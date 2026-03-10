Nuevos emojis para iPhone: actualiza WhatsApp y conoce la cara distorsionada, criatura peluda y más

Esta novedad permite a los usuarios enviar y recibir los nuevos emojis en aplicaciones de mensajería. (Composición Infobae: Reuters / 9to5mac.com)

La llegada de iOS 26.4 marca una actualización que trae una serie de nuevos emojis para los usuarios de iPhone. Con el lanzamiento de la beta 4 para desarrolladores, Apple incorpora símbolos aprobados recientemente por el Consorcio Unicode, ampliando las opciones de comunicación visual en todas las plataformas compatibles.

Esta novedad permite a los usuarios enviar y recibir los nuevos emojis en aplicaciones de mensajería, integrando el ecosistema Apple con el estándar internacional de Unicode.

Los nuevos emojis de iOS 26.4: lista completa y compatibilidad

Con la versión beta 4 de iOS 26.4 ya disponible, los usuarios pueden acceder a una lista de emojis inéditos que se suman al catálogo habitual. Entre las incorporaciones se encuentran bailarines de ballet, una cara distorsionada, lucha contra la nube, criatura peluda, corrimiento de tierras, orca, trombón y cofre del tesoro.

Entre las incorporaciones se encuentran bailarines de ballet y una cara distorsionada. (@Emojipedia)

Estos diseños forman parte del lote 26 aprobado oficialmente por Unicode en septiembre de 2025 y ahora llegan al iPhone como parte de la actualización de este año.

Estos emojis no solo estarán disponibles en iOS, sino que también formarán parte del estándar multiplataforma, permitiendo su uso y visualización en Android, Windows y otros sistemas operativos. Una vez que se complete el despliegue de iOS 26.4 y sus equivalentes en otras plataformas, los usuarios podrán disfrutar de estos nuevos símbolos en todas sus conversaciones digitales.

Si bien Apple Intelligence ya ofrece la posibilidad de crear “Genmoji” personalizados a partir de descripciones o combinaciones, los nuevos emojis de Unicode siguen siendo relevantes porque garantizan compatibilidad universal y comunicación sin barreras entre distintos dispositivos y servicios de mensajería.

Qué esperar para iOS 27: estos son los posibles emojis

Apple mantiene la tendencia de actualizar regularmente su catálogo de emojis, y ya se conocen los primeros detalles sobre los símbolos que podrían llegar con iOS 27.

Según lo publicado por Emojipedia, el Consorcio Unicode ha difundido una lista de borradores para Unicode 18, que incluye propuestas como una cara sonriente con ojos entrecerrados, gestos de señal con el pulgar hacia la izquierda y derecha, mariposa monarca, pepinillo, faro, meteorito, goma de borrar y red con asa.

Estas propuestas pasan primero por la aprobación de Unicode; después, compañías como Apple y Google desarrollan sus propias versiones gráficas basadas en los bocetos y descripciones oficiales.

Una vez completado este proceso, los usuarios podrán enviar y recibir estos nuevos emojis en iOS 27.4, cuya llegada se espera para marzo o abril de 2027.

Cara sonriente con ojos entrecerrados, gestos de señal con el pulgar hacia la izquierda y derecha, etc. (9to5mac.com)

Evolución y personalización de emojis en iPhone

El catálogo de emojis del iPhone ha crecido constantemente gracias a las actualizaciones periódicas del sistema operativo. La última incorporación previa a iOS 26.4 fue con iOS 18.4, que en marzo de 2025 añadió los emojis aprobados por Unicode 16.

Paralelamente, Apple ha ampliado la creatividad de los usuarios con la función Genmoji de Apple Intelligence, que permite diseñar emojis propios combinando elementos existentes o describiendo lo que desean expresar.

Aunque la emoción por los nuevos lanzamientos disminuye a medida que el catálogo se expande, las actualizaciones aseguran que los usuarios de iPhone siempre cuenten con las últimas herramientas para enriquecer su comunicación digital y mantenerse conectados con el estándar global de Unicode.

La última incorporación previa a iOS 26.4 fue con iOS 18.4. (Composición Infobae: Imagen ilustrativa / REUTERS/Priyanshu Singh)

Emojis básicos que más usamos en iPhone: la selección de Gemini

Esta es la selección de emojis básicos según Gemini, los favoritos para la comunicación diaria desde el teclado del iPhone. Aunque el catálogo actual incluye miles de opciones gracias al estándar Unicode, en la práctica la mayoría de los usuarios recurren a un grupo muy reducido en sus conversaciones cotidianas.

Estos emojis son considerados los “básicos” porque fueron pioneros, son universales y resultan útiles en cualquier situación. Se agrupan principalmente en tres categorías, siendo la principal la de las expresiones puras, representadas por caras que sustituyen el lenguaje corporal y el tono de voz en los mensajes digitales.

Entre los más utilizados destaca la cara llorando de risa, que se ha convertido en el emoji más popular del mundo para reaccionar ante bromas o situaciones cómicas. La cara llorando a mares, nacida para expresar tristeza, ahora sirve también para manifestar emociones abrumadoras, ya sea por risa extrema, ternura o frustración.

La sonrisa con ojos cerrados es el recurso ideal para sonar amable y cordial, o para suavizar mensajes que podrían interpretarse como demasiado secos. Por su parte, la cara con ojos de corazón es el clásico absoluto para expresar entusiasmo o cariño, y se utiliza para decir “me encanta” frente a una foto, comida o cualquier idea que genere admiración.