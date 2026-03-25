Estos celulares se quedan sin WhatsApp desde el 1 de abril de 2026

WhatsApp dejará de funcionar en modelos antiguos de Android y iPhone a partir de abril de 2026 - (WhatsApp)

WhatsApp dejará de funcionar en una larga lista de teléfonos antiguos a partir del 1 de abril de 2026. La plataforma de mensajería, utilizada por más de 2.000 millones de personas en todo el mundo, ha confirmado que la medida busca reforzar la seguridad y garantizar un funcionamiento eficiente, centrando los esfuerzos de desarrollo en dispositivos que puedan recibir actualizaciones de sistema y parches de seguridad.

La decisión impactará sobre todo a quienes aún conservan smartphones lanzados antes de 2014, equipos que ya no pueden actualizarse a versiones recientes de Android o iOS.

El cambio implica que, desde esa fecha, estos teléfonos no podrán abrir, descargar ni actualizar la aplicación. WhatsApp enviará notificaciones previas a los usuarios afectados, pero una vez cumplido el plazo, el acceso quedará bloqueado de forma definitiva. Para quienes dependen de la app para comunicarse y almacenar información importante, es fundamental anticiparse y tomar medidas para no perder datos.

Así impacta la actualización de WhatsApp: lista de teléfonos que perderán acceso en 2026 - (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Qué modelos dejarán de ser compatibles?

La lista de dispositivos que perderán acceso a WhatsApp incluye tanto modelos Android como iPhone que no cumplen con los requisitos mínimos de sistema operativo.

Modelos Android afectados:

Samsung Galaxy S5

Samsung Galaxy S4 Mini

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy Note 2

LG Optimus L5

Motorola Moto G (1ª generación)

Motorola Moto E (1ª generación)

Sony Xperia Z2

Huawei Ascend Mate

Estos equipos no pueden actualizarse a Android 5.0 o superior, versión mínima necesaria para seguir usando la app.

Modelos iPhone afectados:

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 5s

iPhone 5c

iPhone 5

En estos casos, los dispositivos no pueden instalar iOS 15.1, que es el requisito mínimo para mantener la compatibilidad con WhatsApp.

La decisión de Meta busca enfocar el desarrollo en dispositivos compatibles con Android 5.0 o iOS 15.1, optimizando recursos y protegiendo mejor los datos personales de los usuarios - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué WhatsApp toma esta medida?

La decisión de dejar fuera a los dispositivos más antiguos responde a la necesidad de optimizar recursos y reforzar la seguridad. Meta, empresa propietaria de WhatsApp, ha resaltado que concentrar el desarrollo en equipos actuales permite implementar funciones más avanzadas, corregir vulnerabilidades y proteger mejor los datos personales.

Los smartphones que ya no reciben parches de seguridad representan un riesgo importante, tanto por posibles fallos como por la imposibilidad de acceder a las nuevas características que WhatsApp lanza periódicamente.

Limitar la compatibilidad también facilita la evolución de la plataforma, permitiendo aprovechar tecnologías que requieren hardware y sistemas operativos actualizados.

Cómo saber si tu teléfono está en riesgo

Verificar si un equipo será afectado es sencillo. En Android, basta con ir a Ajustes > Acerca del teléfono > Información de software para consultar la versión de Android instalada. En iPhone, la ruta es Ajustes > General > Información, donde se muestra la versión de iOS.

Si el dispositivo no permite actualizarse a Android 5.0 o iOS 15.1, quedará fuera del soporte de WhatsApp y será necesario buscar alternativas para mantener la comunicación.

Fin de una era: WhatsApp deja de ser compatible con smartphones anteriores a 2014 - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si tu equipo dejará de ser compatible

Antes de perder el acceso a WhatsApp, es recomendable realizar una copia de seguridad de los mensajes y archivos para evitar la pérdida de información importante.

En Android, la copia se realiza en Google Drive: abre WhatsApp, toca los tres puntos, ve a Ajustes > Chats > Copia de seguridad y pulsa en “Guardar”.

En iPhone, la copia se guarda en iCloud desde Configuración > Chats > Copia de seguridad > Realizar copia ahora. Es conveniente comprobar que haya suficiente espacio disponible en la nube antes de iniciar el respaldo.

Si el teléfono permite actualizarse a una versión compatible, solo será necesario instalar la actualización del sistema operativo. Si no, la única alternativa será migrar a un modelo más reciente que cumpla con los nuevos requisitos técnicos.

Tener el sistema operativo y las aplicaciones al día es esencial para la seguridad, el rendimiento y el acceso a nuevas funciones. Realizar copias de seguridad periódicas en la nube protege chats y archivos frente a cualquier eventualidad. Aunque la decisión de WhatsApp obligará a muchas personas a renovar su dispositivo, el objetivo es mejorar la experiencia y la protección de los usuarios, adaptando la app a los estándares tecnológicos y de seguridad actuales.