Los celulares van a desaparecer, así lo predice Mark Zuckberger, dueño de WhatsApp y Meta

Zuckerberg anticipa el fin de los celulares: gafas de realidad aumentada como el futuro de la tecnología personal - REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

El futuro de la tecnología personal podría estar a punto de experimentar una de sus transformaciones más radicales. Mark Zuckerberg, CEO de Meta y responsable de plataformas como WhatsApp, Facebook e Instagram, ha anticipado el fin de la era de los teléfonos celulares.

Según sus proyecciones, estos dispositivos serán reemplazados por gafas de realidad aumentada, inaugurando un nuevo paradigma en la interacción digital, el trabajo y el entretenimiento.

Durante el evento Meta Connect 2024, Zuckerberg presentó la hoja de ruta de su compañía, marcada por el lanzamiento de las gafas Meta Quest 3S y el prototipo Orion, dispositivos que, en su visión, sustituirán por completo a los smartphones en el día a día de millones de usuarios.

El CEO de Meta presentó gafas inteligentes, dispositivos que prometen reemplazar a los smartphones y transformar la interacción digital, el trabajo y el entretenimiento en la próxima década - REUTERS/Carlos Barria/Foto de archivo

Por qué Zuckerberg predice el fin de la era de los celulares

Zuckerberg sostiene que los celulares, tras dominar la vida cotidiana durante más de una década, están cerca de quedar obsoletos. Para el empresario, estos dispositivos “distraen y alejan de las interacciones presenciales”, mientras que las gafas de realidad aumentada prometen una experiencia digital más inmersiva, natural y continua.

Durante su intervención, Zuckerberg subrayó que, en menos de diez años, muchas personas dejarán de llevar teléfonos consigo y optarán por utilizar gafas inteligentes para todas sus tareas digitales.

La presentación de las Meta Quest 3S se posiciona como el primer paso concreto hacia ese futuro. Con un precio cercano a los 300 dólares, estas gafas buscan integrar conectividad, entretenimiento y productividad, permitiendo, por ejemplo, desplegar pantallas virtuales en cualquier entorno, acceder a redes sociales o jugar videojuegos sin depender de un teléfono móvil.

Gafas de realidad aumentada: el próximo centro de operaciones personal

Las gafas inteligentes de Meta no solo servirán para acceder a internet y redes sociales. Según Zuckerberg, estos dispositivos permitirán realizar llamadas, gestionar mensajes, coordinar tareas cotidianas y colaborar en entornos de trabajo virtuales, todo en modo manos libres y sin aislarse del entorno físico.

El futuro post-celular: Meta apuesta por la realidad aumentada para sustituir a los smartphones - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El prototipo Orion ilustra esta apuesta: equipado con un procesador personalizado y asistentes de inteligencia artificial, ofrece una experiencia multitarea fluida y cómoda, eliminando cables y favoreciendo la libertad de movimiento.

En la visión de Meta, la realidad aumentada irá mucho más allá del entretenimiento. Aplicaciones en educación, medicina, industria y colaboración remota ya están en desarrollo, anticipando una integración total de lo digital con lo físico.

Las gafas proyectarán información relevante sobre el entorno del usuario, destacando objetos, mostrando rutas o facilitando la comunicación sin necesidad de apartar la mirada de lo que ocurre alrededor.

La transición hacia dispositivos de realidad aumentada responde a una necesidad de mayor naturalidad y eficiencia en la relación con la tecnología. Zuckerberg considera que los smartphones han alcanzado su techo evolutivo y que las gafas AR representan la siguiente revolución, integrando capacidades de inteligencia artificial, conectividad permanente y una experiencia visual sin precedentes.

Gafas inteligentes con inteligencia artificial y multitarea buscan integrar la vida digital y física, mientras Zuckerberg proyecta una nueva era de conectividad sin pantallas tradicionales - REUTERS/Carlos Barria

Imagina un mundo en el que, sentado en una cafetería, puedas desplegar varias pantallas virtuales frente a ti, revisar documentos, participar en videollamadas o jugar sin necesidad de sacar un dispositivo del bolsillo. Esta es la propuesta de Meta para la próxima década, un cambio que promete redefinir no solo la comunicación, también la forma en que trabajamos, aprendemos y nos entretenemos.

¿Estamos listos para la era post-celular?

La adopción masiva de las gafas de realidad aumentada aún enfrenta desafíos: el precio, la accesibilidad, la privacidad y la aceptación cultural serán determinantes en la velocidad de la transición. Sin embargo, el lanzamiento de productos como Meta Quest 3S y Orion demuestra que las bases tecnológicas ya están en marcha.

El futuro es cada vez más virtual y conectado, y la apuesta de Zuckerberg por la realidad aumentada marca el posible inicio de la era post-celular. Si la predicción se cumple, los teléfonos inteligentes dejarán de ser el centro de nuestra vida digital y cederán ese lugar a dispositivos que fusionan lo real y lo virtual en una sola experiencia continua.

Por ahora, el mundo asiste a los primeros pasos de este proceso, pero la visión de Meta sugiere que el cambio podría estar mucho más cerca de lo que parece.