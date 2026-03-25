Tecno

Estos celulares se quedan sin WhatsApp desde el 1 de abril de 2026

La plataforma de mensajería bloqueará el acceso en dispositivos lanzados antes de 2014, obligando a los usuarios a actualizar su teléfono

Guardar
WhatsApp dejará de funcionar en
WhatsApp dejará de funcionar en modelos antiguos de Android y iPhone a partir de abril de 2026 - (WhatsApp)

WhatsApp dejará de funcionar en una larga lista de teléfonos antiguos a partir del 1 de abril de 2026. La plataforma de mensajería, utilizada por más de 2.000 millones de personas en todo el mundo, ha confirmado que la medida busca reforzar la seguridad y garantizar un funcionamiento eficiente, centrando los esfuerzos de desarrollo en dispositivos que puedan recibir actualizaciones de sistema y parches de seguridad.

La decisión impactará sobre todo a quienes aún conservan smartphones lanzados antes de 2014, equipos que ya no pueden actualizarse a versiones recientes de Android o iOS.

El cambio implica que, desde esa fecha, estos teléfonos no podrán abrir, descargar ni actualizar la aplicación. WhatsApp enviará notificaciones previas a los usuarios afectados, pero una vez cumplido el plazo, el acceso quedará bloqueado de forma definitiva. Para quienes dependen de la app para comunicarse y almacenar información importante, es fundamental anticiparse y tomar medidas para no perder datos.

Así impacta la actualización de
Así impacta la actualización de WhatsApp: lista de teléfonos que perderán acceso en 2026 - (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Qué modelos dejarán de ser compatibles?

La lista de dispositivos que perderán acceso a WhatsApp incluye tanto modelos Android como iPhone que no cumplen con los requisitos mínimos de sistema operativo.

Modelos Android afectados:

  • Samsung Galaxy S5
  • Samsung Galaxy S4 Mini
  • Samsung Galaxy S3
  • Samsung Galaxy Note 2
  • LG Optimus L5
  • Motorola Moto G (1ª generación)
  • Motorola Moto E (1ª generación)
  • Sony Xperia Z2
  • Huawei Ascend Mate

Estos equipos no pueden actualizarse a Android 5.0 o superior, versión mínima necesaria para seguir usando la app.

Modelos iPhone afectados:

  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus
  • iPhone 5s
  • iPhone 5c
  • iPhone 5

En estos casos, los dispositivos no pueden instalar iOS 15.1, que es el requisito mínimo para mantener la compatibilidad con WhatsApp.

La decisión de Meta busca
La decisión de Meta busca enfocar el desarrollo en dispositivos compatibles con Android 5.0 o iOS 15.1, optimizando recursos y protegiendo mejor los datos personales de los usuarios - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué WhatsApp toma esta medida?

La decisión de dejar fuera a los dispositivos más antiguos responde a la necesidad de optimizar recursos y reforzar la seguridad. Meta, empresa propietaria de WhatsApp, ha resaltado que concentrar el desarrollo en equipos actuales permite implementar funciones más avanzadas, corregir vulnerabilidades y proteger mejor los datos personales.

Los smartphones que ya no reciben parches de seguridad representan un riesgo importante, tanto por posibles fallos como por la imposibilidad de acceder a las nuevas características que WhatsApp lanza periódicamente.

Limitar la compatibilidad también facilita la evolución de la plataforma, permitiendo aprovechar tecnologías que requieren hardware y sistemas operativos actualizados.

Cómo saber si tu teléfono está en riesgo

Verificar si un equipo será afectado es sencillo. En Android, basta con ir a Ajustes > Acerca del teléfono > Información de software para consultar la versión de Android instalada. En iPhone, la ruta es Ajustes > General > Información, donde se muestra la versión de iOS.

Si el dispositivo no permite actualizarse a Android 5.0 o iOS 15.1, quedará fuera del soporte de WhatsApp y será necesario buscar alternativas para mantener la comunicación.

Fin de una era: WhatsApp
Fin de una era: WhatsApp deja de ser compatible con smartphones anteriores a 2014 - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si tu equipo dejará de ser compatible

Antes de perder el acceso a WhatsApp, es recomendable realizar una copia de seguridad de los mensajes y archivos para evitar la pérdida de información importante.

