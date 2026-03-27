Tecno

Estas son las 5 carreteras colombianas con más cámaras de velocidad: dato antes de viajar en Semana Santa

El corredor vial con mayor número de estos dispositivos es la Autopista Norte, que hace parte del recorrido entre Bogotá y Tunja

Guardar
Vista de una carretera colombiana con varias cámaras de fotodetección sobre un pórtico metálico, vehículos circulando y montañas verdes al fondo bajo un cielo nublado.
Identificar las vías con más cámaras de velocidad en Colombia es clave antes de viajar en Semana Santa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conocer cuáles son las carreteras con más cámaras de velocidad en Colombia es fundamental antes de viajar por tierra durante Semana Santa, ya que te permite planificar tus rutas apoyándote de herramientas como Google.

Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Autopista Norte (Bogotá - Tunja) encabeza la lista. Este es uno de los corredores con mayor control, especialmente en el tramo que sale de Bogotá hacia el departamento de Boyacá.

La lista de vías con mayor presencia de cámaras también incluye:

  • Vía Bogotá - Girardot: Por su alto flujo vehicular, cuenta con múltiples puntos de control autorizados, en particular en pasos urbanos y zonas críticas definidas por la ANSV.
  • Troncal del Caribe (Santa Marta - Barranquilla - Cartagena): Esta ruta destaca por la cantidad de radares, sobre todo en los sectores que atraviesan municipios del Magdalena y el Atlántico.
Vehículos en las carreteras de Colombia. Foto: Ministerio de Transporte.
Conocer las carreteras con mayor número de cámaras de velocidad es fundamental para planear el viaje de Semana Santa. Foto: Ministerio de Transporte.
  • Autopista Medellín - Bogotá: Mantiene vigilancia constante en distintos tramos, con cámaras ubicadas estratégicamente para controlar la velocidad en zonas de montaña y rectas peligrosas.
  • Vía al Mar (Barranquilla - Cartagena): Ha incrementado los puntos de fotodetección, incorporando dispositivos pedagógicos y sancionatorios en áreas universitarias y residenciales cercanas a la vía.

De hecho, que estas sean las rutas con mayor número de cámaras de velocidad no es una coincidencia, pues de las populares en el país. Prueba de ello es que son buscadas con frecuencia en Google.

El recorrido Bogotá-Tunja registra, según Google Trends, una evolución variable en el interés de búsqueda en Colombia durante la última semana. La gráfica presenta fluctuaciones notables, con picos y caídas pronunciadas a lo largo del periodo.

Gráfico de línea azul en Google Trends que muestra el interés de búsqueda "Bogotá - Tunja" en Colombia durante una semana, con picos y valles indicando fluctuaciones
El interés por el recorrido Bogotá-Tunja varió según Google Trends durante la última semana. (Google Trends)

El interés alcanza su punto máximo el sábado 21 de 2026, seguido de una disminución abrupta hasta un valor mínimo el martes 22.

Posteriormente, el comportamiento se vuelve cíclico: se alternan aumentos rápidos con descensos marcados, reflejando ciclos de búsqueda recurrentes, posiblemente ligados a horarios específicos o eventos particulares.

Durante los días siguientes, el interés permanece inestable, con varios picos, aunque ninguno supera el registrado al inicio de la semana. Hacia el viernes 27, la tendencia vuelve a ser ascendente.

Este comportamiento también evidencia que el interés por el recorrido aumenta durante los fines de semana, un patrón que probablemente se mantendrá durante la Semana Santa, cuando se espera un mayor flujo de viajeros.

Captura de pantalla de Google Trends con un gráfico de líneas azul que representa el interés de búsqueda por Barranquilla y Cartagena en Colombia durante una semana
En Barranquilla-Cartagena, la búsqueda muestra picos y un interés constante. (Google Trends)

Qué tanto buscan en Google sobre las demás rutas por carretera

Respecto al resto de rutas por carretera en Google en Colombia, el interés es variable pero constante a lo largo del tiempo, según muestran las tendencias de búsqueda.

Por ejemplo, para el trayecto Barranquilla - Cartagena, la gráfica refleja varias fluctuaciones, con picos de interés notables y una base de búsquedas sostenida. El interés alcanza su punto más alto al inicio del periodo y se mantiene con variaciones moderadas en los días siguientes.

Gráfico de línea de Google Trends que muestra el interés de búsqueda por Medellín y Bogotá en Colombia durante la última semana, con picos y valles en la curva azul
Medellín-Bogotá registra su mayor interés en el fin de semana. (Google Trends)

En la ruta Medellín - Bogotá, el comportamiento es similar: se observa un pico máximo en fin de semana, seguido de descensos y nuevos repuntes durante la semana, aunque sin superar el interés del primer día.

La búsqueda permanece activa, con ciclos de subidas y bajadas, lo que indica una demanda de información continua.

