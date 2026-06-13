Gobierno de Costa Rica presenta plan nacional para mitigar el impacto del Fenómeno de El Niño

Autoridades del Gobierno presentan el plan nacional para hacer frente al Fenómeno de El Niño en un acto oficial en San José. /(Crédito: CNE)

La presentación de la estrategia nacional para enfrentar el Fenómeno de El Niño reunió a autoridades del Gobierno de la República, representantes de la banca estatal y diversos sectores sociales y productivos.

El objetivo: exponer las acciones preventivas y de respuesta que buscarán minimizar las consecuencias de este fenómeno climático durante el periodo 2026-2027.

Según informó el Gobierno, la estrategia establece un marco de actuación anticipada basado en la integración de distintos actores, entre los que se incluyen gobiernos locales, comités municipales de emergencia, asociaciones administradoras de sistemas de acueductos (Asadas), agricultores, pescadores, cámaras empresariales y asociaciones de desarrollo.

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El concepto central de la campaña, “Costa Rica se prepara unida para enfrentar El Niño”, busca sentar las bases para una acción coordinada en todo el país.

De acuerdo con datos oficiales, el plan contempla más de ₡82 mil millones (USD 180 millones) en inversión y define cinco ejes prioritarios. El primero es la producción, con medidas específicas orientadas a fortalecer la resiliencia de los sectores agrícola, ganadero y pesquero.

El segundo eje, energía, incluye acciones para asegurar la continuidad y estabilidad en el suministro eléctrico nacional. En el ámbito del agua, el Gobierno plantea la protección de fuentes de abastecimiento y el fortalecimiento de los sistemas de distribución para consumo humano, además de la vigilancia activa de los servicios de agua, monitoreo de caudales y embalses hidroeléctricos.

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Representantes de la banca estatal, instituciones y grupos comunales participan en la socialización de las medidas para mitigar los efectos del fenómeno climático. /(Crédito: CNE)

El cuarto eje se enfoca en la población vulnerable, con atención prioritaria para comunidades y grupos en mayor riesgo ante los efectos del fenómeno. Finalmente, la estrategia incorpora un acompañamiento integral a sectores como comercio, turismo y pequeñas empresas, con el propósito de reducir el impacto en la actividad económica.

El Fenómeno de El Niño produce una disminución de las precipitaciones, incremento de las temperaturas e intensificación de los periodos secos, lo que puede afectar la disponibilidad de agua, la producción agropecuaria, la seguridad alimentaria, la generación hidroeléctrica, la salud pública y los ecosistemas. Ante ese escenario, el Gobierno declaró la Alerta Verde en 49 cantones del Pacífico Central y Norte, mediante la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), desde el 27 de mayo de 2026.

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Durante la reunión de socialización del plan, se hizo un llamado a la responsabilidad individual y colectiva, pidiendo a la ciudadanía adoptar prácticas como el uso racional del agua, el ahorro energético, la prevención de incendios, la preparación familiar y la solidaridad comunitaria. Además, se anunció la habilitación de una plataforma digital oficial (enoscr.cr.go.cr) para que cualquier persona pueda dar seguimiento a la evolución del fenómeno y consultar información en tiempo real.

Propuestas buscan dar acompañamiento a agricultores afectados por El Niño./ (EFE/Jeffrey Arguedas)

La estrategia contempla también capacitaciones para agricultores y otros sectores productivos, con el fin de preparar a las comunidades para posibles escenarios de racionamiento y cambios en la disponibilidad de recursos básicos.

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La vigilancia activa sobre las fuentes de agua y el monitoreo de los embalses hidroeléctricos figuran entre las principales acciones técnicas, según informó el Gobierno.

El plan gubernamental subraya la importancia de anticipar impactos y fortalecer la coordinación interinstitucional, con participación activa de los sectores más expuestos.

Según la información oficial, las acciones buscan reducir los riesgos, garantizar la continuidad de los servicios esenciales y proteger a quienes podrían verse más afectados por la variabilidad climática asociada a El Niño.

Funcionarios de la Comisión Nacional de Emergencias explican las acciones preventivas en una reunión con líderes comunales. /(Crédito: CNE)

El sitio web oficial servirá como herramienta de transparencia y rendición de cuentas, permitiendo a la población dar seguimiento a la gestión pública y al avance de las medidas implementadas.

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