positivos en mejorar el balance y la transparencia de la entidad, persisten desafíos estructurales. “Deberían continuar los pasos para fortalecer el balance del BCRA (…) a mediano plazo, serán esenciales reformas legales más amplias a la carta orgánica para reforzar la independencia, la gobernanza y la rendición de cuentas del Banco Central, incluyendo salvaguardas contra el financiamiento monetario”.

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En un apartado, el FMI analiza la situación patrimonial y la gobernanza del BCRA en el que reconoce que el actual gobierno heredó una entidad “peligrosamente débil” tras años de predominio fiscal, pero que si bien mejoró el balance en términos nominales y eliminó la financiación monetaria directa del déficit, subsisten vulnerabilidades por la posición neta negativa de reservas internacionales, de un rojo cercano a USD 10.000 millones.

Sanear el Banco Central

El saneamiento definitivo del balance, según el Fondo, requerirá políticas que fomenten la remonetización y la acumulación sostenida de reservas, además de una transición hacia estándares internacionales de contabilidad y fortalecimiento institucional del BCRA. Además, otro punto del documento precisa que la situación de reservas es aún un riesgo relevante para el cumplimiento de los compromisos con el propio FMI. “La baja disponibilidad de reservas líquidas sigue planteando riesgos para la capacidad de pago, especialmente frente a los importantes vencimientos de deuda en el corto plazo y la volatilidad potencial en el contexto de las próximas elecciones presidenciales de 2027”. El Fondo proyecta al respecto que los pagos de Argentina al organismo alcanzarán el 8% de las exportaciones en 2030 y el 18% de las reservas brutas del BCRA en 2027.

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En recomendaciones de política, el FMI insiste en que la estabilización de la economía argentina debe contemplar una mayor flexibilidad cambiaria, una política fiscal más estricta y una acumulación más acelerada de reservas. Esto último, dice, “será esencial para mitigar el impacto de shocks y asegurar un acceso estable y sostenible a los mercados”, además de plantear que parte de los ingresos extraordinarios por exportaciones deberían ahorrarse a través de una política fiscal más austera y acumulación de reservas más rápida.

Fachada del BCRA. El Fondo señaló luces y sombras de la entidadREUTERS/Agustin Marcarian

Más aún, el Fondo cuestiona la eficacia de la política monetaria para combatir la inflación, algo que va definitivamente contra la fe casi dogmática del propio presidente Javier Milei. Según el Staff Report, “debería continuarse el movimiento hacia una mayor dependencia de herramientas de política basadas en tasas de interés y la inflación como ancla nominal para orientar mejor las expectativas”, mejorar la resiliencia externa y reducir los riesgos derivados de la dolarización y la volatilidad financiera.

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La respuesta de Economía

El equipo económico argentino, en su respuesta dentro del mismo informe, defendió el esquema vigente y relativizó la urgencia de los cambios que pide el Fondo. Según los funcionarios, “el marco de metas monetarias permitió una rápida desinflación hasta niveles de un dígito bajo”, por lo que no considera necesario modificar el ancla nominal. De hecho, el Staff Report destaca que “las autoridades enfatizaron que, pese al shock negativo sobre la demanda de dinero en 2025, continuaron perfeccionando el marco monetario”, mientras que atribuyen las dificultades recientes para reducir la inflación a la corrección de precios relativos y no a fallas del esquema monetario”.

Según los funcionarios argentinos, la baja efectividad de la tasa de interés en el actual contexto hace que las metas de inflación no sean una alternativa válida. “Las autoridades advirtieron que reglas rígidas podrían socavar la credibilidad y que, en los niveles actuales de inflación, los canales de tasas de interés débiles hacen que la meta de inflación sea un sustituto deficiente para las metas monetarias”, dice el documento.

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Además, el equipo económico niega que la actual carta orgánica del BCRA sea un obstáculo para la estabilización o requiera una reforma urgente. El Gobierno también relativizó la comparación con otros países emergentes y afirmó que la reducción de inflación lograda hasta ahora se hizo con “cumplimiento pleno de contratos preexistentes”, lo que -sostuvo- fortalece la credibilidad del proceso de estabilización. Según el equipo de Caputo, la remonetización prevista dará respaldo adicional a la compra de reservas y el ritmo de acumulación de divisas dependerá del escenario de financiamiento externo, además de refutar que, como sugiere el Fondo, haya relación tan estrecha entre reservas y riesgo país.

A la luz del documento y los contrapuntos que explicita en algunos pasajes, el documento muestra que el debate entre el FMI y Ecnomía sobre cómo consolidar la desinflación y fortalecer el sistema financiero sigue abierto. El Staff Report refleja tanto los avances logrados como las divergencias pendientes en torno al rol del BCRA, la medición de la inflación, la acumulación de reservas y la calidad de los datos oficiales, en un contexto marcado por la necesidad de mejorar la capacidad de pago de la deuda y garantizar la estabilidad macroeconómica de largo plazo.

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