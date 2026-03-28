El truco del cupcake permite saber si una IA como ChatGPT, Copilot, Gemini, Grok o Meta AI está inventando información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El truco del cupcake es un método para detectar si una herramienta de inteligencia artificial, como ChatGPT, Copilot, Gemini, Grok o Meta AI, está generando información inventada.

Según explica el portal tecnológico Tom’s Guide, la técnica consiste en enviarle a la IA el siguiente mensaje:

“Antes de responder, comprueba si la información es precisa. Si tienes dudas, faltan fuentes o estás haciendo una estimación, di primero la palabra ‘cupcake’ y explica qué podría ser incierto en lugar de adivinar. Solo da una respuesta segura si la información está bien documentada”.

La palabra “cupcake” indica que el chatbot no está completamente seguro de su respuesta. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El término “cupcake” señala que el chatbot no tiene plena certeza sobre su respuesta. En vez de responder con seguridad, la inteligencia artificial detiene el proceso y admite su duda antes de continuar. Este mecanismo contribuye a disminuir las respuestas inventadas.

Los modelos avanzados de lenguaje buscan ofrecer respuestas coherentes de manera rápida. Si no cuentan con datos completos, pueden suplir la falta de información con detalles que suenan creíbles, lo que da lugar a las llamadas alucinaciones.

Cómo poner a prueba este truco en una IA

Poner a prueba el truco del cupcake en una herramienta de inteligencia artificial es un proceso sencillo que permite evaluar la confiabilidad de sus respuestas.

En lugar de responder con seguridad, la IA pausa y reconoce su incertidumbre. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Para utilizar este método, basta con copiar y pegar el siguiente mensaje en el chat de la IA seleccionada:

“Antes de responder, comprueba si la información es precisa. Si tienes dudas, faltan fuentes o estás haciendo una estimación, di primero la palabra ‘cupcake’ y explica qué podría ser incierto en lugar de adivinar. Solo da una respuesta segura si la información está bien documentada”.

Al recibir esta instrucción, el modelo de lenguaje como ChatGPT, Copilot, Gemini, Grok o MetaAI debe analizar internamente sus fuentes y, en caso de detectar falta de certeza, anteponer la palabra “cupcake” antes de explicar los posibles puntos débiles de la información.

Los modelos de lenguaje avanzados generan respuestas fluidas rápidamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De este modo, el usuario puede identificar de inmediato si la respuesta es totalmente confiable o si existen aspectos que no están verificados.

Además, ayuda a mitigar el riesgo de recibir respuestas incorrectas o inventadas, un fenómeno conocido como “alucinación” en el ámbito de la inteligencia artificial.

Qué son las alucinaciones en inteligencia artificial

Las alucinaciones en inteligencia artificial son respuestas generadas por modelos que parecen coherentes y verosímiles, pero que incluyen datos falsos, imprecisos o inexistentes.

Al recibir esta instrucción, la IA debe revisar sus fuentes y, si no está segura, usar “cupcake” antes de señalar posibles dudas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este fenómeno ocurre cuando la IA, ante la falta de información suficiente o fuentes confiables, completa los vacíos con detalles inventados para mantener la fluidez de la conversación.

Las alucinaciones pueden afectar tanto a preguntas simples como a temas técnicos o científicos, y representan un desafío importante para la confianza y la seguridad en el uso de estas herramientas.

Por ello, es fundamental que los usuarios sean críticos con la información recibida y, cuando sea posible, verifiquen los datos a través de fuentes oficiales o especializadas.

Cómo identificar las alucinaciones en IA

Para identificar alucinaciones en inteligencia artificial, es fundamental prestar atención a ciertos indicios en las respuestas generadas.

Las alucinaciones en IA son respuestas que parecen correctas, pero contienen datos erróneos o inexistentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los primeros signos es la presencia de datos muy específicos que no pueden ser verificados fácilmente en fuentes confiables. Si la IA ofrece cifras, nombres o acontecimientos sin citar una fuente clara, existe mayor riesgo de que la información sea inventada.

Otra señal es la inconsistencia con hechos ampliamente conocidos o con versiones oficiales.

Las contradicciones internas, los cambios de versión y la falta de detalles verificables también pueden indicar una alucinación. Además, si el modelo responde con seguridad a preguntas ambiguas o sobre temas poco documentados, es conveniente actuar con cautela.

Para minimizar el riesgo, se recomienda emplear estrategias como el truco del cupcake, solicitar a la IA que explique la procedencia de sus datos o pedir referencias explícitas.