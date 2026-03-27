La IA responderá por ti en WhatsApp: no más discusiones con tu pareja o amigos

La nueva función Writing Help de WhatsApp permite que la inteligencia artificial sugiera y redacte respuestas completas según el contexto de cada conversación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp ahora cuenta con una función que permite que la inteligencia artificial sugiera y redacte respuestas completas basadas en el contexto de cada conversación.

Esta innovación, bautizada como Writing Help, busca transformar la manera en que los usuarios interactúan, facilitando la redacción de mensajes y ampliando las posibilidades dentro del chat habitual.

Cómo funciona la nueva ayuda de escritura con IA en WhatsApp

La función Writing Help se presenta como una evolución natural de las herramientas de asistencia que ya ofrecía WhatsApp. Hasta ahora, los usuarios podían reformular mensajes, corregir errores o ajustar el tono de un texto antes de enviarlo.

A partir de esta actualización, la herramienta puede sugerir respuestas completas generadas por inteligencia artificial, utilizando la información del propio diálogo para ofrecer alternativas que pueden ser enviadas tal cual o ajustadas antes de compartir.

La actualización Writing Help es ideal para quienes buscan superar bloqueos creativos o ajustar el tono de los mensajes de manera rápida y natural. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Para activar esta función, el usuario debe tocar la barra de chat donde normalmente escribe, acceder al menú de stickers y seleccionar el ícono de lápiz con destellos, que identifica las opciones de IA. Desde allí se despliegan sugerencias que pueden adaptarse en tono y extensión, permitiendo que el mensaje conserve el estilo personal del remitente.

WhatsApp asegura que los mensajes sugeridos por IA están protegidos por cifrado de extremo a extremo y que los datos de los chats no se reutilizan para entrenar modelos generales de inteligencia artificial.

Para qué sirve la función de respuestas automáticas por IA

La integración de Writing Help con IA está pensada para resolver varios desafíos cotidianos. Por ejemplo, puede ayudar a quienes enfrentan un bloqueo creativo, a quienes buscan ajustar el tono de un mensaje largo sin perder naturalidad, o a quienes necesitan responder de manera rápida y precisa en contextos laborales o personales.

Esta herramienta resulta especialmente útil en situaciones donde el usuario requiere una respuesta pulida y adaptada al contexto sin abandonar la aplicación.

A través del ícono de lápiz con destellos en el menú de stickers, los usuarios pueden acceder a las sugerencias de IA y personalizarlas a su estilo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La función puede simplificar la redacción, mejorar la claridad de los mensajes y agilizar intercambios en grupos o conversaciones individuales. El usuario conserva siempre la última palabra: puede editar, aceptar o descartar las respuestas sugeridas antes de enviarlas.

Otras novedades en WhatsApp: almacenamiento, edición de fotos y gestión de cuentas

Además de la incorporación de IA para sugerir respuestas, WhatsApp suma varias herramientas orientadas a mejorar la experiencia general. Una de ellas es la posibilidad de liberar espacio dentro de cada conversación identificando y borrando solo archivos grandes, sin necesidad de eliminar el historial completo.

De este modo, los usuarios pueden conservar los mensajes importantes y deshacerse de fotos, videos o documentos pesados que ocupan espacio innecesariamente.

Otra actualización es la integración de Meta AI para retocar fotos directamente en el chat. Ahora es posible eliminar elementos distractores de una imagen, cambiar el fondo o aplicar estilos creativos antes de enviarla, sin salir de la aplicación. Esta funcionalidad simplifica los procesos de edición y permite compartir imágenes más pulidas en tiempo real.

WhatsApp mejora la gestión de cuentas permitiendo la transferencia de chats y archivos multimedia entre dispositivos iOS y Android, sin perder el historial. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

WhatsApp también ha facilitado la gestión de cuentas y la transferencia de chats entre dispositivos. Los usuarios pueden ahora mover su historial de iOS a Android —y viceversa— o entre diferentes equipos del mismo sistema operativo. Esta mejora resulta útil para quienes cambian de teléfono y desean conservar todas sus conversaciones, fotos y videos.

Además, la aplicación permite tener dos cuentas activas en un mismo dispositivo iOS, una función que ya estaba disponible en Android, ideal para quienes separan su vida personal de la laboral.

Los stickers inteligentes son otra de las novedades: la app sugiere de forma automática pegatinas relacionadas con los emojis que el usuario va escribiendo, lo que hace más expresiva y dinámica la interacción dentro de los chats.