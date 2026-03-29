Robot humanoide se sale de control y golpea a un niño en la cara

Un espectáculo de tecnología terminó en controversia en China cuando un robot humanoide golpeó accidentalmente a un niño durante una demostración en vivo. El episodio, registrado en la provincia de Shaanxi, generó un debate inmediato sobre la seguridad y la convivencia cotidiana con autómatas en espacios públicos.

Las imágenes del incidente, difundidas en redes sociales, multiplicaron las críticas y bromas, mientras el caso se sumó a una serie de situaciones recientes protagonizadas por robots en distintas partes del mundo.

Cómo fue el golpe del robot al niño

La exhibición, prevista como una muestra de avances en robótica, se salió de control cuando el robot, identificado como un modelo G1 de Unitree Robotics, ejecutaba una coreografía ante el público.

El autómata, de 35 kilogramos de peso y vendido por alrededor de USD 13.500, giró inesperadamente hacia la primera fila y con uno de sus brazos extendidos golpeó a un niño en la cara, y rozó la de otro que estaba cerca.

El robot humanoide G1 de Unitree golpea a un niño durante una demostración en vivo en China y causa controversia.

El momento quedó grabado en video y, de inmediato, personal de apoyo intervino para alejar la máquina, mientras se escuchaban los llantos del menor y los asistentes reaccionaban con preocupación.

Reacciones en redes sociales y debate sobre el uso de robots

El impacto del incidente se trasladó rápidamente a internet. Usuarios de distintas plataformas comentaron la escena, expresando desde alarma hasta sarcasmo. Entre las frases más replicadas destacaron: “Un robot humanoide que golpea a un niño. Sí, todavía estamos lejos del uso cotidiano de estas máquinas, sin control alguno” y “El golpe de un objeto metálico duele mucho”.

Quedó evidente la inquietud sobre los riesgos que implica la integración de robots en rutinas humanas, especialmente cuando se trata de modelos diseñados para la interacción directa.

Algunos comentarios optaron por el humor, ironizando sobre una supuesta “rebelión de los robots” que comenzaría con incidentes menores. “Las rebeliones robóticas empiezan con pequeños golpes, todo para insensibilizar a los humanos”, escribió un usuario en tono de broma. Sin embargo, la preocupación de fondo se mantuvo: la falta de mecanismos de seguridad robustos y la posibilidad de que errores de programación o fallas mecánicas generen daños reales.

Usuarios en internet expresan inquietud sobre el uso cotidiano de robots y la falta de mecanismos de seguridad robustos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el video compartido por testigos, se observa cómo los operarios intentan controlar la situación portando palos, en una escena que, para algunos, recordó el trato hacia animales peligrosos más que la gestión de una máquina sofisticada. La reacción fue interpretada como una muestra de que, pese a los avances, los robots aún no están plenamente preparados para interactuar en entornos imprevisibles.

Características del robot involucrado y antecedentes similares

El robot protagonista del incidente corresponde a la línea G1 de Unitree Robotics, una firma que ha apostado por el desarrollo de autómatas para usos educativos, comerciales y de investigación.

Este modelo, con 23 grados de libertad en sus articulaciones y sensores avanzados, fue concebido para realizar movimientos complejos como sortear obstáculos, manipular objetos y ejecutar bailes. Pesa 35 kilogramos y está equipado con tecnología de punta para desplazarse con soltura.

El modelo G1 de Unitree Robotics está diseñado con 23 grados de libertad y sensores avanzados para realizar movimientos complejos. (REUTERS/Manami Yamada/File Photo)

Sin embargo, no es la primera vez que un aparato de esta marca protagoniza un incidente. A comienzos de año, otro robot fabricado por Unitree pateó accidentalmente a su operador humano en la ingle durante una demostración. La escena fue registrada y compartida en redes sociales, sumando más dudas sobre los protocolos de seguridad en torno a este tipo de dispositivos.

La situación se repitió poco tiempo después en Estados Unidos, donde un robot similar debió ser retirado de un restaurante en California tras realizar movimientos erráticos durante un evento organizado por Disney.

La actitud del autómata, que vestía una camiseta con la inscripción “¡estoy bien!”, provocó risas, pero también incomodidad entre los presentes, quienes presenciaron cómo los empleados se vieron obligados a intervenir para evitar posibles accidentes.