Ni bolsas de aire ni frenos: lo que realmente salva vidas según los expertos y pocos lo sabían

Seguridad vial y tecnología: las diferencias clave entre autos actuales y los de hace 30 años - crédito Hyundai

La relación entre tecnología y seguridad vial ha experimentado una transformación profunda en las últimas décadas. Los avances en la fabricación de automóviles no solo han redefinido la experiencia de conducción, también han marcado diferencias sustanciales en la protección de los ocupantes y en la prevención de accidentes.

Desde sistemas avanzados de asistencia hasta materiales que absorben impactos, la fabricación de vehículos modernos responde a un objetivo central: reducir la accidentalidad y proteger tanto a ocupantes como a peatones. Esta transformación no solo implica la aparición de nuevos dispositivos, sino un cambio estructural en la manera en que se concibe la seguridad vial.

En conversación con Adriana Casadiego, directora de marca de Hyundai Colombia, durante el lanzamiento del Grand i10, fue posible analizar de cerca cómo ha evolucionado la seguridad automotriz y los motivos por los que los autos actuales ofrecen ventajas significativas frente a los fabricados hace 20 o 30 años.

Innovaciones como frenos ABS, cámaras de reversa y conectividad inteligente marcan la diferencia entre los autos modernos y los antiguos, reduciendo accidentes y redefiniendo la movilidad urbana en Colombia y el mundo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se ha transformado la fabricación de vehículos

Durante buena parte del siglo XX, la seguridad en los vehículos se asociaba a la robustez de la carrocería. El uso de aceros gruesos era visto como garantía de protección, bajo la lógica de que un auto que permanecía intacto tras un choque era más seguro. Sin embargo, la investigación y la experiencia demostraron que esta rigidez trasladaba el impacto directamente a los ocupantes, incrementando el riesgo de lesiones graves.

La tecnología actual se orienta a materiales capaces de deformarse de forma controlada y absorber la energía del impacto. Así, los ocupantes quedan protegidos por “zonas de deformación” que disipan la fuerza del choque. El cambio en el diseño estructural, junto con la incorporación de múltiples airbags y sistemas de retención, ha tenido un efecto directo en la reducción de la letalidad de los accidentes.

La diferencia entre los automóviles antiguos y los actuales no termina en los materiales. Como explicó Casadiego, hoy es imposible imaginar un modelo nuevo que no cuente con frenos ABS, control electrónico de estabilidad o asistentes de arranque en pendiente. Estos sistemas, que hace décadas eran exclusivos de vehículos de alta gama, ahora forman parte del equipamiento básico en muchas gamas urbanas.

El control de estabilidad ayuda al conductor a mantener la trayectoria en curvas o situaciones de emergencia. Los frenos ABS permiten frenar y esquivar obstáculos sin perder el control del vehículo. Incluso funciones como la cámara de reversa, cada vez más extendidas, contribuyen a reducir los accidentes menores y los daños materiales en entornos urbanos congestionados.

El Grand i10 ejemplifica la nueva generación de vehículos urbanos, con sistemas de asistencia y conectividad que minimizan errores humanos y elevan los estándares de protección en las carreteras - crédito Hyundai

Uno de los cambios más recientes y relevantes tiene que ver con la integración entre el vehículo y los dispositivos móviles. La compatibilidad con sistemas permite responder llamadas, recibir indicaciones y gestionar música desde la pantalla central, minimizando la necesidad de manipular el teléfono.

El i10 como ejemplo de la nueva generación de vehículos urbanos

La llegada del Grand i10 al mercado colombiano ilustra cómo la innovación tecnológica se ha convertido en un requisito básico para la movilidad urbana segura. Sistemas como la cámara de reversa, que facilita el parqueo en ciudades caóticas, o la integración de pantallas táctiles con compatibilidad para Android Auto y Apple CarPlay, permiten que el conductor mantenga la atención en la vía y reduzca riesgos de distracción.

La evolución de la interfaz hombre-máquina es ahora uno de los pilares de la seguridad vial, como explicó la ejecutiva de Hyundai, al destacar que la industria responde a un cambio de paradigma, donde la mayor parte de los incidentes de tránsito ya no se deben al estado de las vías o al consumo de alcohol, sino a la distracción por dispositivos móviles.

Seguridad vial y sostenibilidad: los beneficios de la modernización

La evolución de materiales, asistentes electrónicos y regulaciones exige renovar el parque automotor, impulsando una movilidad más eficiente, segura y sostenible para todos los conductores - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualizar el parque automotor tiene implicaciones que van más allá de la seguridad directa. Los motores modernos, más eficientes, consumen menos combustible y emiten menos contaminantes. La combinación de seguridad y sostenibilidad se vuelve fundamental en ciudades donde la antigüedad promedio de los vehículos supera los veinte años.

Finalmente Casadiego destacó que renovar el parque no solo protege a los ocupantes, también contribuye a la calidad del aire y a la salud pública. El reto para la región es avanzar hacia una movilidad donde la tecnología esté al servicio de la vida y el bienestar colectivo.

La evolución tecnológica ha convertido a los automóviles en plataformas inteligentes, capaces de prevenir accidentes y reducir lesiones. El desafío es seguir democratizando el acceso a estas innovaciones y promover una cultura de movilidad segura, en la que la tecnología y la responsabilidad vayan de la mano.