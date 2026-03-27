Estas son las 5 carreteras colombianas con más cámaras de velocidad: dato antes de viajar en Semana Santa

Identificar las vías con más cámaras de velocidad en Colombia es clave antes de viajar en Semana Santa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conocer cuáles son las carreteras con más cámaras de velocidad en Colombia es fundamental antes de viajar por tierra durante Semana Santa, ya que te permite planificar tus rutas apoyándote de herramientas como Google.

Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Autopista Norte (Bogotá - Tunja) encabeza la lista. Este es uno de los corredores con mayor control, especialmente en el tramo que sale de Bogotá hacia el departamento de Boyacá.

La lista de vías con mayor presencia de cámaras también incluye:

Vía Bogotá - Girardot: Por su alto flujo vehicular, cuenta con múltiples puntos de control autorizados, en particular en pasos urbanos y zonas críticas definidas por la ANSV.

Troncal del Caribe (Santa Marta - Barranquilla - Cartagena): Esta ruta destaca por la cantidad de radares, sobre todo en los sectores que atraviesan municipios del Magdalena y el Atlántico.

Conocer las carreteras con mayor número de cámaras de velocidad es fundamental para planear el viaje de Semana Santa. Foto: Ministerio de Transporte.

Autopista Medellín - Bogotá: Mantiene vigilancia constante en distintos tramos, con cámaras ubicadas estratégicamente para controlar la velocidad en zonas de montaña y rectas peligrosas.

Vía al Mar (Barranquilla - Cartagena): Ha incrementado los puntos de fotodetección, incorporando dispositivos pedagógicos y sancionatorios en áreas universitarias y residenciales cercanas a la vía.

De hecho, que estas sean las rutas con mayor número de cámaras de velocidad no es una coincidencia, pues de las populares en el país. Prueba de ello es que son buscadas con frecuencia en Google.

El recorrido Bogotá-Tunja registra, según Google Trends, una evolución variable en el interés de búsqueda en Colombia durante la última semana. La gráfica presenta fluctuaciones notables, con picos y caídas pronunciadas a lo largo del periodo.

El interés por el recorrido Bogotá-Tunja varió según Google Trends durante la última semana. (Google Trends)

El interés alcanza su punto máximo el sábado 21 de 2026, seguido de una disminución abrupta hasta un valor mínimo el martes 22.

Posteriormente, el comportamiento se vuelve cíclico: se alternan aumentos rápidos con descensos marcados, reflejando ciclos de búsqueda recurrentes, posiblemente ligados a horarios específicos o eventos particulares.

Durante los días siguientes, el interés permanece inestable, con varios picos, aunque ninguno supera el registrado al inicio de la semana. Hacia el viernes 27, la tendencia vuelve a ser ascendente.

Este comportamiento también evidencia que el interés por el recorrido aumenta durante los fines de semana, un patrón que probablemente se mantendrá durante la Semana Santa, cuando se espera un mayor flujo de viajeros.

En Barranquilla-Cartagena, la búsqueda muestra picos y un interés constante. (Google Trends)

Qué tanto buscan en Google sobre las demás rutas por carretera

Respecto al resto de rutas por carretera en Google en Colombia, el interés es variable pero constante a lo largo del tiempo, según muestran las tendencias de búsqueda.

Por ejemplo, para el trayecto Barranquilla - Cartagena, la gráfica refleja varias fluctuaciones, con picos de interés notables y una base de búsquedas sostenida. El interés alcanza su punto más alto al inicio del periodo y se mantiene con variaciones moderadas en los días siguientes.

Medellín-Bogotá registra su mayor interés en el fin de semana. (Google Trends)

En la ruta Medellín - Bogotá, el comportamiento es similar: se observa un pico máximo en fin de semana, seguido de descensos y nuevos repuntes durante la semana, aunque sin superar el interés del primer día.

La búsqueda permanece activa, con ciclos de subidas y bajadas, lo que indica una demanda de información continua.

Para la Vía Cali, la tendencia es aún más cíclica, con picos recurrentes y caídas a cero, especialmente en horarios o días específicos. Sin embargo, hacia el final de la semana, el interés vuelve a incrementarse de manera significativa.

En la Vía Cali, el interés fluctúa con picos frecuentes y descensos a cero en ciertos momentos. (Google Trends)

En conjunto, estas gráficas demuestran que las búsquedas sobre rutas principales del país mantienen una presencia constante, con incrementos notables en fines de semana y una expectativa de mayor interés durante la Semana Santa.

Cómo funcionan las cámaras de velocidad

Las cámaras de velocidad utilizan sensores y radares para detectar la velocidad de los vehículos que circulan por una vía. Cuando un automóvil supera el límite establecido, el sistema captura una imagen o video, registrando la placa, la fecha, la hora y la ubicación exacta.

Esta información se envía automáticamente a las autoridades de tránsito, quienes generan la infracción correspondiente.