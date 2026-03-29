Desde La Pasión de Cristo hasta Los dos Papas: top 10 de peliculas más buscada en Google en Semana Santa

Streaming y Semana Santa: las 10 películas más buscadas en 2026 mezclan fe, historia y cultura pop - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

La Semana Santa se ha consolidado como una de las temporadas del año con mayor interés en el consumo de películas de temática religiosa y espiritual, y las tendencias de búsqueda en Google reflejan esta preferencia global.

Cada año, millones de usuarios recurren a plataformas de streaming para encontrar títulos clásicos y contemporáneos que exploran la vida de Jesús, la historia bíblica o el impacto de la fe en la sociedad. En 2026, la lista de películas más buscadas abarca desde adaptaciones literales del Evangelio hasta ficciones modernas que abren el debate sobre los dilemas del poder, la religión y la redención personal.

La relevancia de este fenómeno radica no solo en la variedad de propuestas, sino en la forma en que el streaming y la digitalización han facilitado el acceso a títulos antes reservados a la programación de Semana Santa en televisión abierta. Hoy, cualquier usuario puede elegir entre varios enfoques y estilos, desde la animación hasta el drama histórico, ampliando el alcance y la diversidad de estas historias.

Las películas más vistas de Semana Santa 2026: entre el Evangelio, la animación y la cultura pop - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Top 10 de películas más buscadas en Semana Santa 2026

1. La Pasión de Cristo (2004)

Dirigida por Mel Gibson, narra con crudeza las últimas horas de Jesús de Nazaret. Su realismo, uso de lenguas antiguas y enfoque en el sacrificio físico y espiritual la mantienen como un referente en Netflix, Disney+ y Amazon Prime Video.

2. Ben-Hur (1959)

La obra maestra de William Wyler sigue la vida de Judá Ben-Hur en la Judea romana, entre la traición, la venganza y el encuentro con Jesús. Disponible en Max y Amazon Prime Video, así como en plataformas de alquiler digital.

3. Los Diez Mandamientos (1956)

La epopeya de Cecil B. DeMille sobre la vida de Moisés y la liberación del pueblo hebreo destaca por sus impactantes escenografías y su trasfondo espiritual. Puede verse en Amazon Prime Video y, en algunas regiones, en Netflix.

La película destaca por sus efectos especiales revolucionarios para la época - (Prime Video)

4. El Príncipe de Egipto (1998)

La animación de DreamWorks presenta la historia de Moisés desde una óptica emocional, con una banda sonora memorable y escenas icónicas. Está disponible en Netflix y Amazon Prime Video.

5. Los dos papas (2019)

Este drama de Fernando Meirelles explora la relación entre Benedicto XVI y el futuro Papa Francisco. Dialoga sobre el perdón y la modernidad en la Iglesia. Su hogar exclusivo es Netflix.

La película cuenta la confrontación entre el Papa Benedicto y el cardenal Bergoglio frente a una crisis del Vaticano (Foto: Netflix)

6. Jesús de Nazaret (1977)

La miniserie de Franco Zeffirelli es valorada por su fidelidad al relato bíblico y la interpretación de Robert Powell. Puede encontrarse en Amazon Prime Video y Apple TV.

7. El Rey de Reyes (2025)

Animación que adapta la vida de Jesús a partir de un relato de Charles Dickens, acercando la historia a las nuevas generaciones. Disponible para alquiler y compra digital en Amazon Prime Video.

8. La última tentación de Cristo (1988)

La polémica visión de Martin Scorsese ahonda en la humanidad de Jesús, sus dudas y tentaciones. Se encuentra en Netflix y en plataformas de alquiler digital, por su contenido controversial ha sido limitada durante estas fechas en televisión abierta.

9. Peaky Blinders: El hombre inmortal (2026)

La trama sigue a un Tommy más maduro pero igual de implacable, quien debe enfrentar nuevos enemigos y fantasmas de su pasado - (Captura de video)

Aunque no es religiosa, esta película basada en la famosa serie ha sido muy buscada durante Semana Santa, destacando la popularidad de los dramas históricos en la temporada. Exclusiva de Netflix.

10. K-Pop Demon Hunters (2025)

Otra sorpresa en la lista, esta animación galardonada mezcla acción sobrenatural y cultura pop coreana, lo que evidencia la diversidad de los intereses del público durante estas fechas. Disponible en Netflix.

Cómo han cambiado los hábitos de consumo

La digitalización y el auge de las plataformas de streaming han diversificado la oferta y permitido que películas clásicas y contemporáneas convivan en la programación personal de cada usuario. La facilidad para encontrar títulos religiosos junto a éxitos recientes y propuestas innovadoras ha transformado la experiencia de Semana Santa, haciendo que la tradición se adapte a las nuevas tecnologías y preferencias culturales.

La presencia de títulos como Peaky Blinders: El hombre inmortal y K-Pop Demon Hunters en el top de búsquedas demuestra que la Semana Santa no es solo un periodo de reflexión espiritual, también una oportunidad para redescubrir grandes historias y explorar géneros alternativos.