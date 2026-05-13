Robots humanoides: por qué el hardware es ahora más costoso que la IA y su mayor desafío

Los robots humanoides impulsados por software que integra inteligencia artificial se aproximan cada vez más a aplicaciones concretas en distintos sectores.
Por ejemplo, Tesla busca llegar a Optimus a los hogares, con el objetivo de que se transforme en un asistente capaz de realizar tareas domésticas, como servir comida o colaborar en la organización del hogar.
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Actualmente, Mercedes-Benz está implementando el robot humanoide Apollo, desarrollado por la startup estadounidense Apptronik, para automatizar tareas logísticas repetitivas y de alta exigencia física en sus plantas industriales de Alemania y Hungría.
La expansión de estos dispositivos enfrenta desafíos que trascienden el desarrollo de software o la inteligencia artificial: el costo y la seguridad del hardware, es decir, los componentes físicos que conforman cada robot.
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Según la consultora global McKinsey & Company, la destreza y la movilidad representan los aspectos más visibles que requieren perfeccionamiento, y constituyen los retos técnicos más complejos.
McKinsey & Company también advierte que, si bien la destreza y la seguridad determinan la capacidad funcional, el costo es el factor que condiciona la viabilidad comercial de los robots humanoides.
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Incluso si estos sistemas adquieren nuevas habilidades y logran desplazarse con autonomía en el entorno laboral, su adopción masiva dependerá de que sean económicamente accesibles.
Actualmente, debido a subsistemas sobredimensionados y cadenas de suministro poco desarrolladas, el precio de los prototipos suele ubicarse entre USD 150.000 y USD 500.000 por unidad, según la firma mencionada.
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Estos valores reflejan el énfasis de las primeras generaciones en demostrar viabilidad técnica, lo que demanda inversiones significativas.
Cuánto cuesta fabricar a los robots humanoides
El costo de fabricación de un robot humanoide varía de forma significativa según su nivel de sofisticación, el uso previsto y los servicios necesarios para su integración y mantenimiento.
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El precio inicial de adquisición representa solo una fracción del gasto total, que incluye la compra, la integración, la infraestructura, la capacitación del personal y los costos operativos recurrentes.
En términos generales, el precio de un robot humanoide para aplicaciones comerciales oscila entre USD 50.000 y USD 250.000, según detalla el portal especializado Think Robotics.
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A este monto hay que sumar la integración del sistema a los entornos de trabajo, la capacitación de los operadores y las adaptaciones técnicas necesarias, lo que eleva el costo total del primer año de uso a un rango estimado de USD 50.000 a USD 350.000 por unidad.
La fabricación de robots humanoides implica, además del ensamblaje del hardware, la instalación de estaciones de carga (USD 500 a USD 3.000), la modificación de espacios de trabajo (USD 2.000 a USD 20.000) y, en muchos casos, la actualización de infraestructuras de red (USD 1.000 a USD 10.000) para asegurar la conectividad y la gestión del sistema.
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SoftBank Robotics, por ejemplo, comercializa el modelo NAO para educación por aproximadamente USD 8.000, mientras que plataformas avanzadas como Unitree H1 alcanzan los USD 90.000 y robots de alta gama como Agility Robotics Digit llegan a los USD 250.000.
El bloque de costos no termina con la adquisición. Los contratos de soporte técnico anual para robots comerciales implican entre USD 10.000 y USD 30.000 por año, que cubren actualizaciones de software, soporte remoto y mantenimiento prioritario.
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Las tareas de mantenimiento preventivo añaden entre USD 2.000 y USD 5.000 anuales, y la reposición de piezas puede requerir una inversión adicional de USD 3.000 a USD 10.000 si se opera una flota.
Los robots humanoides consumen entre 1 y 3 kWh por turno de ocho horas, lo que significa un gasto anual en energía de entre USD 30 y USD 90 por unidad, según tarifas comerciales promedio. El seguro para equipos industriales oscila entre USD 1.000 y USD 5.000 anuales.
Las organizaciones deben contemplar costos ocultos como la integración con sistemas preexistentes, la curva de aprendizaje de los empleados y la adaptación de los procesos internos.
Estos factores pueden incrementar el presupuesto inicial en un 30% a 50% respecto al cálculo base, especialmente en la primera implementación.
En conclusión, el costo de fabricar y poner en funcionamiento un robot humanoide depende del nivel de autonomía, la robustez del hardware, la complejidad de integración y el soporte requerido, con un rango total anual que puede situarse entre USD 50.000 y USD 350.000 en el primer año y costos operativos recurrentes de USD 15.000 a USD 40.000 en adelante, como señala Think Robotics.
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