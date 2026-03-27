FIFA está de regreso con un nuevo juego gratis para la Copa Mundial 2026

FIFA Heroes presenta un videojuego de fútbol gratuito con formato arcade, disponible en consolas, PC y móviles a partir de abril 2026.

El universo de los videojuegos de fútbol se renueva con la llegada de FIFA Heroes, una propuesta gratuita que estará disponible en consolas, PC y dispositivos móviles.

La marca FIFA, tras su separación de Electronic Arts, apuesta por un enfoque diferente al de los simuladores tradicionales, invitando a los jugadores a disfrutar de un título arcade cargado de acción, habilidades especiales y un plantel integrado por leyendas históricas, criaturas mitológicas y las mascotas oficiales del Mundial 2026.

Cuál es el nuevo juego de la FIFA y cuándo se lanza

FIFA Heroes es la nueva estrategia de la FIFA en los videojuegos tras su ruptura con EA. Desarrollado por Solace en colaboración con Enver Studio, el título se aleja de la simulación estricta que caracterizaba a los juegos de la saga FIFA y apuesta por partidas rápidas, físicas poco realistas y reglas laxas. El objetivo es recuperar la esencia arcade de los juegos deportivos, volviendo el juego accesible y divertido para una nueva generación de aficionados.

Este videojuego será gratuito y estará disponible a partir del 28 de abril de 2026 para iOS, Android y PC. Además, se ha confirmado que el juego vendrá preinstalado en algunos dispositivos Motorola.

El videojuego FIFA Heroes permitirá a los jugadores utilizar habilidades especiales, realizar movimientos imposibles y ejecutar superpoderes inéditos en el género.

Las versiones para consolas acutales de Nintendo, PlayStation y Xbox, llegarán más adelante, aunque todavía no cuentan con una fecha de lanzamiento específica.

Aunque se espera que el juego esté disponible cerca del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, momento en el que la atención global sobre el fútbol estará en su punto máximo.

Qué es FIFA Heroes y qué ofrece a los jugadores

FIFA Heroes es un videojuego de fútbol arcade de cinco contra cinco, donde se dejan de lado las restricciones del realismo para priorizar la jugabilidad rápida y desenfadada.

La experiencia se ambienta en estadios ficticios inspirados en los barrios de Brasil, un guiño a la tradición futbolística de ese país. El plantel incluye figuras legendarias del fútbol, como Diego Maradona, Harry Kane, Jordan Pickford, Eduardo Camavinga, Jack Grealish, Emiliano Martínez y Lautaro Martínez.

El plantel de FIFA Heroes combina leyendas históricas del fútbol, criaturas mitológicas como Thor y Zeus, y mascotas oficiales del Mundial 2026.

La gran novedad es la incorporación de personajes mitológicos y superpoderes. En la cancha aparecerán dioses como Thor, Zeus y Sun Wukong, cada uno con habilidades especiales únicas. Además, las mascotas oficiales del Mundial 2026 —Maple, Zayu y Clutch, representantes de Canadá, México y Estados Unidos— estarán presentes como personajes jugables, también dotados de poderes extraordinarios.

En FIFA Heroes, los jugadores pueden teletransportarse, realizar tiros imposibles y ejecutar movimientos espectaculares que desafían cualquier ley física convencional. Esta mezcla de fútbol tradicional y elementos fantásticos define su identidad y lo diferencia de otras propuestas deportivas actuales.

Cada partido enfrenta a dos equipos de cinco jugadores en escenarios repletos de color y efectos visuales llamativos. El sistema de habilidades especiales permite a los usuarios ganar ventaja en momentos clave del partido, lo que añade una capa estratégica y caótica al desarrollo de cada encuentro.

Además de los partidos rápidos, FIFA Heroes incluye desafíos Player vs Environment (PvE), en los que será posible hacer crecer el equipo propio enfrentando retos contra la inteligencia artificial. El modo multijugador permitirá a los usuarios competir contra amigos y jugadores de todo el mundo, consolidando una experiencia social que busca fomentar la competencia y la cooperación.

FIFA Heroes prioriza la jugabilidad dinámica y rápida, con partidas cinco contra cinco y reglas laxas que revitalizan el formato arcade en videojuegos de fútbol.

“Lo último que queríamos crear era otro simulador de fútbol. Queríamos dotar a FIFA Heroes de una jugabilidad dinámica que atrajera a una nueva generación de jugadores”, afirmó Kyle Joyce, director en Solace, al explicar el espíritu que guía el desarrollo del juego.

Una de las claves de FIFA Heroes es su apuesta por el género arcade. A diferencia de los simuladores que buscan reproducir fielmente las reglas y dinámicas del fútbol real, este título privilegia la accesibilidad y el espectáculo. Las partidas cortas, las físicas exageradas y las habilidades sobrenaturales serán el factor diferencial de esta experiencia, más parecida a Mario Strikers.