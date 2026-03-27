Android 17 ya disponible: lista oficial de los 30 móviles que pueden actualizar

La beta de Android 17 ya puede instalarse en más de 30 modelos de distintas marcas. (Europa Press)

Android 17 ya está disponible para descargar en una treintena de dispositivos, ofreciendo novedades en inteligencia artificial, productividad y seguridad. La actualización, actualmente en fase beta pública, permite a los usuarios de móviles compatibles acceder antes que nadie a las nuevas funciones que trae la última versión del sistema operativo de Google.

Lista oficial de móviles compatibles con Android 17

La beta de Android 17 ya puede instalarse en más de 30 modelos de distintas marcas. Entre los dispositivos de Google, destacan los últimos lanzamientos de la gama Pixel, como el Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold y Pixel 10a.

Pixel 10

Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro XL

Pixel 10 Pro Fold

Pixel 10a

El Google Pixel 10a destaca por su integración de IA (Gemini) y un rendimiento sólido con el procesador Tensor G4, 8GB de RAM y una pantalla OLED de 6.3 pulgadas a 120Hz. GOOGLE

Pixel 9

Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro Fold

Pixel 9a

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel 8a

Pixel Tablet

Pixel Fold

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Además, la compatibilidad se extiende a Pixel Tablet, Pixel Fold y modelos anteriores hasta el Pixel 6.

En la lista también figuran varios teléfonos de Motorola, incluyendo el Edge 70, Edge 70 Fusion y Fusion+, Edge 60 y Edge 2025, además de la serie Moto G86 y Moto G57 con sus variantes Power.

Android 17 ya está disponible para descargar en una treintena de dispositivos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Otros fabricantes que participan en esta fase beta son OnePlus, con el OnePlus 15; Oppo con el Find X9 Pro; y Realme con el GT 8 Pro.

Esta disponibilidad amplia permite que usuarios de diferentes marcas tengan acceso anticipado a Android 17, reforzando la apuesta de Google por una actualización más abierta y participativa.

Novedades de Android 17

Android 17 se caracteriza por incorporar avances en inteligencia artificial y productividad. Una de las funciones más destacadas es el nuevo modo de escritorio, que se activa al conectar el móvil a una pantalla externa.

Esta característica permite ejecutar aplicaciones en pantalla completa y con una apariencia similar a la de un programa de ordenador, facilitando tareas multitarea y mejorando la experiencia de uso fuera del móvil.

Android 17 se caracteriza por incorporar avances en inteligencia artificial y productividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actualización también trae mejoras en la seguridad y privacidad. Una de las novedades es el bloqueo automático para APKs que no han sido verificados, lo que protege al usuario de posibles aplicaciones maliciosas. Además, se han implementado nuevas opciones de IA que optimizan el rendimiento general del dispositivo y ofrecen recomendaciones inteligentes según el uso.

Cómo descargar e instalar la actualización de Android 17

Para instalar Android 17 en un dispositivo compatible, los usuarios deben acceder a la web oficial del programa beta de Google y registrar su móvil. Una vez inscritos, el proceso continúa desde el propio teléfono, entrando en Ajustes, luego en Información del teléfono y finalmente en Actualizaciones de software, donde se podrá descargar e instalar la beta.

Cabe mencionar que la forma de unirse al programa beta puede variar ligeramente en función de la marca y modelo del dispositivo. No obstante, quienes participen en esta fase pública tendrán prioridad para recibir la versión definitiva de Android 17 en cuanto sea liberada oficialmente.

Actualizar el sistema operativo de Android en los teléfonos móviles es fundamental para mantener el dispositivo protegido frente a las amenazas más recientes.

De esta manera, los usuarios pueden ser los primeros en probar y disfrutar todas las novedades que ofrece la última actualización del sistema operativo de Google.

Por qué es clave actualizar el sistema operativo Android en tu móvil

Actualizar el sistema operativo de Android en los teléfonos móviles es fundamental para mantener el dispositivo protegido frente a las amenazas más recientes. Cada nueva versión incluye parches de seguridad que corrigen vulnerabilidades descubiertas en versiones anteriores, lo que reduce el riesgo de ataques informáticos, robo de datos o instalación de aplicaciones maliciosas.

Dejar el sistema sin actualizar expone al usuario a riesgos innecesarios y puede facilitar el acceso de terceros a su información personal.

Cada nueva versión incluye parches de seguridad que corrigen vulnerabilidades descubiertas en versiones anteriores.

Además de la seguridad, las actualizaciones traen consigo mejoras en el rendimiento, nuevas funciones y optimización del consumo de batería. Los fabricantes suelen aprovechar cada versión para introducir herramientas que aumentan la productividad, perfeccionan la experiencia de usuario e incorporan avances en inteligencia artificial.

Mantener el sistema al día garantiza un funcionamiento más ágil y estable, así como acceso a las últimas innovaciones y compatibilidad con las aplicaciones más recientes.