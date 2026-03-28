Steam y Epic Games Store regalan estos juegos por tiempo limitado: guía para descargarlos

Steam y Epic Games Store brindan videojuegos gratuitos por tiempo limitado para PC y dispositivos móviles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Steam y Epic Games Store ofrecen una serie de videojuegos gratuitos por tiempo limitado, tanto para PC como para dispositivos móviles. En el caso de Epic Games Store, destaca The Wreck, una novela visual en 3D que aborda temas como la familia, el duelo, la supervivencia y los traumas no resueltos.

Los usuarios pueden descargar este título sin costo hasta el 2 de abril de 2026 a través de la aplicación móvil de Epic Games Store, disponible para dispositivos Android a nivel global y para iOS en la Unión Europea.

Por su parte, Steam permite acceder de forma gratuita a UKNON Jones – Portal, una aventura de exploración y rompecabezas en la que los jugadores descubren secretos mediante portales y escenarios dinámicos.

En Epic Games Store sobresale The Wreck, una novela visual en 3D centrada en temas familiares, duelo y supervivencia. (Epic Games)

La propuesta se enfoca en la resolución de acertijos y la experimentación con mecánicas de teletransporte, lo que exige creatividad y pensamiento lateral.

Qué juegos gratis en Epic Games Store

Epic Games cuenta con diversos juegos gratuitos para PC como:

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X - Free Access

Atlas Wars

Stellar Subterranean

Realms

SPLITGATE: Arena Reloaded

Crystal of Atlan

One Map - Never Ending

ER-cade

Merge Adventure

Game of Thrones: Kingsroad

Smoke Break!

Civil Engine

Grafika66 - The Galleries

Metarush

ExoWorlds

DRKVRS

The Wreck se puede descargar gratis hasta el 2 de abril de 2026 desde la app móvil de Epic Games Store. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

Satoria MMORPG

Under The Surface

HyperFlight Arena

Aliya’s Awakening: DOGE 2042

Football Heroes League

Alternates

Life is Feudal: Arden

Dawn of Ages

Scrapped

Pig And Chikin

Bloompunk

SATANIQUE 2099

Albion Online

Steam y Epic Games renueva sus ofertas semanales con descuentos en títulos populares de distintos géneros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

OVERDARE Studio

OverKnights

Valiants: Arena

Swords of Blood

CREAMARE - The Game

Quiet is the Eyes

Tibia

Hone

Arena Breakout: Infinite

RXC: The Modern Era

ChronoForge

epic zone battleroyal

SolPlex

Battle Tanks

New Festival Town

Last Sniper

La plataforma Steam permite a los usuarios acceder a juegos independientes y grandes lanzamientos en un solo lugar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Last Hammashan: Awakening of a Hero

Chip ‘N Clawz vs The Brainoids

Fate’s Ultimatum for Destiny

Wild Forest

Auto Drive

RavenQuest

Qué juegos gratis hay en Steam

En Steam es posible acceder gratuitamente a títulos como Warrior Duels, un juego de combates uno a uno donde la destreza y el conocimiento de los personajes determinan el resultado de cada batalla.

Su formato de duelos directos resulta atractivo para quienes prefieren partidas rápidas e intensas.

También está disponible Super Waifu Tsunami, un arcade de ritmo acelerado diseñado para sesiones cortas y dinámicas. Su estilo desenfadado y mecánicas sencillas lo convierten en una alternativa ideal para relajarse o competir por la puntuación más alta en partidas breves.

Steam ofrece funciones como logros, guardado en la nube y compatibilidad con distintos sistemas operativos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, Tomoshibi no Yoru ofrece una aventura ambientada en Japón, caracterizada por una atmósfera tranquila y enigmática. La exploración y la narrativa ocupan un lugar central, invitando a los jugadores a vivir una experiencia introspectiva y emocional.

Todos estos juegos pueden incorporarse a la biblioteca de Steam con un solo clic y permanecerán disponibles de manera permanente, sin coste alguno.

Cómo descargar estos juegos

Para descargar los juegos gratuitos mencionados en Steam y Epic Games Store, sigue estos pasos:

Primero, es necesario contar con una cuenta en la plataforma correspondiente. En el caso de Steam, descarga e instala la aplicación desde el sitio oficial, inicia sesión y busca el título deseado en la tienda.

Los jugadores pueden unirse a comunidades, participar en foros y compartir reseñas de juegos en Steam. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez en la página del juego, haz clic en ‘Añadir a la cuenta’ o ‘Jugar gratis’ para incorporarlo a tu biblioteca de forma permanente y sin costo.

Para Epic Games Store, descarga la aplicación desde el sitio oficial o accede a través de la versión móvil si el juego se ofrece en ese formato. Inicia sesión, localiza el juego gratuito destacado y selecciona ‘Obtener’ para añadirlo a tu biblioteca.

Los títulos permanecerán disponibles sin cargos adicionales siempre que completes la descarga dentro del período promocional, permitiéndote acceder a ellos en cualquier momento, incluso después de que finalice la oferta, y disfrutarlos en tu biblioteca personal sin restricciones de uso ni necesidad de pagos futuros.