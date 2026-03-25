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Microsoft lanza el Copilot para Xbox que te ayudará a pasar cualquier nivel

La herramienta fue probada en títulos como Forza Horizon 5 y Diablo 4 sin interrumpir la partida

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Microsoft presentó Copilot Gaming, el
Microsoft presentó Copilot Gaming, el cual se integrará a Xbox.

Microsoft presentó públicamente Gaming Copilot, una herramienta de inteligencia artificial diseñada para integrarse directamente en la experiencia de juego y asistir a los usuarios en tiempo real, con el objetivo de facilitar el progreso en partidas y reducir la frustración.

El anuncio se realizó durante la Game Developers Conference 2026, donde la compañía mostró por primera vez cómo funcionará este asistente en títulos populares.

Durante la demostración, Gaming Copilot fue utilizado en videojuegos como Forza Horizon 5, Diablo 4 y Sea of Thieves. En estos casos, la herramienta fue capaz de ofrecer soluciones tanto técnicas como estratégicas sin que el jugador tuviera que salir del juego, mostrando indicaciones en tiempo real para optimizar el rendimiento o encontrar recursos clave.

Microsoft prepara la integración del
Microsoft prepara la integración del asistente Gaming Copilot en las consolas de Xbox.

La propuesta de Microsoft apunta a eliminar una práctica habitual entre los jugadores: pausar la partida para buscar guías, tutoriales o consejos en otros dispositivos. Con Gaming Copilot, esta información se integra directamente en la pantalla del usuario mediante comandos de voz o una interfaz interactiva, lo que permite mantener la continuidad de la experiencia.

Según explicó Sonali Yadav, responsable de producto en el área de Gaming AI de Xbox, el asistente funciona como un “entrenador virtual” adaptado al estilo de cada jugador. Su objetivo es ayudar a superar obstáculos específicos y evitar que los usuarios abandonen los juegos por falta de orientación o dificultad excesiva.

Actualmente, la herramienta se encuentra en fase beta para PC, dispositivos móviles y consolas portátiles como la ROG Xbox Ally. Microsoft ha confirmado que su integración nativa en consolas Xbox de actual generación está prevista para 2026, lo que marcaría un paso importante hacia la incorporación masiva de inteligencia artificial en el ecosistema de videojuegos.

Microsoft lanza Copilot Gaming y
Microsoft lanza Copilot Gaming y los usuarios ya lo pueden usar en su fase beta.

Desde el punto de vista técnico, Gaming Copilot utiliza tecnologías como el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para interpretar lo que ocurre en pantalla. Esto le permite ofrecer respuestas contextualizadas en función de la situación del juego, ya sea recomendando mejoras en un vehículo o indicando la ubicación de un objeto dentro del mapa.

No obstante, este tipo de funcionamiento también ha generado interrogantes en torno a la privacidad. Al analizar continuamente el contenido en pantalla, la herramienta podría acceder a información sensible del usuario. Microsoft ha señalado que la función podrá desactivarse en cualquier momento desde la configuración, como medida para mitigar estas preocupaciones.

Otro de los aspectos abordados por la compañía es el impacto de esta tecnología en el modelo de negocio de los creadores de contenido. Gaming Copilot se nutre de información disponible en línea, como guías y tutoriales, lo que podría reducir el tráfico hacia sitios web y canales especializados.

Microsoft lanza Gaming Copilot, un
Microsoft lanza Gaming Copilot, un nuevo asistente de IA para jugadores. (Foto: Microsoft)

En respuesta, Microsoft indicó que está explorando sistemas de licencias para compensar a los autores cuyo contenido sea utilizado por la inteligencia artificial.

Este enfoque busca equilibrar la innovación tecnológica con la sostenibilidad del ecosistema de creadores, que durante años ha sido una fuente clave de información para los jugadores. La transición hacia asistentes integrados plantea así un nuevo escenario en la distribución y consumo de conocimiento dentro de la industria.

Gaming Copilot también forma parte de una estrategia más amplia liderada por Asha Sharma, quien encabeza una nueva etapa en la división de videojuegos de la compañía. En paralelo, Microsoft trabaja en el desarrollo de su próxima generación de hardware, conocida como Project Helix, que buscará integrar capacidades avanzadas de inteligencia artificial desde su diseño.

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