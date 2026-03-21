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El dato clave de la batería de tu celular que revela cuánta vida útil le queda

Los ciclos de carga acumulados son otro indicador clave para medir el deterioro de la batería con el tiempo

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El sistema de iPhone y
El sistema de iPhone y Android ahora permite saber la salud de la batería del celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estado de la batería se ha convertido en uno de los indicadores más importantes para conocer la vida útil de un celular. Tanto en dispositivos de Apple como en equipos con Android, los sistemas operativos ya permiten acceder a información precisa sobre el desgaste real del componente, incluyendo su capacidad máxima y los ciclos de carga acumulados, datos clave para determinar cuándo es necesario reemplazarla.

A diferencia del porcentaje de batería que aparece en pantalla, que solo indica la energía disponible en un momento determinado, la “salud de la batería” refleja su capacidad actual en comparación con la original de fábrica.

Este valor se ve afectado por el uso cotidiano y el paso del tiempo, ya que las baterías de iones de litio se degradan de forma natural con cada ciclo de carga.

Revisar el estado de la
Revisar el estado de la batería te ayuda a saber cómo debes de cuidarlo. (Apple Insider)

En el caso de los iPhone, el sistema ofrece esta información de manera directa. Los usuarios pueden ingresar a la sección de ajustes, acceder al apartado de batería y consultar la “Capacidad máxima”.

Este indicador muestra el porcentaje de rendimiento actual respecto al estado original del dispositivo. Un valor cercano al 100% indica una batería en óptimas condiciones, mientras que cifras por debajo del 80% suelen considerarse un signo de desgaste significativo.

Además, los modelos más recientes incluyen el número exacto de ciclos de carga completados. Este dato es relevante porque cada batería está diseñada para soportar una cantidad limitada de ciclos antes de que su rendimiento comience a deteriorarse de forma más acelerada. Cuando se alcanza ese umbral, es común que el sistema reduzca el rendimiento del procesador para evitar apagados inesperados.

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Los ciclos de carga, el tiempo de carga, entre otras cosas, te ayudan a saber el estado de tu batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ecosistema Android, el acceso a esta información ha sido históricamente más limitado. Durante años, los usuarios dependían de aplicaciones externas para estimar el estado de la batería. Sin embargo, esta situación ha cambiado con la evolución del sistema operativo y la incorporación de nuevas herramientas por parte de los fabricantes.

A partir de versiones recientes, especialmente desde la implementación de nuevas funciones en Google, varios dispositivos Android integran opciones nativas para consultar la salud de la batería.

Marcas como Google Pixel, Samsung, Motorola o Nothing incluyen apartados específicos dentro de los ajustes donde es posible revisar el estado del componente, ya sea bajo el nombre de “Salud de la batería”, “Diagnóstico” o “Información de batería”.

Expertos señalan que cargar el
Expertos señalan que cargar el celular al 100 % reduce el tiempo útil de vida de la batería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este avance responde a una necesidad creciente de los usuarios por entender mejor el funcionamiento de sus dispositivos y tomar decisiones informadas sobre su mantenimiento. Conocer la capacidad real de la batería no solo ayuda a anticipar problemas, sino también a optimizar el uso diario del teléfono.

El desgaste de la batería es inevitable, pero puede gestionarse. Factores como la exposición a temperaturas extremas, el uso de cargadores no certificados o la costumbre de mantener el dispositivo constantemente al 100% pueden acelerar su deterioro. Por el contrario, prácticas como evitar descargas completas frecuentes o mantener la carga entre el 20% y el 80% pueden contribuir a prolongar su vida útil.

En este contexto, el acceso a datos como la capacidad máxima y los ciclos de carga cobra especial relevancia. No se trata solo de una función técnica, sino de una herramienta práctica para evaluar el estado del dispositivo y decidir si conviene cambiar la batería o incluso considerar la renovación del equipo.

Los ciclos de carga también
Los ciclos de carga también ayudan a identificar si la batería de tu celular ya se encuentra dañada. (Captura Apple)

Con la incorporación de estas métricas en los sistemas operativos, tanto Apple como Google avanzan hacia una mayor transparencia en el funcionamiento interno de los smartphones. Para los usuarios, esto se traduce en un mayor control sobre uno de los componentes más críticos del dispositivo, cuya degradación impacta directamente en la experiencia diaria.

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