En Android, la copia se realiza en Google Drive: abre WhatsApp, toca los tres puntos, ve a Ajustes > Chats > Copia de seguridad y pulsa en “Guardar”.

En iPhone, la copia se guarda en iCloud desde Configuración > Chats > Copia de seguridad > Realizar copia ahora. Es conveniente comprobar que haya suficiente espacio disponible en la nube antes de iniciar el respaldo.

Si el teléfono permite actualizarse a una versión compatible, solo será necesario instalar la actualización del sistema operativo. Si no, la única alternativa será migrar a un modelo más reciente que cumpla con los nuevos requisitos técnicos.

Tener el sistema operativo y las aplicaciones al día es esencial para la seguridad, el rendimiento y el acceso a nuevas funciones. Realizar copias de seguridad periódicas en la nube protege chats y archivos frente a cualquier eventualidad. Aunque la decisión de WhatsApp obligará a muchas personas a renovar su dispositivo, el objetivo es mejorar la experiencia y la protección de los usuarios, adaptando la app a los estándares tecnológicos y de seguridad actuales.

Temas Relacionados

CelularesWhtasAppAbrilAndroidiOSTecnología-NoticiasLo último en tecnologíaMeta

Últimas Noticias

Sundar Pichai lo admite: Google podría haber lanzado ChatGPT antes que OpenAI

El CEO de Google tenía razón sobre el futuro de la IA. Se equivocó sobre cuándo llegaría, y ChatGPT se lo demostró

Sundar Pichai lo admite: Google

Contestar con un “sí” una llamada: lo que no te dicen de esta práctica que aumenta el riesgo de fraudes

Los ciberdelincuentes pueden utilizar la grabación de la voz para autorizar transacciones bancarias, activar servicios o suplantar la identidad de la víctima

Contestar con un “sí” una

Guía para proteger tu smartphone Android ante pérdidas o robos

Activar funciones como ubicación y verificación en dos pasos reduce el riesgo de accesos no autorizados

Guía para proteger tu smartphone

Pantalla rota en el celular: cómo este daño puede afectar su rendimiento y funcionamiento

Las grietas pueden provocar fallas como toques fantasma y pérdida de respuesta táctil

Pantalla rota en el celular:

Estos son los códigos de Free Fire de hoy, 25 de marzo: guía rápida para canjear

Canjear combinaciones válidas permite obtener trajes, tickets y diamantes, facilitando que cualquier jugador sume objetos exclusivos y mejore su desempeño en cada partida

Estos son los códigos de
DEPORTES
Se disputarán dos partidos por

Se disputarán dos partidos por los 32avos de final de la Copa Argentina: cómo está el cuadro

Cuatro detenidos por extorsionar al hermano del ex futbolista Ezequiel “Pocho” Lavezzi

Lo pisaron en plena carrera, logró terminar la prueba y salió en camilla: el accidente en el Mundial de atletismo que recorre el mundo

La pareja de argentinos que convirtió al Miami Open en un ritual de vida: viajan como voluntarios desde hace más de 20 años

La confesión de Serena Williams sobre su cambio físico y el método que utilizó: “Me siento muy bien y saludable”

TELESHOW
El cumpleaños más íntimo de

El cumpleaños más íntimo de Adrián Suar: el romántico gesto de Rocío Robles en una noche especial

Ángela Torres tomó partido en medio de la polémica entre Tini Stoessel y Emilia Mernes: “Es un tema sensible”

La indignación de Wanda Nara con Mauro Icardi: “No está cumpliendo con las actividades de las niñas”

Itziar Ituño, de La casa de papel, en la marcha por el Día de la Memoria: “Aquí nadie olvidará lo que ocurrió”

Gonzalo Valenzuela, una pregunta incómoda y el verdadero origen del apodo Manguera: “¿Otra vez con eso?”

INFOBAE AMÉRICA

Más de 80 kilos de

Más de 80 kilos de cocaína, heroína y fentanilo valuados en USD 2,2 millones fueron incautados en frontera

El polibolo, la “ametralladora” romana que desafió las murallas de Pompeya

Migrante intentó cruzar ilegalmente a EEUU oculto en un tanque de gasolina y terminó detenido con quemaduras

Científicos fabricaron esófagos funcionales en laboratorio y lograron que cerdos puedan tragar

Panel interactivo en la Panamericana Sur convierte el viento en mensaje sobre dominar los cambios constantes de la vida