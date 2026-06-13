Esta son las razones por las que un residente permanente puede perder la Green Card, según USCIS

USCIS actualizó desde junio de 2026 los criterios para revisar y rescindir la residencia permanente en Estados Unidos de titulares de green card. (Archivo)

La posibilidad de perder la residencia permanente en Estados Unidos afecta a miles de titulares de green card tras la actualización de criterios oficiales por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), vigente desde junio de 2026. El organismo federal notificó que puede iniciar procedimientos de revisión y rescisión para residentes que hayan obtenido su estatus en los últimos cinco años, lo que genera inquietud en comunidades migrantes, según consta en el portal institucional.

De acuerdo con información publicada por USCIS, los motivos legales para perder la green card incluyen fraude documental, errores en el trámite, abandono de estatus y participación en procesos de remoción. La agencia federal detalla que puede iniciar la rescisión dentro de los cinco años posteriores al ajuste de estatus si determina que el solicitante no reunía los requisitos legales en el momento de la aprobación.

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La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) establece los parámetros para el otorgamiento y la revocación de la residencia permanente. Este marco normativo, junto con el manual de políticas de USCIS, guía las revisiones y procedimientos migratorios implementados en Estados Unidos en los últimos años, de acuerdo con las fuentes oficiales.

¿Por qué puede un residente permanente perder la green card según USCIS?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración detalla en su sitio web que existen cuatro causas principales por las que un residente permanente puede perder la green card en 2026:

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Rescisión del ajuste de estatus: Si se determina que el solicitante no era elegible en el momento de la aprobación, la agencia puede revertir el beneficio. Esto incluye casos de fraude, documentos falsificados o información incorrecta en la solicitud. Terminación de residencia condicional: Los residentes condicionales que obtuvieron su estatus por matrimonio deben presentar el Formulario I-751 para remover las condiciones. Si no cumplen el procedimiento o si USCIS concluye que el matrimonio era inválido, se revoca el estatus. Abandono del estatus: La green card puede considerarse abandonada si el titular pasa períodos prolongados fuera de Estados Unidos, o si demuestra intención de residir en otro país. La agencia analiza la duración de la ausencia, la existencia de un hogar principal en el país y otros vínculos con Estados Unidos. Procesos de remoción: Si el residente permanente incurre en delitos migratorios o penales, puede ser colocado en proceso de remoción. La pérdida de la residencia implica la imposibilidad de trabajar, estudiar o residir legalmente, salvo que posea otro estatus migratorio.

La green card puede perderse por fraude documental, errores en el trámite, abandono del estatus o procesos de remoción, según USCIS. (Reuters)

¿Cuánto tiempo puede estar un residente permanente fuera de Estados Unidos sin perder la green card?

USCIS señala que las ausencias superiores a seis meses pueden conllevar una revisión adicional por parte de los agentes migratorios, aunque no implican automáticamente la pérdida del estatus. Si la ausencia supera un año, se requiere un permiso de reingreso previo. La agencia aclara que “la intención de residir permanentemente en Estados Unidos” es el criterio determinante, por encima de la mera duración de la ausencia.

La agencia evalúa los siguientes elementos para determinar si se ha producido abandono:

Motivo y duración del viaje fuera del país.

Existencia de vivienda principal en Estados Unidos.

Vínculos familiares y laborales.

Declaraciones voluntarias sobre la intención de residir en otro país.

En el portal institucional, USCIS advierte que aun con un documento de reingreso, si el titular no puede demostrar intención de residencia permanente, puede perder su green card.

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¿Qué sucede si se detecta fraude en la solicitud de la green card?

De acuerdo con la Ley de Inmigración y Nacionalidad y el manual de políticas de USCIS, el organismo puede iniciar un proceso de rescisión hasta cinco años después del ajuste de estatus si identifica fraude, documentación falsa o información materialmente incorrecta. Durante este procedimiento, el titular recibe una notificación y tiene derecho a presentar pruebas o argumentos en su defensa.

Según la política oficial, “la residencia legal permanente puede revertirse si, al momento de la concesión, existió un error material o fraude en el proceso”. En estos casos, el residente queda expuesto a procedimientos de remoción y posible deportación.

