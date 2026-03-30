Google refuerza la seguridad en la nube y su apuesta por inteligencia artificial con esta compra

Google anunció la compra de Wiz, plataforma enfocada en seguridad en la nube e inteligencia artificial. REUTERS/Steve Marcus//File Photo

Google confirmó la adquisición de Wiz, una plataforma especializada en seguridad para la nube y soluciones de inteligencia artificial. Wiz pasará a formar parte de Google Cloud, aunque conservará su marca y continuará ofreciendo protección en todos los entornos de nube, de acuerdo con la información oficial.

Según el medio TechCrunch, la operación se concretó por USD 32.000 millones.

La tecnología de Wiz protege infraestructuras en la nube a través de mecanismos avanzados de prevención y respuesta ante amenazas de ciberseguridad. El acuerdo se produce después de que Wiz superara los 1.000 millones de dólares en ingresos anuales recurrentes (ARR) en 2025.

Wiz se integrará a Google Cloud, manteniendo su marca y su cobertura en todos los entornos de nube. REUTERS/Gonzalo Fuentes//File Photo

Google indicó: “Esta adquisición es una inversión de Google Cloud para mejorar la seguridad en la nube y permitir que las organizaciones construyan de forma rápida y segura en cualquier plataforma de nube o IA”.

Con esta compra, Google busca fortalecer su posición entre las grandes empresas que operan en entornos de múltiples nubes, como AWS, Azure y Oracle Cloud, al integrar la plataforma de seguridad de Wiz.

Qué es seguridad en la nube

La seguridad en la nube abarca el conjunto de políticas, prácticas recomendadas, controles y tecnologías diseñados para proteger aplicaciones, infraestructuras y datos almacenados en entornos de nube.

La seguridad en la nube reúne políticas, controles y tecnologías para proteger aplicaciones, datos e infraestructuras en la nube. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este enfoque busca garantizar la integridad y confidencialidad de la información, tanto frente a amenazas internas como externas, mediante mecanismos de almacenamiento seguro, protección de redes, gestión de accesos, cumplimiento normativo, administración de datos y recuperación ante desastres.

A medida que la computación en la nube se consolida como la opción preferida por empresas que buscan mayor agilidad y flexibilidad, la seguridad adquiere un papel fundamental.

Las organizaciones migran a entornos cloud para innovar rápidamente y responder a las demandas de los consumidores, pero este cambio exige estrategias de protección adaptadas a plataformas y aplicaciones en línea.

Las empresas acuden a la nube para proteger sus datos y hacer más fáciles sus procesos internos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, una empresa que utiliza servicios de almacenamiento en la nube, como Google Drive o Microsoft Azure, debe implementar controles de acceso robustos y sistemas de cifrado para proteger documentos confidenciales.

Asimismo, plataformas como Salesforce o Amazon Web Services (AWS) ofrecen herramientas de seguridad específicas, como firewalls virtuales y sistemas de monitoreo, que permiten detectar y responder a posibles incidentes en tiempo real.

De este modo, las empresas pueden aprovechar los beneficios de la nube sin comprometer la protección de su información crítica.

Estos ataques pueden causar filtraciones, pérdida de datos, accesos no autorizados y caídas de servicios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A qué ataques en la nube está expuestas las empresas

Según la firma especializada AquaSec, los principales ataques en la nube son los siguientes:

Ataques de denegación de servicio (Denial-of-Service Attacks): buscan saturar los recursos y dejar los servicios en la nube fuera de línea.

Secuestro de cuentas (Account Hijacking): los atacantes toman el control de cuentas legítimas de usuarios.

Compromiso de cuentas de usuario (User Account Compromise): acceso no autorizado a cuentas de empleados o administradores.

Inyección de malware en la nube (Cloud Malware Injection Attacks): introducción de software malicioso en aplicaciones o servicios cloud.

Amenazas internas (Insider Threats): riesgos derivados de empleados o colaboradores con acceso privilegiado.

Para reducir estos riesgos, las empresas deben aplicar controles de acceso, cifrar información, hacer respaldos y actualizar sus sistemas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ataques de canal lateral (Side-Channel Attacks): explotación de vulnerabilidades en la infraestructura para obtener información confidencial.

Envenenamiento de cookies (Cookie Poisoning): manipulación de cookies para acceder a datos sensibles.

Configuraciones de seguridad incorrectas (Security Misconfiguration): errores en la configuración que exponen información o servicios.

APIs inseguras (Insecure APIs): interfaces de programación vulnerables a ataques.

Criptominería en la nube (Cloud Cryptomining): uso ilícito de recursos cloud para minar criptomonedas.

Estos ataques pueden provocar consecuencias graves, como filtraciones de datos, pérdida de información, accesos no autorizados a información confidencial e interrupciones en los servicios.

Para mitigar estos riesgos, es clave que las empresas implementen controles de acceso estrictos, cifren sus datos, mantengan procedimientos de respaldo y recuperación, y actualicen regularmente sus sistemas y aplicaciones.

Además, la supervisión continua y la revisión periódica de la seguridad de los activos en la nube son esenciales para reducir la exposición a posibles ataques.