Más de 70 millones de personas bajo alerta por tormentas severas e inundaciones en ocho estados de EEUU

Las alertas por tormentas severas e inundaciones repentinas siguen vigentes en el centro y sur de Estados Unidos desde el 13 de junio de 2026. (Richard R. Barron/The ADA News via AP)

Las autoridades meteorológicas estadounidenses mantienen alertas por tormentas severas y riesgo de inundaciones repentinas en amplias zonas del centro y sur de Estados Unidos desde el sábado 13 de junio de 2026, tras el avance de un sistema frontal cargado de humedad tropical, según organismos oficiales. La situación afecta directamente a millones de personas en Kansas, Missouri, Illinois, Oklahoma, Texas, Arkansas, Louisiana y Mississippi, donde el potencial de lluvias intensas y condiciones meteorológicas adversas permanece elevado.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (National Weather Service, NWS), el pronóstico señala un incremento en la probabilidad de tormentas con vientos intensos, granizo de gran tamaño y la posibilidad de tornados aislados. El Centro de Predicción de Tormentas (Storm Prediction Center, SPC) atribuye el fenómeno a la interacción entre aire cálido y húmedo proveniente del Golfo de México y un frente frío extendido desde las Rocosas hasta el sur de Texas, lo que favorece el desarrollo de tormentas severas durante el fin de semana y hasta la próxima semana.

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Este escenario se produce tras varios días de lluvias torrenciales e inundaciones que ya afectaron a la región, provocando rescates de emergencia y cortes de electricidad en ciudades como Joliet, Illinois, y áreas próximas a Huntsville, Texas, según información oficial y reportes de Fox Weather.

¿Cuál es la situación actual de las tormentas en el centro y sur de Estados Unidos?

El NWS ha emitido múltiples alertas de inundación y tormentas severas para sectores de Kansas, Missouri, Illinois, Oklahoma, Texas, Arkansas, Louisiana y Mississippi. Estas alertas incluyen una vigilancia por inundaciones (Flood Watch) en zonas donde se esperan acumulados de lluvia de 50 a 75 milímetros (2 a 3 pulgadas), con máximos localizados de hasta 125 milímetros (5 pulgadas) o más, según los avisos del NWS.

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El SPC estableció un nivel de riesgo “enhanced” (3 de 5) para tormentas severas en el centro del país, con énfasis en la probabilidad de vientos dañinos que pueden superar los 120 kilómetros por hora (75 mph) y granizo de hasta 5 centímetros (2 pulgadas) de diámetro. También se mantiene la posibilidad de tornados breves en el área de mayor inestabilidad atmosférica.

Las autoridades recomiendan a la población mantener la vigilancia ante la posibilidad de evacuaciones preventivas en zonas de alto riesgo de inundación. Equipos de emergencia y bomberos han realizado rescates de personas atrapadas en vehículos y viviendas inundadas, como ocurrió en Huntsville, Texas, según información oficial recogida por Fox Weather.

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El NWS advirtió que Kansas, Missouri, Illinois, Oklahoma, Texas, Arkansas, Louisiana y Mississippi enfrentan lluvias intensas, vientos fuertes, granizo y tornados aislados. (Erin Woodiel /The Argus Leader via AP)

¿Cuáles son las áreas más afectadas por las tormentas y las inundaciones?

Las áreas con mayor impacto hasta el momento incluyen Kansas City, St. Louis y Quincy, así como sectores de Missouri, Oklahoma, Texas y Arkansas. Las alertas meteorológicas se amplían a regiones urbanas y rurales, donde la saturación del suelo aumenta el riesgo de inundaciones rápidas y desbordamientos de ríos y arroyos.

Según el NWS, “existe un riesgo moderado a alto de inundaciones repentinas y daños asociados a la caída de árboles y tendidos eléctricos”, con más de 400.000 personas afectadas por cortes de electricidad en el Midwest tras el paso de un sistema de tormentas derecho, según reportes oficiales y de Fox Weather. Las autoridades locales han solicitado a la población evitar desplazamientos innecesarios y seguir las recomendaciones de protección civil.

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¿Qué pronóstico meteorológico existe para los próximos días?

