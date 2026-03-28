Steam y Epic Games Store regalan estos juegos por tiempo limitado: guía para descargarlos

Steam y Epic Games Store ofrecen una serie de videojuegos gratuitos por tiempo limitado, tanto para PC como para dispositivos móviles. En el caso de Epic Games Store, destaca The Wreck, una novela visual en 3D que aborda temas como la familia, el duelo, la supervivencia y los traumas no resueltos.
Los usuarios pueden descargar este título sin costo hasta el 2 de abril de 2026 a través de la aplicación móvil de Epic Games Store, disponible para dispositivos Android a nivel global y para iOS en la Unión Europea.
Por su parte, Steam permite acceder de forma gratuita a UKNON Jones – Portal, una aventura de exploración y rompecabezas en la que los jugadores descubren secretos mediante portales y escenarios dinámicos.
La propuesta se enfoca en la resolución de acertijos y la experimentación con mecánicas de teletransporte, lo que exige creatividad y pensamiento lateral.
Qué juegos gratis en Epic Games Store
Epic Games cuenta con diversos juegos gratuitos para PC como:
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X - Free Access
- Atlas Wars
- Stellar Subterranean
- Realms
- SPLITGATE: Arena Reloaded
- Crystal of Atlan
- One Map - Never Ending
- ER-cade
- Merge Adventure
- Game of Thrones: Kingsroad
- Smoke Break!
- Civil Engine
- Grafika66 - The Galleries
- Metarush
- ExoWorlds
- DRKVRS
- Satoria MMORPG
- Under The Surface
- HyperFlight Arena
- Aliya’s Awakening: DOGE 2042
- Football Heroes League
- Alternates
- Life is Feudal: Arden
- Dawn of Ages
- Scrapped
- Pig And Chikin
- Bloompunk
- SATANIQUE 2099
- Albion Online
- OVERDARE Studio
- OverKnights
- Valiants: Arena
- Swords of Blood
- CREAMARE - The Game
- Quiet is the Eyes
- Tibia
- Hone
- Arena Breakout: Infinite
- RXC: The Modern Era
- ChronoForge
- epic zone battleroyal
- SolPlex
- Battle Tanks
- New Festival Town
- Last Sniper
- Last Hammashan: Awakening of a Hero
- Chip ‘N Clawz vs The Brainoids
- Fate’s Ultimatum for Destiny
- Wild Forest
- Auto Drive
- RavenQuest
Qué juegos gratis hay en Steam
En Steam es posible acceder gratuitamente a títulos como Warrior Duels, un juego de combates uno a uno donde la destreza y el conocimiento de los personajes determinan el resultado de cada batalla.
Su formato de duelos directos resulta atractivo para quienes prefieren partidas rápidas e intensas.
También está disponible Super Waifu Tsunami, un arcade de ritmo acelerado diseñado para sesiones cortas y dinámicas. Su estilo desenfadado y mecánicas sencillas lo convierten en una alternativa ideal para relajarse o competir por la puntuación más alta en partidas breves.
Por último, Tomoshibi no Yoru ofrece una aventura ambientada en Japón, caracterizada por una atmósfera tranquila y enigmática. La exploración y la narrativa ocupan un lugar central, invitando a los jugadores a vivir una experiencia introspectiva y emocional.
Todos estos juegos pueden incorporarse a la biblioteca de Steam con un solo clic y permanecerán disponibles de manera permanente, sin coste alguno.
Cómo descargar estos juegos
Para descargar los juegos gratuitos mencionados en Steam y Epic Games Store, sigue estos pasos:
Primero, es necesario contar con una cuenta en la plataforma correspondiente. En el caso de Steam, descarga e instala la aplicación desde el sitio oficial, inicia sesión y busca el título deseado en la tienda.
Una vez en la página del juego, haz clic en ‘Añadir a la cuenta’ o ‘Jugar gratis’ para incorporarlo a tu biblioteca de forma permanente y sin costo.
Para Epic Games Store, descarga la aplicación desde el sitio oficial o accede a través de la versión móvil si el juego se ofrece en ese formato. Inicia sesión, localiza el juego gratuito destacado y selecciona ‘Obtener’ para añadirlo a tu biblioteca.
Los títulos permanecerán disponibles sin cargos adicionales siempre que completes la descarga dentro del período promocional, permitiéndote acceder a ellos en cualquier momento, incluso después de que finalice la oferta, y disfrutarlos en tu biblioteca personal sin restricciones de uso ni necesidad de pagos futuros.