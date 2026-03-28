Dónde ver La Pasión de Cristo y más películas de Semana Santa en Xuper TV: la búsqueda prohibida

No busques La Pasión de Cristo en Xuper TV o Magis TV, ya que es peligroso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Pasión de Cristo es una película referente en Semana Santa que se encuentra disponible en Netflix o Prime Video. Por nada del mundo debes consultarla en plataformas como Xuper TV o Magis TV, dado que es una búsqueda prohibida.

Ingresar a Xuper TV o Magis TV es peligroso dado que son plataformas que distribuyen contenido sin derechos de autor.

La justicia argentina dispuso el bloqueo de los dominios y servidores de estas plataformas al constatar que transmitían películas, series y deportes sin permiso de los titulares de derechos de autor.

El juez Esteban Rossignoli, a partir de una investigación de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos (Ufeic), ordenó a las empresas tecnológicas desactivar estas aplicaciones, incluso si ya estaban instaladas en celulares o dispositivos TV Box.

La Pasión de Cristo, clásica en Semana Santa, está disponible en Netflix y Prime Video. (Netflix)

Servicios como Amazon Fire TV también bloquearon totalmente el acceso a estas apps para impedir la visualización de contenido protegido.

Dónde ver películas de Semana Santa de forma segura

Para ver películas de Semana Santa de forma segura, lo recomendable es utilizar plataformas legales de streaming que cuenten con los derechos de distribución.

Servicios como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max y Star+ suelen ofrecer una selección de títulos religiosos y clásicos alusivos a la Semana Santa, como La Pasión de Cristo, Los Diez Mandamientos o Ben-Hur.

Usar Xuper TV o Magis TV es riesgoso porque ofrecen contenido sin licencia. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Además, algunos canales de televisión abierta y señales por cable suelen programar películas temáticas durante esta época. También existen opciones gratuitas y legales como YouTube, donde ciertos filmes pueden estar disponibles de manera oficial.

Es importante evitar sitios piratas o aplicaciones no autorizadas, ya que pueden infringir derechos de autor y exponer tus dispositivos a riesgos de ciberseguridad. Optar por plataformas reconocidas garantiza calidad de imagen, protección de datos personales y cumplimiento de la ley.

Qué alternativas a Magis TV o Xuper TV existen

Existen alternativas legales y seguras a Magis TV o Xuper TV, como YouTube, Pluto TV, Rakuten TV, RTVE Play y FilmRise, que permiten acceder a contenido de manera gratuita.

Para ver películas de Semana Santa con seguridad, opta por plataformas legales de streaming. (Imagen Ilustrativa Infobae)

YouTube, propiedad de Google, facilita el acceso a millones de videos, documentales, series web y conciertos sin necesidad de suscripción: solo hay que instalar la app, iniciar sesión y explorar su catálogo.

Pluto TV ofrece canales en vivo y una amplia variedad de películas, series y programas como CSI Miami, The Walking Dead, Daredevil y Naruto. No requiere crear una cuenta para disfrutar del contenido.

En Rakuten TV, la sección “Free” permite ver películas sin costo, incluyendo títulos como Alvin y las ardillas 2, El justiciero y Sin rastro, destacando por su selección de éxitos taquilleros de años anteriores.

RTVE Play, la plataforma de Radio Televisión Española, brinda acceso gratuito a series, películas, documentales y programas como MasterChef, emitidos por la televisión pública de España.

Alternativas legales y seguras a Magis TV o Xuper TV incluyen YouTube, Pluto TV, Rakuten TV, RTVE Play y FilmRise. (Play Store)

Por último, FilmRise, de Estados Unidos, ofrece contenido financiado por publicidad, con títulos como Medici, The Dick Van Dyke Show y Hot Ones.

Cuáles son las películas más populares de Semana Santa

Entre las películas más populares de Semana Santa destacan clásicos religiosos y épicos que suelen emitirse durante estas fechas en televisión y plataformas de streaming. Algunas de las más reconocidas son:

La Pasión de Cristo (The Passion of the Christ), dirigida por Mel Gibson, que retrata las últimas horas de Jesucristo.

Los Diez Mandamientos (The Ten Commandments), protagonizada por Charlton Heston, sobre la vida de Moisés y el éxodo del pueblo judío.

Ben-Hur , un clásico ganador de múltiples premios Óscar, ambientado en la época de Jesús.

Jesús de Nazaret , miniserie dirigida por Franco Zeffirelli, considerada una de las representaciones más fieles de la vida de Cristo.

Rey de Reyes (King of Kings), que narra la vida y obra de Jesucristo.

Quo Vadis , ambientada en la Roma imperial, con referencias a los primeros cristianos.

Barrabás, que explora la vida del hombre liberado en lugar de Jesús.