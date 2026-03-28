WhatsApp: paso a paso para activar la cámara secreta de la app

WhatsApp permite agregar una cámara oculta como acceso directo en la pantalla principal del celular para capturar fotos o videos y enviarlos rápidamente desde la aplicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp ofrece una función de cámara secreta que puedes añadir fácilmente a la pantalla de inicio de tu celular, facilitando el acceso directo para tomar fotos o videos y compartirlos con tus contactos desde la aplicación.

Para activar esta cámara secreta de WhatsApp, sigue estos pasos en un celular Android:

Mantener presionado un espacio vacío y sin apps de la pantalla principal hasta que se muestre un menú secundario. Seleccionar ‘Widgets’ y buscar el ícono de WhatsApp. Pulsar el ícono y optar por ‘WhatsApp Camera’ o una opción similar. El acceso directo o widget se agregará a la pantalla principal.

En el caso de iPhone este widget de WhatsApp no se encuentra disponible. Solo hay relacionados con Meta AI, chats y estados.

En iPhone, este acceso directo de WhatsApp no está disponible; solo existen widgets para Meta AI, chats y estados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para qué sirve la cámara secreta de WhatsApp

La cámara secreta de WhatsApp permite acceder de forma rápida y directa a la función de fotografía y video de la aplicación desde la pantalla de inicio del celular. Esta herramienta facilita capturar imágenes o grabar videos y compartirlos inmediatamente con tus contactos o en los estados, sin necesidad de abrir primero la app y navegar por los menús.

Es útil para quienes buscan agilizar el envío de contenido multimedia en situaciones cotidianas, como tomar una foto durante una reunión y enviarla al instante, o grabar un video corto de un evento familiar y compartirlo sin demoras.

La función resulta práctica para enviar fotos o videos de manera inmediata en situaciones diarias, como durante reuniones o eventos familiares. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué es un widget

Es posible que no estés familiarizado con el término widget, pero probablemente utilices esta función con frecuencia.

Un widget es un acceso directo o elemento interactivo que puedes colocar en la pantalla principal de tu celular, y que te permite ver información o ejecutar acciones rápidas de una aplicación sin necesidad de abrirla por completo.

Qué widgets tiene WhatsApp

Si bien la disponibilidad puede variar según la marca y el sistema operativo de tu celular, WhatsApp ofrece varios widgets además de la cámara rápida.

La oferta de widgets de WhatsApp varía según la marca y el sistema operativo, incluyendo opciones más allá de la cámara rápida. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Entre ellos se encuentra el acceso directo a Meta AI, el asistente de inteligencia artificial, que permite realizar consultas o aprovechar funciones avanzadas sin necesidad de abrir la aplicación completa.

Asimismo, existen widgets para ver chats recientes y estados, lo que facilita revisar conversaciones o actualizaciones de tus contactos directamente desde la pantalla principal del dispositivo.

Estas herramientas están diseñadas para agilizar el acceso a las funciones más utilizadas y mejorar la experiencia de usuario, permitiendo interactuar con WhatsApp de forma más eficiente y personalizada.

Estos widgets optimizan el acceso a funciones frecuentes y mejoran la eficiencia y personalización en el uso de WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

Entre las nuevas funciones de WhatsApp se encuentra el historial de mensajes de grupo, que permite a los nuevos integrantes ver mensajes previos a su ingreso.

Administradores y usuarios pueden compartir entre 25 y 100 mensajes recientes, lo que facilita la integración y brinda contexto, manteniendo siempre el cifrado de extremo a extremo y sin necesidad de reenviar mensajes o tomar capturas.

Otra novedad son los ajustes estrictos de la cuenta. Al activarlos, se limitan ciertas funciones, como bloquear archivos y contenido multimedia enviados por personas que no están en tu lista de contactos.

Estos controles avanzados se podrán activar desde Ajustes > Privacidad > Opciones avanzadas y se implementarán progresivamente.

WhatsApp permite convertir cualquier palabra en un sticker para resaltar mensajes. crédito WhatsApp

Además, ahora es posible agregar etiquetas personalizadas al perfil dentro de cada chat grupal.

Estas etiquetas permiten indicar tu rol o relación en el grupo, por ejemplo, “papá de María” en un chat familiar o “arquero” en un grupo de fútbol. Cada grupo puede tener una etiqueta diferente, facilitando la identificación y el contexto en las conversaciones.

Asimismo, ahora puedes transformar cualquier palabra en un sticker para destacar tus mensajes en WhatsApp. Solo tienes que escribir el texto deseado en la barra de búsqueda de stickers.

Además, los stickers que crees se pueden agregar directamente a tus paquetes personales, sin necesidad de enviarlos primero en un chat.