El rumor que sacude a la Fórmula 1: Alpine estaría interesado en la vuelta de Fernando Alonso

Los rumores sobre un supuesto arribo de Fernando Alonso a Alpine (REUTERS/Maxim Shemetov)

El paddock en el Gran Premio de Barcelona de la Fórmula 1 se revolucionó tras las fuertes declaraciones de Fernando Alonso al hablar sobre su futuro en la categoría, donde alegó que “probablemente sea mi última carrera en Barcelona”. Aston Martin se consolidó como la gran decepción en el 2026 y el histórico piloto dejó abierta la salida del equipo. Pese a que la dupla conformada por Pierre Gasly y Franco Colapinto concretó grandes resultados, se instaló el rumor de que el asturiano estaría abierto a la posibilidad de regresar a Alpine.

“Lo más importante para mí es sentirme competitivo, sentirme rápido. Y eso lo siento. Me siento rápido. Cuando pare, no lo tengo decidido, pero no sé si será este año, el que viene o dentro de tres”, fueron las declaraciones que encendieron las alarmas respecto al futuro de Alonso en la categoría. Según informó el portal especializado Motorsport Italia, el corredor de 44 años baraja varias opciones: continuar un año más en Aston Martin, retirarse de forma definitiva de la F1 o buscar una nueva alternativa en otro equipo.

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“No es ningún secreto que Alonso podría optar por poner fin a su carrera en la F1 al concluir la temporada. Y esta vez, a los 45 años, podría ser una despedida definitiva. Sin embargo, tratándose de Alonso, la cautela siempre es necesaria, dada su férrea motivación a lo largo de su racha sin éxitos en la F1”, remarcó el medio citado. La posibilidad de Alpine está relacionada en gran medida por la amistad que tiene el asturiano con Flavio Briatore, asesor ejecutivo y líder del team francés, quien además fue su descubridor y el que lo impulsó a la categoría.

El medio especializado destacó que “existe una chance real de que Alonso pueda disfrutar de un último capítulo en el equipo con el que ganó sus dos títulos mundiales”, aunque hizo hincapié en las últimas declaraciones del directivo italiano, quien puntualizó en el aspecto técnico por encima de los pilotos. “Alpine está dirigido actualmente por Flavio Briatore, el mánager de Alonso, y aunque ha recalcado repetidamente que el crecimiento técnico del equipo es su prioridad, la idea de dar la bienvenida a Fernando para la que podría ser su última temporada en la Fórmula 1 no se considera en absoluto descabellada”, comentó Motorsport Italia.

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Al igual que el medio mencionado, el portal PlanetF1 puntualizó en que el rumor está enfocado en el pasado de Alonso en el team francés. “Briatore sigue siendo una figura influyente y se entiende que desempeñó un papel clave para que Gucci se uniera a Alpine como patrocinador principal para la Fórmula 1 de 2027. Varias fuentes han sugerido que ese es un elemento clave en las especulaciones sobre la posible llegada de Alonso”, destacó el periodista Mat Coch, quien remarcó que Alpine es un equipo “codiciado” por su gran presente.

Fernando Alonso consigió sus únicos dos títulos mundiales con Flavio Briatore como el jefe de Renault. Desde entonces, tienen una gran amistad (EFE)

Fernando Alonso compitió con el equipo de Enstone entre 2003 y 2006, donde consiguió sus dos títulos mundiales bajo el nombre de Renault. Tras un breve —y controvertido— paso en 2008 y 2009, el español volvió a la escudería francesa con la irrupción de Alpine en 2021. “Una última etapa en el equipo que le brindó los momentos más significativos de su carrera tendría, sin duda, un fuerte valor simbólico. Pero no se trataría solo de sentimentalismo”, comentó Motorsport.

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Más allá de los rumores que surgieron en las últimas horas en el paddock del Circuit de Barcelona-Catalunya, Briatore fue contundente respecto al presente de sus pilotos en las últimas semanas, quienes consolidaron a Alpine en el quinto lugar del Campeonato de Constructores. “Franco lo está haciendo mejor. Pierre está siendo Pierre, como el rendimiento de Pierre es siempre consistente, y en conjunto nos hace un poco mejores, un poco más competitivos. Tenemos el contrato con Pierre. Necesitamos buscar a Colapinto”, remarcó el italiano.

La pregunta que disparó la respuesta estuvo asociada a que ahora hay un “mayor interés por parte de otros pilotos en correr para su equipo”. Vale recarcar que Gasly tiene contrato hasta 2028, mientras que Colapinto todavía no extendió su vínculo.

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Briatore elogió el trabajo de sus pilotos en las últimas semanas (REUTERS/Albert Gea)

No obstante, Briatore elogió la evolución del argentino en la conferencia de prensa de la FIA en Mónaco. “Franco es un chico joven, como todos estos jóvenes pilotos que llegan a la Fórmula 1 con mucha presión. En aquel momento, el año pasado, si te acuerdas, no sabías si iba a terminar la temporada o no. No estaba realmente concentrado en pilotar; estaba concentrado en los chismes. Ahora se ha asentado y le cae bien a todo el equipo. Estamos muy contentos con el rendimiento que ha mostrado hasta ahora. No sabemos hasta qué punto es bueno Franco. Ya veremos, porque con todos estos jóvenes pilotos es difícil entender cuál es el límite, qué margen de mejora le queda aún a un piloto como Franco. Ya veremos. Tenemos todo el año para entender dónde estamos”.

El líder de Alpine remarcó la importancia del rendimiento del monoplaza por encima del trabajo del piloto, un análisis contundente respecto a los planes del equipo. “Estamos mejor, pero no estoy contento con la situación actual, porque deberíamos haberlo hecho mucho mejor con lo que tenemos, porque McLaren tiene el mismo motor que nosotros, Mercedes tiene el mismo motor, y estamos a seis o siete décimas de distancia”, argumentó.

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En esta misma línea, agregó: “El piloto es menos importante que el paquete, después del piloto. El coche es mucho más importante ahora mismo. Claro que el piloto marca la diferencia. Si tienes a alguien como Max, puedes ganar dos o tres décimas. Si estás a siete u ocho décimas de distancia, ningún piloto marca la diferencia. Así que trabajemos en el coche, trabajemos en la parada en boxes, trabajemos en mejorar mucho la aerodinámica de nuestro coche. Y después, hablamos del piloto. Para mí, el conductor es la última parte, el último detalle. Si hay que invertir dinero, hay que invertirlo donde haya posibilidades de ganar”.

Con este panorama, el rumor de Alonso con Alpine está centrado en la delicada situación que atraviesa Aston Martin, que tiene uno de los peores monoplazas pese a la fuerte inversión que realizó la escudería.

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