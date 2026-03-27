¿Te cambias a Gemini? El truco para importar todos tus chats de ChatGPT y Claude

Gemini de Google ahora permite importar el historial de conversaciones y memorias de otros asistentes de inteligencia artificial, como ChatGPT o Claude. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Gemini de Google ahora permite importar el historial de chats y memorias de otros servicios de inteligencia artificial, como ChatGPT o Claude.

Al transferir estos datos, Gemini accede a la información clave que ya compartiste con otras aplicaciones, como tus intereses, el nombre de tus familiares o tu lugar de origen.

Así, no es necesario empezar desde cero: puedes actualizar a Gemini con tus datos relevantes de forma rápida. Para importar tus recuerdos, ingresa a Configuración y selecciona la nueva opción de importación.

Al migrar estos datos, Gemini puede utilizar la información esencial que compartiste en otras plataformas. (Google)

Cómo importar contenido a Gemini de Google

El proceso para importar contenido como el historial de chats o recuerdos a Gemini de Google desde otro servicio de inteligencia artificial como ChatGPT o Claude es el siguiente:

Ir a Gemini y luego a ‘Configuración’. Selecciona ‘Importar’. Verás una sugerencia para copiar y pegar en tu aplicación de IA actual. Cuando tu otra aplicación genere un resumen de tus preferencias, simplemente copia esa respuesta y pégala en Gemini. También puedes subir un archivo ZIP con tu historial de chat de otros proveedores de IA en esta misma opción.

“Gemini analizará la información al instante y guardará esos detalles de forma segura en tu contexto de Gemini, listos para usarse en tu próximo chat”, indica Google.

Para transferir tus recuerdos, accede a Configuración y selecciona la opción de importación. (Google)

Por qué es útil esta nueva función de Gemini

La nueva función de Gemini de Google para importar contenidos y memorias de otros servicios de inteligencia artificial resulta útil porque elimina la necesidad de repetir información cada vez que se comienza a usar una nueva herramienta.

Por ejemplo, si previamente configuraste tus preferencias de música, tus destinos favoritos de viaje o datos básicos en ChatGPT o Claude, ahora puedes transferir esa información a Gemini en pocos pasos.

Esto permite que Gemini te ofrezca respuestas y recomendaciones personalizadas desde el primer momento, sin pasar por el proceso tedioso de establecer nuevamente tus datos clave.

Si ya guardaste tus preferencias musicales, destinos de viaje o datos personales en ChatGPT o Claude, puedes trasladarlos a Gemini de forma sencilla. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Supongamos que usas Gemini para planificar un viaje y ya le habías contado a otra IA que eres alérgico a ciertos alimentos o que viajas con niños pequeños.

Al importar estos recuerdos, Gemini toma en cuenta esas necesidades y sugiere destinos, actividades y restaurantes acordes a tu situación, mejorando la relevancia de sus respuestas.

Además, si compartiste con otra IA tus intereses en deportes, literatura o cine, Gemini puede recomendarte eventos, libros o películas que se ajusten a tus gustos desde el primer uso.

Qué servicios de IA permiten importar su historial y memorias

Actualmente, los principales servicios de inteligencia artificial que permiten importar su historial y memorias entre plataformas son Claude (de Anthropic), Google Gemini y ChatGPT (de OpenAI).

Los principales asistentes de inteligencia artificial que ofrecen importación de historial y memorias entre plataformas son Claude (Anthropic), Google Gemini y ChatGPT (OpenAI). (X: claudeai)

Claude ha desarrollado una herramienta nativa que facilita la importación de memoria y contexto conversacional desde otros asistentes, como Gemini, ChatGPT y Microsoft Copilot.

Este proceso requiere que el usuario exporte su historial desde la plataforma de origen, generalmente en un archivo o mediante un prompt especial, para luego cargarlo manualmente en la sección de memoria de Claude.

Qué nuevas funciones hay en Gemini

Además de la importación de historial de chats y memorias, Gemini ahora cuenta con las siguientes funciones:

Crear canciones.

La generación de música personalizada es ahora posible gracias a Lyria 3, el modelo más reciente de música generativa desarrollado por Google DeepMind, que debuta en versión beta dentro de la aplicación Gemini.

La creación de música personalizada es posible con Lyria 3, el modelo más avanzado de música generativa de Google DeepMind, disponible en versión beta en Gemini. (deepmind.google)

Solo es necesario describir una idea o cargar una imagen, por ejemplo, “una canción cómica de R&B sobre un calcetín que encuentra su pareja” y, en segundos, Gemini la transforma en una pista original y de alta calidad.

Además, es posible solicitar a Gemini que se inspire en archivos que el usuario suba, ampliando las posibilidades creativas.

Nano Banana 2.

Google ha lanzado Nano Banana 2, su nuevo modelo de generación de imágenes, disponible gratuitamente en Gemini, Buscador, AI Studio + API, Google Cloud y Flow Google Ads.

Una de sus principales ventajas es la rapidez de respuesta ante las instrucciones de los usuarios, lo que permite crear imágenes de manera ágil y eficiente.