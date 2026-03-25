Un profesor sorprende al explicar la Revolución Industrial usando una PS5 en clase

La iniciativa del profesor no solo captó la atención de los estudiantes. (Composición Infobae: X/@TheFigen_ / ubisoft.com)

Un docente se ha vuelto viral al transformar una típica lección de historia sobre la Revolución Industrial en una experiencia visual única para sus alumnos. En lugar de limitarse al libro de texto, llevó una PlayStation 5 al aula y utilizó Assassin’s Creed Syndicate para recorrer virtualmente el Londres victoriano de 1868, mostrando cómo la ciudad, el trabajo y la vida cotidiana cambiaron en pleno auge industrial.

Videojuegos en la educación: Assassin’s Creed como herramienta didáctica

La iniciativa del profesor no solo captó la atención de los estudiantes, sino que abrió el debate sobre el potencial de los videojuegos como recursos educativos.

Assassin’s Creed Syndicate, ambientado en 1868, permite explorar la expansión de fábricas, la invención del vapor y la llegada de los trenes, pero también muestra la profunda desigualdad social, la pobreza urbana y el trabajo infantil. Así, el juego se convierte en un apoyo para entender los cambios sociales y económicos de la época de forma más cercana e interactiva.

El objetivo principal es liberar Londres del yugo templario. (ubisoft.com)

La fidelidad histórica de la saga de Ubisoft facilita que los alumnos visualicen y comprendan mejor conceptos complejos. Usar un medio que los jóvenes ya disfrutan, como los videojuegos, ayuda a que la explicación sea más memorable y a que los contenidos se asimilen con mayor facilidad.

No es la primera vez que la franquicia sirve como herramienta de enseñanza: en 2024, otro profesor utilizó Assassin’s Creed Odyssey para explicar las Termópilas en clase, confirmando el valor educativo de la saga.

Impacto y recepción de la enseñanza visual con videojuegos

La decisión del profesor de emplear una PS5 y Assassin’s Creed en el aula fue celebrada en redes sociales, donde se destacó la importancia de innovar en la educación y aprovechar recursos tecnológicos cercanos a los estudiantes.

El juego sigue a dos hermanos gemelos, Jacob y Evie Frye, que pertenecen a la Hermandad de los Asesinos. (ubisoft.com)

Entre los comentarios, muchos valoraron la combinación de entretenimiento y aprendizaje visual como una estrategia efectiva para acercar la historia a las nuevas generaciones.

El caso refuerza el creciente interés por incorporar videojuegos en las aulas, no solo como herramientas de motivación, sino como recursos didácticos capaces de recrear periodos históricos y hacerlos tangibles.

Un profesor utiliza Assassin’s Creed Odyssey para enseñar historia en clase

En medio del debate sobre el impacto de los videojuegos en la sociedad, un caso reciente demuestra el potencial educativo de esta forma de ocio digital. Un docente estadounidense decidió emplear Assassin’s Creed Odyssey como herramienta didáctica para que sus alumnos comprendieran la Batalla de las Termópilas, compartiendo la experiencia en redes sociales y demostrando que los videojuegos pueden tener efectos muy positivos en el aula.

Assassin’s Creed Odyssey narra la historia de un mercenario en la antigua Grecia durante la Guerra del Peloponeso. (playstation.com)

La saga Assassin’s Creed, desarrollada por Ubisoft, destaca por su rigurosa recreación de hechos y escenarios históricos. En Odyssey, título que transporta al jugador a la antigua Grecia, la Batalla de las Termópilas ocupa un lugar central en el desarrollo del juego.

Este enfrentamiento, ocurrido durante la Segunda Guerra Médica, enfrentó a una alianza de ciudades-estado griegas liderada por Esparta y Atenas contra la invasión del Imperio Persa bajo el mando de Jerjes I.

El profesor aprovechó la fidelidad del videojuego para mostrar a sus alumnos cómo pudo haber sido este episodio histórico, permitiendo una inmersión visual y narrativa difícil de lograr con métodos tradicionales. La iniciativa fue bien recibida en redes sociales, donde muchos destacaron el valor de acercar la historia a los jóvenes a través de recursos tecnológicos cercanos a su día a día.

El juego permite explorar mitos, batallas y decisiones que influyen en el destino del protagonista y el mundo que lo rodea. (playstation.com)

Assassin’s Creed Odyssey no solo es uno de los títulos más aclamados de la franquicia por su historia y carisma de los protagonistas, sino también por la posibilidad de explorar la cultura y el contexto de la antigua Grecia. Los jugadores pueden recorrer ciudades, interactuar con personajes históricos y comprender el impacto de sucesos clave en la historia occidental.

Al integrar este tipo de videojuegos en el aula, se abren nuevas posibilidades pedagógicas, facilitando la comprensión de hechos complejos y fomentando la curiosidad de los estudiantes. Así, lejos de ser un mero entretenimiento, títulos como Assassin’s Creed Odyssey demuestran que los videojuegos pueden convertirse en aliados valiosos para la educación y la divulgación histórica.