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De vender un videojuego a los 12 años a liderar la industria espacial: así fue la juventud de Elon Musk

Antes de convertirse en multimillonario, Musk trabajó limpiando calderas y pasó años desarrollando habilidades de programación de forma autodidacta

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Elon Musk nació en Sudáfrica, donde vivió sus primeros años antes de mudarse a Estados Unidos.
Elon Musk nació en Sudáfrica, donde vivió sus primeros años antes de mudarse a Estados Unidos. (Chip Somodevilla/Pool via REUTERS)

Mucho antes de liderar compañías como Tesla, SpaceX o X, Elon Musk pasó por una infancia marcada por el aislamiento, el acoso escolar, la obsesión por la lectura y una temprana fascinación por la tecnología. Diversos episodios de su niñez y juventud ayudan a explicar cómo desarrolló una personalidad orientada al riesgo, la resiliencia extrema y la innovación tecnológica.

Nacido el 28 de junio de 1971 en Pretoria, Sudáfrica, Musk creció durante los últimos años del apartheid (sistema de descriminación) en una familia acomodada. Su padre, Errol Musk, era ingeniero electromecánico y empresario inmobiliario, mientras que su madre, Maye Musk, trabajaba como modelo y dietista.

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El divorcio de sus padres en 1979 marcó uno de los primeros momentos decisivos de su vida. Aunque inicialmente permaneció con su madre, Musk decidió mudarse con su padre a los diez años. Según distintos relatos biográficos, la decisión estuvo motivada principalmente por su acceso a libros, enciclopedias y una de las primeras computadoras personales disponibles en su entorno.

Elon Musk es el fundador de varias empresas tecnológicas. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo
Elon Musk es el fundador de varias empresas tecnológicas. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

Desde muy pequeño, Musk encontró refugio en la lectura. Él mismo afirmó en varias ocasiones que consumía libros de manera obsesiva y que llegó a leer completas las colecciones de la biblioteca escolar y de la biblioteca pública local. También aseguró haber leído la Encyclopedia Britannica antes de cumplir 12 años.

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La ciencia ficción tuvo un impacto profundo en su visión del mundo. Obras como The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy moldearon su interés por los grandes problemas de la humanidad y por el futuro tecnológico.

A los 10 años comenzó a aprender programación de forma autodidacta utilizando una computadora Commodore VIC-20. El manual del lenguaje BASIC prometía enseñar programación en seis meses, pero Musk completó el aprendizaje en apenas tres días.

Elon Musk aprendió programación de manera autodidacta a los 12 años. REUTERS/Manuel Orbegozo
Elon Musk aprendió programación de manera autodidacta a los 12 años. REUTERS/Manuel Orbegozo

Dos años después desarrolló Blastar, un sencillo videojuego espacial inspirado en los clásicos arcade de la época. Vendió el código del juego por aproximadamente 500 dólares a una revista tecnológica sudafricana, protagonizando así su primera experiencia comercial vinculada al software.

Pero mientras desarrollaba habilidades técnicas, su vida escolar se convirtió en una experiencia traumática. Musk sufrió un fuerte acoso por parte de compañeros durante años debido a su personalidad introvertida, su dificultad para socializar y su tendencia a corregir a otros estudiantes y profesores.

Uno de los episodios más violentos ocurrió en la Bryanston High School, cuando un grupo de alumnos lo empujó por unas escaleras y lo golpeó hasta dejarlo inconsciente. El ataque le provocó lesiones que requirieron hospitalización y cirugía reconstructiva.

Elon Musk se mudó a Estados Unidos a los 17 años. REUTERS/Mike Blake/File Photo
Elon Musk se mudó a Estados Unidos a los 17 años. REUTERS/Mike Blake/File Photo

A estas experiencias se sumaba una compleja relación con su padre, a quien Musk describió posteriormente como una figura emocionalmente dura y psicológicamente agresiva. Biógrafos del empresario sostienen que este entorno hostil contribuyó a desarrollar en él una capacidad extrema de concentración y resistencia emocional.

Durante su adolescencia también participó en los llamados Veldskool, campamentos sudafricanos de supervivencia con disciplina casi militar donde los jóvenes enfrentaban dinámicas de intimidación física y escasez de recursos. Musk llegó a describir estas experiencias como una versión real de El señor de las moscas.

A los 17 años tomó otra decisión clave: abandonar Sudáfrica. Musk rechazaba la obligación del servicio militar durante el apartheid y consideraba que Estados Unidos ofrecía mayores oportunidades para desarrollar proyectos tecnológicos.

Elon Musk abandonó un doctorado para enfocarse en aprobechar el auge de internet. REUTERS/Mike Blake/File Photo
Elon Musk abandonó un doctorado para enfocarse en aprobechar el auge de internet. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Gracias a la ciudadanía canadiense de su madre, emigró primero a Canadá en 1988. Allí comenzó una etapa de dificultades económicas muy distinta a la comodidad de su infancia en Pretoria.

Trabajó limpiando calderas industriales, cortando madera y realizando tareas agrícolas para mantenerse mientras iniciaba sus estudios universitarios. Uno de sus trabajos más duros consistía en ingresar a túneles estrechos y peligrosos para retirar residuos de calderas en un aserradero.

Posteriormente ingresó a la Queen’s University, en Ontario, y luego se trasladó a la University of Pennsylvania, donde estudió Física y Economía.

En esa etapa comenzó a combinar su formación científica con iniciativas empresariales. Incluso convirtió junto a compañeros una casa alquilada cerca del campus en un club nocturno improvisado para recaudar dinero.

Elon Musk actualmente cuenta con empresas como Telsa, SpaceX y X. REUTERS/Manuel Orbegozo
Elon Musk actualmente cuenta con empresas como Telsa, SpaceX y X. REUTERS/Manuel Orbegozo

Tras graduarse, Musk fue aceptado en un doctorado en Stanford, pero abandonó el programa apenas dos días después para aprovechar el auge de Internet en Silicon Valley.

Esa decisión marcaría el inicio de Zip2, su primera gran empresa tecnológica, vendida en 1999 por más de 300 millones de dólares. El capital obtenido le permitiría luego fundar proyectos como X.com, antecedente de PayPal, y más adelante SpaceX y Tesla.

Los años formativos de Elon Musk muestran así una combinación de aislamiento intelectual, experiencias traumáticas, trabajo extremo y ambición tecnológica que terminaron moldeando a una de las figuras más influyentes del mundo empresarial contemporáneo.

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