Para la Vía Cali, la tendencia es aún más cíclica, con picos recurrentes y caídas a cero, especialmente en horarios o días específicos. Sin embargo, hacia el final de la semana, el interés vuelve a incrementarse de manera significativa.

Un gráfico de línea azul de Google Trends sobre un fondo blanco muestra el interés de búsqueda para 'Vía Cali' en Colombia, con datos del 21 al 27 de un mes, y valores entre 0 y 100
En la Vía Cali, el interés fluctúa con picos frecuentes y descensos a cero en ciertos momentos. (Google Trends)

En conjunto, estas gráficas demuestran que las búsquedas sobre rutas principales del país mantienen una presencia constante, con incrementos notables en fines de semana y una expectativa de mayor interés durante la Semana Santa.

Cómo funcionan las cámaras de velocidad

Las cámaras de velocidad utilizan sensores y radares para detectar la velocidad de los vehículos que circulan por una vía. Cuando un automóvil supera el límite establecido, el sistema captura una imagen o video, registrando la placa, la fecha, la hora y la ubicación exacta.

Esta información se envía automáticamente a las autoridades de tránsito, quienes generan la infracción correspondiente.

Temas Relacionados

Semana SantaCarreteras colombianasCámaras de velocidadTecnologíatecnología-noticiasColombia-Noticias

Últimas Noticias

Cómo se verían los Saja Boys de Las guerreras K-pop si fueran parte del universo de Fortnite

Jinu, Abby, Mystery, Romance y Baby mantendrían su apariencia de idols, pero en su vestimenta se incorporarían chalecos, armas y accesorios propios de este juego

Cómo se verían los Saja Boys de Las guerreras K-pop si fueran parte del universo de Fortnite

Así nace un asistente humanoide que dialoga, baila y analiza como humano: la robótica del hogar de HONOR

Habilidades físicas como cognitivas se usan para tareas complejas con avances en lenguaje y autonomía

Así nace un asistente humanoide que dialoga, baila y analiza como humano: la robótica del hogar de HONOR

Nintendo Switch recibe un juego oficial de FIFA sin costo para los usuarios

El juego llegará a Nintendo Switch tras su estreno inicial en PC y dispositivos móviles

Nintendo Switch recibe un juego oficial de FIFA sin costo para los usuarios

Las mejores alternativas para crear videos con inteligencia artificial tras el cierre de Sora

El sector de video con IA entra en una nueva etapa marcada por la competencia y la innovación

Las mejores alternativas para crear videos con inteligencia artificial tras el cierre de Sora

Por qué Sony subió el precio de la PS5 y PS5 Pro: serán 100 dólares más caras

En menos de un año, la empresa ha aumentado el precio de sus consolas dos veces

Por qué Sony subió el precio de la PS5 y PS5 Pro: serán 100 dólares más caras
DEPORTES
Franco Colapinto afrontará la última práctica libre antes de la clasificación en el GP de Japón: hora y TV

Franco Colapinto afrontará la última práctica libre antes de la clasificación en el GP de Japón: hora y TV

La selección argentina de Lionel Messi enfrentará a Mauritania en la Bombonera: hora, TV y formaciones

Fin de una era: el entrenador que se despidió a sí mismo tras 44 años en el cargo

El entrenamiento de Lewis Hamilton con un icónico maestro samurái que participó en Kill Bill en la previa del Gran Premio de Japón de Fórmula 1

El extremo castigo que podría recibir el Manchester City y lo dejaría al borde del descenso en la Premier League

TELESHOW
La reacción de Pampita a los dichos de Roberto García Moritán sobre la separación: “Yo estoy en pareja”

La reacción de Pampita a los dichos de Roberto García Moritán sobre la separación: “Yo estoy en pareja”

Revelan la charla que tuvieron Duki y Emilia Mernes antes de hablar por primera vez del escándalo con Tini Stoessel

Karina Jelinek celebró sus 45 años: los looks de los famosos y la presencia de Flor Parise

Moria Casán festejó 100 programas con un llamativo diálogo con ella misma: “Yo soy la televisión”

Murió a los 82 años Marta Lubos, actriz de Mujeres Asesinas y premiada por su trabajo en teatro

INFOBAE AMÉRICA

Hallan muerta a una ballena de 12 metros en una playa de Nueva York y genera alerta ambiental

Hallan muerta a una ballena de 12 metros en una playa de Nueva York y genera alerta ambiental

Más de 2,500 salvadoreños reciben capacitación Family Friendly de ONU Turismo

Expertos alertan por una evolución de mosquitos que presentan resistencia a insecticidas

Fin de una era: el entrenador que se despidió a sí mismo tras 44 años en el cargo

Por primera vez, científicos registraron en video cómo los cachalotes se apoyan mutuamente en el parto