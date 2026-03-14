Robot humanoide es intervenido por asustar a una mujer de 70 años en la calle

El incidente tuvo lugar en Macao, China. El robot fue devuelto a su dueño, con una advertencia. Crédito: @CyberRobooo/X

Un robot humanoide fue escoltado por la policía en Macao, China, luego de asustar a una mujer de 70 años mientras caminaba por la vía pública. El suceso, que derivó en la hospitalización de la mujer y generó un amplio debate en redes sociales, expone los desafíos que plantea la creciente presencia de estos dispositivos en espacios urbanos.

El episodio ocurrió en la zona residencial de Patane, cerca de las 9 de la noche. Según informó la policía a un medio local, la mujer se encontraba mirando su teléfono cuando se topó con un robot modelo Unitree G1, que iba detrás de ella. Sorprendida al descubrir al robot a su lado, la mujer se asustó y reaccionó con gritos.

“¡Me estás acelerando el corazón!”, exclamó, de acuerdo con lo publicado por el Macau Post. “Tienes muchas cosas que hacer, ¿por qué te pones a molestar con esto? ¿Estás loco?” Testigos presenciaron el momento en que la señora increpó al robot. Poco después, la mujer manifestó sentirse mal y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

El incidente ocurrió cuando un robot Unitree G1 siguió a una mujer mayor en una zona residencial de Macao. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reacción policial y viralización

Tras el incidente, la policía local intervino y escoltó al robot fuera del área. Una imagen captó a uno de los agentes colocando la mano sobre el hombro del humanoide, en una escena que fue percibida como “humanizadora” por algunos observadores. Las autoridades confirmaron que hubo contacto físico entre el robot y la mujer, aunque esta última decidió no presentar una denuncia formal.

El robot, propiedad de un centro educativo de Macao, fue devuelto a su dueño, de 50 años, quien recibió un recordatorio sobre la necesidad de tener precaución al emplear estos dispositivos en espacios públicos.

Según explicó Towin Mak, representante del centro educativo, el robot se encontraba saliendo del área cuando se detuvo detrás de la mujer, quien estaba mirando su teléfono. Al no poder adelantarla, el robot esperó detrás, lo que contribuyó a que la señora se sobresaltara al notarlo.

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El robot participaba en actividades promocionales organizadas por un centro educativo de Macao. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Debate en redes sociales y reacción pública

El video del altercado entre la mujer y el robot se viralizó rápidamente en redes sociales, generando reacciones divididas. Mientras algunos usuarios chinos restaron importancia al hecho e incluso bromearon con que el robot había sido “arrestado” por la policía, otros expresaron preocupación sobre la seguridad y la ética en el uso de robots en espacios públicos.

El caso abrió un debate sobre cómo integrar a estos dispositivos en la vida cotidiana y el impacto que pueden tener en personas vulnerables.

El país asiático se ha caracterizado por la temprana introducción de humanoides en entornos públicos. Desde noviembre de 2025, el robot EngineAI T800 patrulla zonas turísticas de Shenzhen junto a agentes humanos. En Shanghai, un robot llamado Xiao Hu fue visto dirigiendo el tráfico en el distrito de Huangpu. La democratización y creciente visibilidad de estos dispositivos plantea nuevas situaciones de convivencia, como la ocurrida en Macao.

El caso generó debate en redes sociales sobre la seguridad y la ética de la presencia de humanoides en la vía pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso evidencia la necesidad de establecer normas y protocolos claros para el uso de robots humanoides en espacios compartidos, así como la importancia de educar tanto a los operadores como al público en general sobre la presencia de estas tecnologías. Incidentes como el de Patane muestran que el proceso de integración entre humanos y máquinas en la vida diaria aún enfrenta desafíos culturales, tecnológicos y de seguridad.