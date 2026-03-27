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Si quieres recuperar velocidad en tu celular deberías desinstalar esta app de inmediato

Las apps que ocupan varios gigabytes afectan la velocidad, especialmente en dispositivos con poca memoria

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José Ramos Cruz realiza un exhaustivo análisis de los mejores casinos online en Colombia. - cortesía iGaming
Las apps de videojuegos ocupan una gran cantidad de almacenamiento en la memoria del celular, provocando su ralentización.

El bajo rendimiento de los celulares, uno de los problemas más frecuentes entre los usuarios, suele estar directamente relacionado con la acumulación de aplicaciones pesadas, especialmente videojuegos.

Eliminar este tipo de apps puede ser una de las soluciones más efectivas para recuperar la velocidad y mejorar el funcionamiento general del dispositivo. Con el paso del tiempo, los celulares tienden a volverse más lentos, presentar fallas al ejecutar tareas o incluso dejar de responder momentáneamente.

Aunque existen múltiples causas posibles, especialistas coinciden en que el almacenamiento saturado y el consumo excesivo de recursos son factores determinantes. En este contexto, los videojuegos destacan como las aplicaciones que más espacio ocupan y más exigencia generan sobre el sistema.

Vista de cerca de una persona sosteniendo un smartphone con una aplicación de envío de café, junto a una taza de café con leche y unas gafas en una mesa de madera.
Las apps de videojuegos ocupan mucho espacio en la memoria de un celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con datos del sector tecnológico, los juegos móviles modernos están diseñados con gráficos avanzados, entornos complejos y contenido adicional descargable, lo que incrementa considerablemente su tamaño.

Mientras que algunas aplicaciones ligeras apenas ocupan unos pocos megabytes, muchos videojuegos superan fácilmente los 2 GB, e incluso pueden alcanzar entre 7 y 14 GB cuando incluyen expansiones o actualizaciones.

Este alto consumo no solo reduce el espacio de almacenamiento disponible, sino que también impacta directamente en el rendimiento del equipo. En dispositivos con menor capacidad o memoria RAM limitada, la presencia de varias aplicaciones de gran tamaño puede provocar ralentizaciones, cierres inesperados y una experiencia de uso deficiente.

Si tu celular tiene baja capacidad de almacenamiento, lo recomendable es no instatarle juegos. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Si tu celular tiene baja capacidad de almacenamiento, lo recomendable es no instatarle juegos. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

El problema se agrava cuando estos juegos permanecen instalados sin ser utilizados. Es común que los usuarios descarguen aplicaciones por entretenimiento ocasional y luego las abandonen, sin eliminarlas. Sin embargo, aunque no se usen activamente, muchas continúan ocupando espacio y, en algunos casos, ejecutando procesos en segundo plano.

Por esta razón, una de las recomendaciones más extendidas es revisar periódicamente las aplicaciones instaladas y eliminar aquellas que ya no forman parte del uso habitual. Esta acción no solo libera almacenamiento, sino que también permite que el sistema operativo funcione con mayor fluidez.

Además de desinstalar aplicaciones innecesarias, es importante que los usuarios conozcan el estado de almacenamiento de su dispositivo. Esta información permite tomar decisiones más precisas sobre qué eliminar o mantener, según las necesidades de cada persona.

Hombre sentado en un sillón de tela marrón usa su teléfono celular. Viste camisa gris y jeans azules. Una ventana y una mesa con taza y libro se ven al fondo.
Los usuarios deben revisar cada cierto tiempo el almacenamiento de su celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para acceder a estos datos, el proceso es sencillo. En la mayoría de los teléfonos, basta con ingresar a la aplicación de configuración, dirigirse al apartado “Acerca del dispositivo” o una sección similar, y luego consultar la opción “Espacio de almacenamiento”. Allí se muestra un resumen del total disponible —que puede variar entre 16, 32, 64, 128 o 256 GB— y el espacio que aún queda libre.

Este diagnóstico es clave para entender el origen de los problemas de rendimiento. Si el almacenamiento se encuentra cerca de su límite, el sistema puede tener dificultades para gestionar procesos básicos, lo que se traduce en lentitud generalizada.

En ese sentido, mantener un equilibrio entre las aplicaciones instaladas y la capacidad del dispositivo resulta fundamental. No se trata únicamente de eliminar juegos, sino de optimizar el uso del espacio para garantizar un funcionamiento eficiente.

celulares - Android - caché - tecnología - 25 de marzo
Un celular con almacenamiento lleno provoca que tenga una baja velocidad. (Imagen ilustrativa Infobae)

En un contexto donde el celular se ha convertido en una herramienta esencial para la comunicación, el trabajo y el entretenimiento, su buen rendimiento es clave. Por ello, pequeñas acciones como desinstalar aplicaciones pesadas pueden marcar una diferencia significativa en la experiencia diaria del usuario.

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