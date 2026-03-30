Tecno

Apple revela el hábito que más acorta la vida de la batería del iPhone

Usar cargadores no certificados por Apple, exponer el teléfono a altas temperaturas o mantenerlo conectado innecesariamente son errores que se suelen cometer

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iPhone blanco conectado a cargador sobre mesa de noche con pantalla mostrando icono de batería casi llena.
El proceso de carga es clave para prolongar la vida útil del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso diario de un iPhone implica retos para quienes buscan mantener la vida útil de su batería el mayor tiempo posible, pero existen errores en el proceso de carga que pueden comprometer el funcionamiento y acortar la durabilidad de este componente esencial.

Ante esto, Apple ha desarrollado una serie de pautas destinadas a usuarios nuevos y experimentados, con el objetivo de preservar la salud de la batería durante la mayor cantidad de ciclos posibles.

La forma en que se administra la energía resulta determinante para evitar daños prematuros, accidentes eléctricos y la necesidad de un reemplazo temprano. La compañía enfatiza la importancia de elegir cargadores compatibles, evitar temperaturas extremas y aprovechar la recarga optimizada.

Por qué es fundamental elegir cargadores y cables certificados por Apple

Cargador portátil, energía doméstica, conexión eléctrica, cable enchufado, dispositivo de carga, batería activa, adaptador universal, uso cotidiano. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El uso de cargadores y cables certificados evita riesgos eléctricos y ayuda a conservar el estado de la batería y del puerto de carga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de accesorios adecuados influye de manera directa en el estado de la batería. Apple sugiere emplear cargadores y cables originales o certificados, porque estos cumplen con los estándares de seguridad eléctrica exigidos por la marca.

La compañía advierte que los cargadores de baja calidad suelen carecer de protección contra variaciones de voltaje, lo que incrementa el riesgo de accidentes y deterioro prematuro.

Utilizar accesorios no certificados puede generar fallos eléctricos, sobrecalentamiento y dañar de manera irreversible tanto la batería como el puerto de carga.

Qué pasa si se deja el iPhone cargando durante la madrugada

Uno de los mitos más extendidos entre los usuarios consiste en la creencia de que cargar el iPhone durante largas horas afecta la batería.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El sistema de administración de energía del iPhone interrumpe la carga al llegar al 100%, lo que previene daños por sobrecarga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el soporte oficial de la empresa, “el iPhone deja de cargarse automáticamente cuando la batería está completamente cargada, así que es seguro mantener el iPhone conectado a un cargador durante largas jornadas”.

El sistema interrumpe la corriente eléctrica cuando el nivel alcanza el 100%, reanudando la carga solo si la batería desciende por debajo de 95%.

Este mecanismo elimina el riesgo de sobrecarga, un problema habitual en dispositivos con sistemas de administración menos avanzados. De todos modos, Apple sugiere desconectar el teléfono una vez completada la carga, siempre que sea posible, para reducir el tiempo de exposición a la tensión máxima.

Cómo ayuda la opción de recarga optimizada al cuidado de la batería

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La recarga optimizada está disponible en los modelos más recientes de la marca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recarga optimizada es una función activada por defecto en los modelos recientes de iPhone. Su propósito consiste en minimizar el tiempo que el dispositivo permanece al 100% de carga, porque el calor y la tensión constantes pueden deteriorar la batería.

Esta tecnología analiza las rutinas diarias del usuario para completar la carga justo antes de que el teléfono sea utilizado. El sistema inteligente busca que el iPhone no permanezca conectado durante períodos innecesarios al alcanzar la carga máxima.

Qué rol tiene la temperatura ambiente durante la carga

La temperatura del ambiente es un factor crítico para la durabilidad de cualquier batería de ion de litio. Según las pautas de Apple, el iPhone funciona de manera óptima en ambientes de entre 16 °C y 22 °C. Las temperaturas superiores a 35 °C pueden reducir de forma permanente la capacidad máxima de la batería.

Un iPhone oscuro reposa sobre una superficie negra texturizada, con una columna de humo blanco que emerge claramente de la zona de la cámara trasera.
La exposición a temperaturas elevadas durante la carga puede deteriorar de forma permanente la capacidad máxima de la batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El software del dispositivo es capaz de detectar condiciones térmicas adversas e interrumpe la carga si el calor supera ciertos límites, sobre todo cuando la batería alcanza el 80%.

Por este motivo, Apple aconseja ubicar el iPhone en lugares ventilados durante la carga, lejos de fuentes de calor y evitando fundas gruesas que retengan temperatura.

Cómo saber si la batería del iPhone necesita atención o reemplazo

El sistema operativo de Apple ofrece a los usuarios la posibilidad de consultar el estado de la batería en el menú de Ajustes. Allí se informa acerca de la capacidad máxima y si el componente requiere reemplazo o si su vida útil se mantiene dentro de parámetros normales.

Esta herramienta permite anticipar posibles fallos y tomar decisiones informadas sobre el mantenimiento del iPhone. En caso de advertencias sobre el estado de la batería, Apple sugiere acudir a un servicio técnico autorizado para evitar daños adicionales.

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