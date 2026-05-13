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Robots humanoides: por qué el hardware es ahora más costoso que la IA y su mayor desafío

Fabricar un prototipo de este tipo de dispositivos puede costar entre USD 150.000 y USD 500.000 por unidad

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Tesla planea que Optimus actúe como asistente doméstico, realizando tareas como servir comida u organizar espacios. REUTERS/Francis Mascarenhas
Tesla planea que Optimus actúe como asistente doméstico, realizando tareas como servir comida u organizar espacios. REUTERS/Francis Mascarenhas

Los robots humanoides impulsados por software que integra inteligencia artificial se aproximan cada vez más a aplicaciones concretas en distintos sectores.

Por ejemplo, Tesla busca llegar a Optimus a los hogares, con el objetivo de que se transforme en un asistente capaz de realizar tareas domésticas, como servir comida o colaborar en la organización del hogar.

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Actualmente, Mercedes-Benz está implementando el robot humanoide Apollo, desarrollado por la startup estadounidense Apptronik, para automatizar tareas logísticas repetitivas y de alta exigencia física en sus plantas industriales de Alemania y Hungría.

La expansión enfrenta desafíos ligados al precio y la seguridad del hardware, además del software. REUTERS/Tingshu Wang
La expansión enfrenta desafíos ligados al precio y la seguridad del hardware, además del software. REUTERS/Tingshu Wang

La expansión de estos dispositivos enfrenta desafíos que trascienden el desarrollo de software o la inteligencia artificial: el costo y la seguridad del hardware, es decir, los componentes físicos que conforman cada robot.

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Según la consultora global McKinsey & Company, la destreza y la movilidad representan los aspectos más visibles que requieren perfeccionamiento, y constituyen los retos técnicos más complejos.

McKinsey & Company también advierte que, si bien la destreza y la seguridad determinan la capacidad funcional, el costo es el factor que condiciona la viabilidad comercial de los robots humanoides.

La destreza y movilidad siguen siendo los retos técnicos más difíciles de resolver. REUTERS/ Angelika Warmuth
La destreza y movilidad siguen siendo los retos técnicos más difíciles de resolver. REUTERS/ Angelika Warmuth

Incluso si estos sistemas adquieren nuevas habilidades y logran desplazarse con autonomía en el entorno laboral, su adopción masiva dependerá de que sean económicamente accesibles.

Actualmente, debido a subsistemas sobredimensionados y cadenas de suministro poco desarrolladas, el precio de los prototipos suele ubicarse entre USD 150.000 y USD 500.000 por unidad, según la firma mencionada.

Estos valores reflejan el énfasis de las primeras generaciones en demostrar viabilidad técnica, lo que demanda inversiones significativas.

El precio de los prototipos oscila entre USD 150.000 y USD 500.000 por unidad. REUTERS/Tyrone Siu
El precio de los prototipos oscila entre USD 150.000 y USD 500.000 por unidad. REUTERS/Tyrone Siu

Cuánto cuesta fabricar a los robots humanoides

El costo de fabricación de un robot humanoide varía de forma significativa según su nivel de sofisticación, el uso previsto y los servicios necesarios para su integración y mantenimiento.

El precio inicial de adquisición representa solo una fracción del gasto total, que incluye la compra, la integración, la infraestructura, la capacitación del personal y los costos operativos recurrentes.

En términos generales, el precio de un robot humanoide para aplicaciones comerciales oscila entre USD 50.000 y USD 250.000, según detalla el portal especializado Think Robotics.

Robot NEO Gamma y sus tareas
El costo de fabricación varía según la sofisticación, uso previsto y servicios de integración. (1x)

A este monto hay que sumar la integración del sistema a los entornos de trabajo, la capacitación de los operadores y las adaptaciones técnicas necesarias, lo que eleva el costo total del primer año de uso a un rango estimado de USD 50.000 a USD 350.000 por unidad.

La fabricación de robots humanoides implica, además del ensamblaje del hardware, la instalación de estaciones de carga (USD 500 a USD 3.000), la modificación de espacios de trabajo (USD 2.000 a USD 20.000) y, en muchos casos, la actualización de infraestructuras de red (USD 1.000 a USD 10.000) para asegurar la conectividad y la gestión del sistema.

Según Musk, Optimus es seguro en entornos con niños presentes. (X: Tesla)
Según Musk, Optimus es seguro en entornos con niños presentes. (X: Tesla)

SoftBank Robotics, por ejemplo, comercializa el modelo NAO para educación por aproximadamente USD 8.000, mientras que plataformas avanzadas como Unitree H1 alcanzan los USD 90.000 y robots de alta gama como Agility Robotics Digit llegan a los USD 250.000.

El bloque de costos no termina con la adquisición. Los contratos de soporte técnico anual para robots comerciales implican entre USD 10.000 y USD 30.000 por año, que cubren actualizaciones de software, soporte remoto y mantenimiento prioritario.

Las tareas de mantenimiento preventivo añaden entre USD 2.000 y USD 5.000 anuales, y la reposición de piezas puede requerir una inversión adicional de USD 3.000 a USD 10.000 si se opera una flota.

Estos robots consumen entre 1 y 3 kWh por turno de ocho horas, con un gasto anual de USD 30 a USD 90 en energía. REUTERS/ Angelika Warmuth
Estos robots consumen entre 1 y 3 kWh por turno de ocho horas, con un gasto anual de USD 30 a USD 90 en energía. REUTERS/ Angelika Warmuth

Los robots humanoides consumen entre 1 y 3 kWh por turno de ocho horas, lo que significa un gasto anual en energía de entre USD 30 y USD 90 por unidad, según tarifas comerciales promedio. El seguro para equipos industriales oscila entre USD 1.000 y USD 5.000 anuales.

Las organizaciones deben contemplar costos ocultos como la integración con sistemas preexistentes, la curva de aprendizaje de los empleados y la adaptación de los procesos internos.

Estos factores pueden incrementar el presupuesto inicial en un 30% a 50% respecto al cálculo base, especialmente en la primera implementación.

El costo operativo depende de la autonomía, robustez, integración y soporte técnico. REUTERS/Tingshu Wang
El costo operativo depende de la autonomía, robustez, integración y soporte técnico. REUTERS/Tingshu Wang

En conclusión, el costo de fabricar y poner en funcionamiento un robot humanoide depende del nivel de autonomía, la robustez del hardware, la complejidad de integración y el soporte requerido, con un rango total anual que puede situarse entre USD 50.000 y USD 350.000 en el primer año y costos operativos recurrentes de USD 15.000 a USD 40.000 en adelante, como señala Think Robotics.

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