El NWS advierte que el patrón meteorológico activo persistirá hasta mediados de la próxima semana, con múltiples rondas de tormentas y lluvias continuas. El avance lento del frente frío, sumado al aporte constante de humedad tropical transportada desde el Golfo de México, favorece la formación de tormentas intensas, especialmente al sur del frente.

De acuerdo con el SPC, el riesgo de tormentas severas y lluvias abundantes continuará, con nuevas rondas de actividad previstas para el domingo y el lunes. Se prevé la formación de “varios clústeres organizados de tormentas” capaces de generar ráfagas de viento superiores a 110 kilómetros por hora (70 mph), granizo y tornados aislados.

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El pronóstico incluye la posibilidad de acumulados de lluvia adicionales, que podrían llevar los totales semanales a más de 150 milímetros (6 pulgadas) en algunas áreas, según el NWS. Los suelos saturados incrementan la probabilidad de deslizamientos de tierra y la crecida súbita de cauces menores.

Las lluvias torrenciales ya provocaron rescates de emergencia y cortes de electricidad en zonas de Illinois y Texas, según reportes oficiales. (REUTERS/Nick Oxford/File Photo)

¿Cómo impactan las tormentas en la infraestructura y los servicios esenciales?

Las fuertes precipitaciones y los vientos intensos ya han provocado daños en infraestructuras críticas, incluyendo carreteras, puentes y líneas eléctricas. De acuerdo con reportes de los departamentos de transporte estatales, varias vías permanecen cerradas por inundaciones y caída de árboles, mientras cuadrillas trabajan en la restauración de servicios.

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El suministro eléctrico fue interrumpido en numerosas localidades tras la caída de postes y cables. Los servicios de emergencia han desplegado recursos adicionales para responder a incidentes relacionados con inundaciones y rescates, especialmente en áreas rurales de Texas y Missouri, según las autoridades.

La actividad en escuelas y centros de trabajo se ha visto alterada en los condados bajo alerta, con algunas instituciones trasladando clases a modalidad virtual por motivos de seguridad. El transporte público también presenta interrupciones en ciudades como St. Louis y Kansas City, según los últimos reportes oficiales.

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¿Qué recomendaciones han emitido las autoridades para la población?

El NWS y el SPC recomiendan a los residentes de las zonas afectadas mantenerse informados a través de canales oficiales y preparar planes de emergencia. Entre las recomendaciones principales se incluyen:

No intentar cruzar caminos o carreteras inundadas.

Preparar insumos básicos y equipos de emergencia en los hogares.

Revisar los sistemas de alerta de emergencia y mantener dispositivos móviles cargados.

Seguir las instrucciones de los equipos de rescate y cuerpos de seguridad.

El Departamento de Seguridad Nacional y las agencias estatales han dispuesto refugios temporales para quienes deban evacuar sus viviendas. Las autoridades enfatizan que la situación puede evolucionar rápidamente y que las alertas podrían actualizarse en las próximas horas.

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El pronóstico del NWS prevé acumulados de 50 a 75 milímetros de lluvia, con máximos localizados de hasta 125 milímetros o más en áreas bajo alerta. (Jennifer Reynolds/The Galveston County Daily News via AP)

¿Cómo seguir la evolución de las tormentas y qué esperar en los próximos días?

Las agencias meteorológicas federales y estatales mantienen actualizaciones en sus sitios web y redes sociales. El NWS publica avisos y pronósticos en tiempo real, mientras que el SPC actualiza mapas de riesgo y alertas de severidad. La población puede consultar estos recursos para tomar decisiones informadas sobre su seguridad y desplazamientos.

Las autoridades esperan que el sistema frontal continúe desplazándose hacia el este durante la semana, aunque el riesgo de lluvias intensas y tormentas severas persistirá en el centro y sur del país al menos hasta mediados de la próxima semana. El monitoreo constante y la coordinación entre organismos federales, estatales y locales serán clave para la gestión de la emergencia.

La evolución de este evento meteorológico seguirá condicionando la rutina de millones de personas en Estados Unidos. Las autoridades mantienen la vigilancia y reiteran la importancia de prepararse ante posibles cambios en las condiciones del tiempo.