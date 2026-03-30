Así es el modelo Centauro Digital: un nuevo liderazgo que une creatividad humana y automatización inteligente

Centauro Digital ofrece métodos y ejemplos prácticos, eliminando barreras técnicas y facilitando la adopción de inteligencia artificial en empresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación de Centauro Digital, el nuevo libro del estratega y emprendedor Miguel de la Roca, introduce una propuesta concreta para empresarios y profesionales: integrar la inteligencia artificial a la gestión diaria, sin ser expertos en tecnología. El volumen enfatiza la figura del “Centauro Digital”, un perfil que, en palabras del autor, armoniza la intuición y creatividad humana con la eficiencia de las máquinas, permitiendo tomar mejores decisiones de negocios en menos tiempo.

De la Roca, fundador y gerente general de Positive Agency, se basa en su experiencia de más de 17 años en América Latina y su trabajo con compañías internacionales que buscan expandirse y conectar con audiencias regionales mediante estrategias digitales. El libro, disponible en plataformas digitales, se dirige tanto a líderes consolidados como a profesionales independientes y emprendedores que quieren aprovechar la IA para crecer en sectores diversos, desde consultorios dentales hasta emprendimientos regionales.

En una parte de la obra, el autor menciona la aplicabilidad de la inteligencia artificial en áreas como la gestión de leads y la personalización del marketing, y remarca la premisa didáctica central: “No necesitas ser un experto técnico para sacar provecho de estas herramientas. Centauro Digital está diseñado para cualquier persona que quiera aprender, experimentar y crecer.” Las metodologías y ejemplos específicos a lo largo del texto buscan eliminar la barrera técnica y brindan estrategias implementables para optimizar recursos y potenciar resultados.

El libro Centauro Digital introduce una estrategia basada en inteligencia artificial para transformar la gestión empresarial.

Miguel de la Roca afirma que el mayor aporte de Centauro Digital es su enfoque práctico: “Este libro no es un manual técnico ni un tratado filosófico: es un aliado práctico que te ayudará a enfrentarte al mundo digital con confianza y ambición. Al terminarlo, no solo habrás aprendido a implementar estrategias impulsadas por inteligencia artificial, sino que estarás preparado para liderar en un entorno donde la única constante es el cambio”, señaló. De hecho, en una conversación con Infobae Tecno, dijo que la intención no es complicar la transición digital de negocios ya que no tendría sentido su libro, y en cambio, entregar elementos coloquiales para que todos puedan usar IA desde su necesidad.

El lanzamiento de Centauro Digital responde a la inquietud de un público cada vez más consciente de la aceleración tecnológica y la necesidad de soluciones ágiles para competir. El libro propone una síntesis de ejemplos reales, herramientas actualizadas y conceptos esenciales como ROI, CTR y CPA, presentados sin tecnicismos y con orientación a resultados.

El “Centauro Digital”: una estrategia para liderar negocios híbridos

La obra introduce y desarrolla el concepto de “Centauro Digital” como una nueva tipología de liderazgo empresarial. Esta figura —mitad humana, mitad máquina, según la describe el autor— representa el modelo de profesional capaz de combinar empatía y creatividad con la potencia y rapidez de la inteligencia artificial.

La obra aborda cómo combinar la creatividad humana con la eficiencia tecnológica para potenciar la toma de decisiones en negocios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De la Roca afirma: “Cada capítulo te desafía a pensar de manera estratégica y a abrazar la mentalidad del Centauro Digital: esa figura mítica que he imaginado como mitad humano y mitad máquina, que combina la intuición, empatía y creatividad de los humanos con la potencia, precisión y rapidez de la tecnología”. Esta propuesta, destinada a quienes encabezan equipos sin conocimientos técnicos avanzados, apunta a democratizar el acceso y uso de soluciones automatizadas en el mundo de los negocios.

El autor explica que la clave está en aprovechar las ventajas de la IA sin perder de vista el valor humano y para lograrlo, el libro recorre casos reales de transformación digital en sectores tradicionales y emergentes, facilitando el aprendizaje y la experimentación.

“Imagina un mundo donde los negocios no solo sobreviven, sino prosperan gracias a la perfecta sinergia entre creatividad humana e inteligencia artificial. Ese es el universo que Centauro Digital te invita a explorar”, escribe el autor.

El libro implementa conceptos claves como ROI, CTR y CPA de manera sencilla, optimizando resultados sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

Y concluyó: “En Centauro Digital, el futuro no es un destino, es una oportunidad. Y ahora es tu turno de correr como un verdadero centauro, combinando lo mejor de lo humano y lo digital para llevar tu negocio al siguiente nivel”.