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¿Qué trámites debe realizar un residente condicional para no perder la residencia?

Los residentes condicionales, normalmente quienes obtuvieron la green card por matrimonio o inversión, deben presentar el Formulario I-751 (matrimonio) o I-829 (inversión) para eliminar las condiciones antes del vencimiento de los dos años. Si la agencia determina que el matrimonio no era legítimo o que la inversión no cumplía los requisitos, puede revocar el estatus.

El proceso incluye la presentación de pruebas de la relación o de la inversión, entrevistas personales y la verificación de la documentación aportada. La no presentación o la presentación incompleta de estos formularios puede resultar en la terminación automática del estatus, según el USCIS.

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La Ley de Inmigración y Nacionalidad permite a USCIS iniciar la rescisión del ajuste de estatus dentro de los cinco años si el residente no era elegible al ser aprobado. (Archivo)

¿Qué delitos pueden causar la pérdida de la residencia permanente?

El USCIS identifica una serie de delitos que pueden motivar la apertura de un proceso de remoción. Entre ellos figuran:

Delitos agravados (homicidio, tráfico de drogas, violencia doméstica).

Fraude migratorio.

Falsificación de documentos oficiales.

Delitos que impliquen turpitud moral, según la definición federal.

La agencia recuerda que la sola acusación no determina la pérdida automática del estatus, pero sí puede desencadenar una investigación. La decisión final depende de un juez de inmigración, quien evalúa el caso conforme a la legislación vigente.

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¿Qué derechos tiene un residente permanente durante los procedimientos de rescisión?

El proceso de rescisión incluye una notificación formal al titular de la green card, quien tiene derecho a:

Ser informado de las razones de la revisión.

Presentar evidencia y testigos en su defensa.

Acceder a una audiencia ante un juez de inmigración.

Apelar la decisión en instancias superiores.

USCIS recalca que el respeto al debido proceso es obligatorio en todos los procedimientos de remoción o rescisión del estatus, de acuerdo con las garantías legales federales.

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¿Qué hacer si se pierde la green card o el estatus de residente?

En caso de rescisión o pérdida del estatus, la persona debe abandonar Estados Unidos, salvo que cuente con otro estatus migratorio válido o reciba protección bajo leyes especiales como asilo o refugio. La agencia migratoria aclara que permanecer en el país sin autorización adicional constituye una violación de la ley federal y puede resultar en prohibiciones de reingreso.

En situaciones puntuales, si el residente tenía otra visa vigente o si USCIS determina que la persona califica para un beneficio migratorio alternativo, puede autorizar su permanencia temporal bajo condiciones específicas.

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USCIS evalúa la intención de residir permanentemente en Estados Unidos mediante la vivienda principal, los vínculos familiares y laborales y las declaraciones del residente. (AP Foto/Wilfredo Lee, Archivo)

¿Qué cambia y qué se mantiene en las reglas de residencia permanente?

Las nuevas directrices del USCIS refuerzan la aplicación de la ley y actualizan los procedimientos de revisión, pero mantienen los principios fundamentales: la residencia permanente es un beneficio sujeto a verificación continua de elegibilidad. La agencia exhorta a los titulares de green card a:

Mantener sus datos actualizados.

Informar cualquier cambio de dirección, estado civil o situación migratoria.

Conservar documentación que acredite residencia efectiva en Estados Unidos.

Según el portal oficial, la portación de la green card no otorga inmunidad frente a revisiones, y la condición de residente puede ser revisada en cualquier momento dentro del plazo legal.

¿Qué impacto tienen estas revisiones para los inmigrantes?

La aplicación estricta de las normas migratorias afecta a quienes han obtenido la residencia en los últimos años. La recomendación general es consultar fuentes oficiales, mantenerse informado sobre cambios en las políticas y, en caso de dudas jurídicas, recurrir a asesores legales acreditados. Los procedimientos pueden derivar en audiencias y, en algunos casos, permitir la restitución del estatus si se demuestra la elegibilidad.

El enfoque de las autoridades estadounidenses apunta a reforzar los controles migratorios y asegurar que los beneficios solo permanezcan para quienes cumplen los requisitos legales.