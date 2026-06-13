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Adiós a WhatsApp para enviar videos: YouTube revive los chats privados dentro de su app

La nueva herramienta de YouTube busca que los usuarios comenten videos directamente desde la app, reduciendo la dependencia de WhatsApp

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YouTube te permitirá enviar mensajes directos a otros usuarios, sin necesidad de salir de la app.
YouTube te permitirá enviar mensajes directos a otros usuarios, sin necesidad de salir de la app. (YouTube)

YouTube vuelve a apostar por la mensajería privada dentro de su plataforma. La compañía anunció la expansión de una nueva función que permitirá a los usuarios compartir videos y mantener conversaciones sin abandonar la aplicación, una iniciativa con la que busca reforzar su faceta social y reducir la necesidad de recurrir a servicios externos como WhatsApp, Instagram o Messenger para comentar contenidos.

La herramienta comenzará a llegar progresivamente a usuarios mayores de 18 años en Estados Unidos y otras regiones del mundo. Aunque la idea no es completamente nueva, sí representa un nuevo intento de YouTube por integrar la conversación dentro de su ecosistema, después de haber eliminado una función similar hace algunos años.

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YouTube recupera una función que ya había eliminado

La plataforma de Google ya había introducido un sistema de mensajes privados en 2017. Sin embargo, apenas dos años después decidió retirarlo para concentrar sus esfuerzos en otras funciones sociales y de interacción con la comunidad.

YouTube lanza los mensajes directos para compartir vídeos con amigos o familiares tras inspirarse en Spotify.
YouTube lanza los mensajes directos para compartir vídeos con amigos o familiares tras inspirarse en Spotify.

Entre esas apuestas estuvieron las Stories, una característica inspirada en Instagram que finalmente también desapareció en 2023. Ahora, tras varios meses de pruebas iniciadas a finales de 2025, YouTube vuelve a experimentar con los chats privados, aunque con un enfoque diferente.

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Según explicó la compañía, compartir videos y comentarlos directamente desde la aplicación era una de las funciones más solicitadas por los usuarios. El objetivo es facilitar que amigos y familiares puedan intercambiar contenidos y conversar sobre ellos sin tener que abrir otras aplicaciones.

Cómo funcionarán los nuevos mensajes de YouTube

La función estará disponible a través del icono de “Mensajes”, ubicado en la parte superior derecha de la aplicación. Desde ese apartado será posible generar enlaces de invitación para iniciar una conversación.

No obstante, el sistema presenta una diferencia importante respecto a otras aplicaciones de mensajería tradicionales: los usuarios no podrán escribir directamente a cualquier persona de la plataforma.

YouTube busca que usuarios se queden dentro de la aplicación con una nueva función.
YouTube busca que usuarios se queden dentro de la aplicación con una nueva función.

Para comenzar un chat será necesario enviar previamente una invitación mediante aplicaciones externas. De esta manera, YouTube pretende fomentar las conversaciones entre personas que ya se conocen y evitar la aparición de mensajes no deseados entre desconocidos.

Además, los usuarios deberán verificar su edad antes de acceder a esta característica. La compañía también aclaró que las normas de la comunidad seguirán aplicándose tanto a los videos compartidos como a las conversaciones generadas dentro del servicio.

El objetivo es mantener a los usuarios dentro de la aplicación

La estrategia responde a una tendencia que se ha consolidado entre las principales plataformas digitales: concentrar dentro de una misma aplicación tanto el consumo de contenido como las interacciones que este genera.

Con esta herramienta, YouTube busca evitar que los usuarios tengan que copiar enlaces, abrir WhatsApp y continuar la conversación en otro lugar. La intención es que todo el proceso se desarrolle dentro de la propia plataforma.

La herramienta de mensajes de YouTube estará disponible para usuarios mayores de 18 años. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
La herramienta de mensajes de YouTube estará disponible para usuarios mayores de 18 años. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La empresa señala que el sistema permitirá compartir desde videos musicales y tutoriales hasta Shorts y otros contenidos virales de una forma más sencilla.

Una competencia indirecta con WhatsApp

Aunque YouTube no pretende convertirse en una aplicación de mensajería tradicional, la nueva función supone una competencia indirecta para servicios que actualmente dominan el intercambio de enlaces y videos entre usuarios.

Sin embargo, el éxito de esta iniciativa dependerá de si las personas están dispuestas a trasladar parte de sus conversaciones a YouTube o si continuarán utilizando las aplicaciones donde ya mantienen contacto con amigos y familiares.

Por ahora, la expansión se realizará de manera gradual y la compañía adelantó que continuará desarrollando nuevas capacidades para esta herramienta. La apuesta es clara: convertir a YouTube en algo más que una plataforma para ver videos y reforzar su papel como un espacio donde también se producen las conversaciones alrededor del contenido.

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