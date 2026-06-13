En medio de la guerra de precios para vender más autos surgió una polémica con los planes de ahorro

El plan de ahorro es una de las formas más accesibles para llegar a un auto 0 km. Hoy es un sistema que no acompaña la baja de precios del mercado. (Freepik)

Ante la guerra de precios que se ha desatado hoy en el mercado automotor en busca de vender más autos 0 km que los competidores, la habitual diferencia a favor en el precio que siempre tiene un vehículo comprado al contado o con financiación de las propias marcas contra aquel que se vende por plan de ahorro se hizo mucho más evidente.

Quien sale a buscar un auto nuevo y recorre concesionarias, incluso de la misma marca, puede llegar a conseguir el mismo vehículo con un descuento de hasta un 25 o 30%, mientras que los suscriptores de plan de ahorro quedan atrapados con un precio que se determina por la lista oficial que cada marca publica en los primeros días del mes.

PUBLICIDAD

“Es cierto que eso sucede hoy, pero hace tres años pasaba todo lo contrario, porque había pocos autos y muchos clientes, entonces el precio de venta real era mucho más alto, porque había una situación de abuso de los concesionarios, cobrando sobreprecios que llegaron a ser de hasta un 30 o 40%, porque el auto se vendía de todos modos”, contó un ejecutivo de una automotriz a Infobae.

La caída de ventas del sector automotor generó una guerra de precios, que dejó muy caros los autos que se venden por plan de ahorro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Entonces, alguien que se suscribió a un plan de ahorro en 2022 hizo negocio porque pudo incluso licitar un auto con precio de lista y adquirirlo evitando los sobreprecios, pero esa persona hoy está pagando una cuota que, prorrateada, lleva el precio del auto a un valor mucho más alto que el de venta de contado actual”, confesó.

PUBLICIDAD

Con cinco meses registrados, en Argentina se vendieron 232.815 autos particulares y vehículos comerciales livianos y se facturaron 52.289 planes de ahorro, es decir un 22%. Pero como ese es el número general, y sólo las marcas argentinas tienen plan de ahorro, con lo cual el universo total de operaciones pasa a ser de esas 12 marcas, que en los primeros cinco meses sumaron ventas por 198.910 vehículos, llevando la proporción al 26 por ciento.

Sin embargo, si se suman las ventas de cada marca y la cantidad de planes de ahorro facturados, es decir autos entregados a los ahorristas, se puede apreciar el peso que tiene este sistema de venta en unas y otras, con resultados en algunos casos sorprendentes.

PUBLICIDAD

Marca por marca

La marca que más planes de ahorro vendió en los primeros cinco meses del año es Fiat, que totalizó 9.973 operaciones de adjudicación. Dado que también es una marca con un total de patentamientos elevado, 28.777 unidades, la proporción de ventas de planes sobre operaciones convencionales o por otros canales fue del 34,6 por ciento.

Fiat es la marca precursosa de los planes y una de las que más apuesta por este sistema de venta

La siguiente marca también es de Stellantis, en este caso Peugeot, que tiene un menor volumen de patentamientos, 17.885 unidades, pero una cantidad de autos facturados a plan de ahorro proporcionalmente más alta. El peso de las ventas de este sistema es mucho más alto y alcanza el 49 por ciento.

PUBLICIDAD

Toyota está tercera en planes con 8.475 autos adjudicados y facturados, pero es una de las dos marcas que más autos vendió en el año. Entre todos los canales ya que tiene registrados 31.711 patentamientos. Así, la cuota de planes en las ventas totales de la marca es del 26,7 por ciento.

En cuarto lugar está Volkswagen, la marca que lidera las ventas absolutas de autos 0 km en 2026, con 32.317 unidades. La venta de unidades por plan de ahorro es de 4.995, lo que le permite tener un menor peso de apenas el 15,4 por ciento.

PUBLICIDAD

Chevrolet cierra el Top 5 de los fabricantes con mayor cantidad de planes de ahorro adjudicados del año con 3.912 vehículos. Se puede decir que es una buena medida promedio porque también es la quinta marca en total de patentamientos con 19.720 unidades. Así, su cuota de autos de plan de ahorro queda en 19,8 por ciento.

Chevrolet y Renault tienen una cuota promedio entre ventas y planes de ahorro en torno al 20%

El sexto puesto lo ocupa Renault, que totaliza 17.740 ventas totales entre enero y mayo de este año, y que tiene 3.605 autos facturados de plan de ahorro. En este caso el promedio es similar al de GM y alcanza el 20,3%, ya que la marca también está sexta en patentamientos totales.

PUBLICIDAD

Citroën aparece en séptimo lugar con un total de 3.594 planes adjudicados sobre un total de 9.081 ventas totales en el año. Aquí vuelve a subir la cuota de plan de ahorro en las operaciones que alcanza el 39,5%, toda una demostración de la apuesta que hacen las marcas de Stellantis por este sistema del que Fiat fue pionero.

A continuación, una de las sorpresas del mercado es Ford, que es la cuarta marca en total de ventas en lo que va del año, pero apenas está en octavo lugar en la suscripción de planes de ahorro.

PUBLICIDAD

Ford es la marca que tiene la menor relación entre ventas por plan de ahorro y ventas convencionales. (Ford Argentina)

Las ventas acumuladas de enero a mayo arrojan un total de 22.393 unidades, pero los autos adjudicados por plan son solo 2.897 vehículos, es decir apenas un 12,9 por ciento. Es cierto que Ford no vende autos accesibles, que son los que normalmente tienen mayor mercado de plan de ahorro, pero la cuota es llamativamente baja.

Nissan es el noveno fabricante que tiene su cartera de planes de ahorro pero tiene bajos volúmenes de venta en ambos rubros. Sin embargo, con un total de patentamientos de 5.924 pero 2.106 autos adjudicados por plan, la proporción es muy alta y alcanza el 35,5%.

PUBLICIDAD

La cuota de Jeep es menor, pero vuelve a la tendencia de Stellantis, porque aunque tiene un volumen de ventas totales de 6.187 unidades, los planes son 1.694, lo que arroja una proporción del 27,3 por ciento.

Mercedes-Benz lanzó hace poco tiempo los planes de ahorro bajo la administración de Prestige Auto, sin embargo, ya tienen un peso elevado en las ventas absolutas. Sobre un total de 4.451 unidades patentadas, las adjudicaciones de plan son del 37,2% con sus 1.657 vehículos.

Un caso similar es el de RAM, que tiene bajos volúmenes, pero proporción importante del plan. Sobre 2.724 automóviles el plan de ahorro adjudicó 609, lo que representa un 22,3 por ciento.