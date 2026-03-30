Semana Santa 2026: cómo saber dónde está tu familia en tiempo real con Google Maps

La herramienta es compatible con diferentes sistemas operativos y no requiere descargar adicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la Semana Santa, los desplazamientos familiares y las actividades al aire libre se multiplican en muchas regiones. En este escenario, Google Maps puede ser una herramienta clave para quienes desean saber en todo momento dónde se encuentran sus seres queridos.

Su función para compartir ubicación en tiempo real facilita la coordinación de encuentros, la supervisión de menores y la seguridad de los participantes en excursiones o viajes largos.

Además, su uso es sencillo, flexible y se adapta tanto a quienes viajan en grupo, como a quienes desean que alguien de confianza siga su trayecto por carretera, a pie o en transporte público.

Cómo se puede compartir la ubicación en Google Maps

Todo el proceso se puede realizar desde la app nativa en el dispositivo. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La función para compartir ubicación está disponible para cualquier usuario con una cuenta de Google y conexión a internet. El proceso consiste en abrir la aplicación de Google Maps en el teléfono, acceder al perfil, elegir “Compartir ubicación” y seleccionar el contacto deseado.

Si la persona no figura entre los contactos de Google, se puede enviar el enlace a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp o por correo electrónico. Quien comparte la ubicación puede definir el tiempo durante el cual permanecerá activa la función, desde minutos hasta de forma indefinida.

Es necesario que ambas partes cuenten con acceso a internet y acepten la solicitud de seguimiento. Cuando la ubicación deja de estar disponible, la aplicación lo notifica, lo que refuerza el control sobre la privacidad.

Quién puede ver mi ubicación y cómo se gestiona la privacidad

Solo las personas autorizadas acceden a la ubicación, y el permiso puede revocarse en cualquier momento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solo quienes hayan recibido la invitación y la hayan aceptado pueden visualizar la ubicación en tiempo real. Google Maps permite cancelar el permiso de acceso en cualquier momento, incluso antes de que finalice el intervalo seleccionado.

Esta flexibilidad es útil para padres que desean supervisar a sus hijos en excursiones, para grupos que buscan encontrarse en zonas concurridas o para quienes gestionan situaciones de emergencia.

El usuario puede ajustar los intervalos de tiempo a sus necesidades y revocar el acceso de forma inmediata si lo considera necesario. Esta capacidad de control es uno de los factores que ha impulsado la adopción de la función de compartir ubicación en actividades familiares, escolares y recreativas.

Qué otras aplicaciones permiten compartir la ubicación en tiempo real

WhatsApp es otras de las aplicaciones que tienen habilitada esta opción. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Sumado a Google Maps, aplicaciones como WhatsApp e Instagram ofrecen la opción de compartir ubicación en tiempo real.

En WhatsApp, el usuario selecciona el chat, pulsa el icono de adjuntar y elige la opción de ubicación, pudiendo decidir entre enviar la ubicación actual o compartirla en tiempo real durante un periodo de 15 minutos, una hora u ocho horas.

Instagram ha incorporado la opción de enviar ubicaciones a través de mensajes directos, aunque limita el tiempo de compartición a 59 minutos por sesión. Cada plataforma presenta distintas opciones de privacidad y control para adaptarse a las necesidades de cada usuario y situación.

Para qué momentos es útil compartir la ubicación en tiempo real

La opción es útil para encuentros con seres queridos que llegaron de viaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de estas herramientas es frecuente tanto en actividades cotidianas como en eventos extraordinarios. Compartir la ubicación permite a padres supervisar a sus hijos, a amigos encontrarse en lugares masivos y a viajeros ser monitoreados por alguien de confianza durante un trayecto prolongado.

Asimismo, es útil en contextos de emergencia, porque posibilita que una persona envíe rápidamente su localización precisa si se siente insegura, si esta tiene conexión a internet.

En este sentido, la facilidad para activar y desactivar la función, junto con el control sobre quién puede acceder a la ubicación, ha hecho de estas herramientas digitales opciones preferidas para garantizar la seguridad y la coordinación de las familias durante la Semana Santa y otras festividades que impliquen alta movilidad.