Así nace un asistente humanoide que dialoga, baila y analiza como humano: la robótica del hogar de HONOR

De los celulares a los robots: HONOR crea su primer Robot humanoide

El salto de HONOR del competitivo sector de los smartphones a la robótica de consumo representa una de las transformaciones más inesperadas y ambiciosas dentro de la industria tecnológica reciente. De hecho, durante el Mobile world Congress (MWC 2025), la marca sorprendió al presentar Alpha Plan, una hoja de ruta estratégica respaldada por una inversión de 10.000 millones de dólares en inteligencia artificial. Este plan buscaba convertir a la compañía en un referente global de ecosistemas de dispositivos inteligentes, integrando los pilares de Alpha Phone, Alpha Store y Alpha Lab.

A diferencia de otros fabricantes que enfocaron el desarrollo robótico en la automatización industrial, HONOR decidió orientar sus esfuerzos hacia el consumidor final. La experiencia acumulada en el diseño de smartphones y dispositivos conectados le permitió a la empresa aprovechar datos y patrones de uso de millones de usuarios en todo el mundo. Así, el robot humanoide de HONOR, presentado en el mismo evento MWC pero este año 2026, se distingue por su habilidad para reconocer al usuario desde el primer momento, comprender sus preferencias y brindar asistencia física personalizada a partir de su historial digital.

Este enfoque marca una diferencia fundamental frente a otras propuestas del mercado. HONOR no parte de cero en la relación con sus clientes: su ecosistema digital previo se convierte en la base para una interacción humano-máquina más fluida y adaptada a las necesidades reales de las personas. La visión corporativa se aleja de la simple acumulación tecnológica y apuesta por la integración cotidiana de la inteligencia artificial en la vida diaria.

El robot humanoide de HONOR destaca por su capacidad para reconocer usuarios y ofrecer asistencia física personalizada basada en historial digital. REUTERS/Nacho Doce

El debut de HONOR en el ámbito de la robótica marcó un antes y un después en la trayectoria de la compañía. Este 2026, la marca dio a conocer oficialmente su incursión en este sector, con la intención declarada de crear algo que sorprendiera a toda la industria. Este movimiento se percibió como un hito, ya que rompía con la tradición de la empresa enfocada en dispositivos móviles para aventurarse en un campo tecnológicamente complejo y altamente competitivo.

Por qué HONOR entró al mercado global de robótica

La ambición detrás de este paso fue evidente desde el inicio. HONOR busca posicionarse como líder en el mercado global de robótica, con una meta clara: desarrollar tecnología disruptiva capaz de redefinir la interacción entre humanos y máquinas. El reto era considerable, considerando que la empresa partía prácticamente desde cero en este ámbito y debía construir tanto el talento humano como la infraestructura necesaria para competir en la vanguardia del desarrollo robótico.

En el contexto de la industria, la llegada de HONOR coincidió con una época en la que la robótica humanoide ya había experimentado hitos históricos, desde el WABOT-1 de la Universidad de Waseda en 1973 hasta los modelos industriales más recientes. Sin embargo, la entrada de una marca proveniente del mundo de los smartphones supuso una novedad, aportando una perspectiva centrada en la experiencia del usuario y la integración cotidiana de la inteligencia artificial.

HONOR invirtió 10,000 millones de dólares en inteligencia artificial para liderar el mercado global de robótica de consumo. (Infobae)

Inversión y transformación de infraestructura para el desarrollo robótico

Para materializar su incursión en la robótica, HONOR destinó recursos significativos a la creación de capacidades internas y a la adecuación de espacios físicos. La compañía conformó un equipo multidisciplinario de expertos desde cero, seleccionando perfiles con conocimientos técnicos avanzados y diversas áreas de especialización. Esta estrategia permitió a la marca abordar los retos del desarrollo robótico con una perspectiva integral y adaptada a los desafíos contemporáneos.

Uno de los pasos clave fue la transformación de instalaciones preexistentes. HONOR adaptó antiguos espacios de la empresa, convirtiéndolos en laboratorios de alto nivel con tecnología e infraestructura diseñadas específicamente para el desarrollo y prueba de sistemas robóticos avanzados. Esta reconversión facilitó la creación de entornos que cumplen con los estándares más exigentes, permitiendo a los equipos de trabajo experimentar, iterar y validar prototipos en condiciones óptimas.

Desarrollo del robot humanoide de HONOR: capacidades y pruebas

El proceso de creación del robot humanoide de HONOR implicó un entrenamiento integral que abarcó tanto tareas físicas como cognitivas. Durante las pruebas, los prototipos se enfrentaron a desafíos que incluyeron cargas físicas exigentes y tareas complejas, como asistir a reuniones y depurar código, reflejando la versatilidad que la compañía buscaba alcanzar en la interacción humano-robot.

La estrategia Alpha Plan de HONOR busca integrar los dispositivos Alpha Phone, Alpha Store y Alpha Lab en un ecosistema inteligente. (Foto: Infobae)

Uno de los logros más destacados fue la superación de pruebas de estrés fundamentales. Los robots demostraron una bipedestación estable, capacidad para correr y la ejecución de maniobras avanzadas, entre ellas los saltos mortales. Estos resultados evidenciaron un dominio técnico en el control del movimiento y la coordinación, aspectos considerados críticos en el desarrollo de robots humanoides orientados a la convivencia con personas.

El avance no solo quedó en el hardware. La arquitectura de software del robot mostró un aprendizaje evolutivo, logrando una autonomía y una inteligencia artificial que progresaron perceptiblemente a lo largo del entrenamiento. Este salto cualitativo permitió al sistema adaptarse y resolver problemas en tiempo real, consolidando la posición de HONOR como un nuevo actor capaz de competir en la frontera tecnológica de la robótica de consumo.

Evolución cognitiva y del lenguaje en el robot humanoide

El desarrollo del robot humanoide de HONOR no se limitó a perfeccionar sus movimientos, sino que se enfocó en llevar la interacción con el lenguaje a un nivel superior. El diseño contempló desde el inicio la capacidad del robot para adaptarse y evolucionar en su comprensión y uso del lenguaje humano, clave para la integración en entornos domésticos y sociales.

A lo largo del entrenamiento, la inteligencia artificial incorporada mostró una curva de aprendizaje progresiva. El robot se volvió cada vez más astuto e interactivo, demostrando una mejora constante en su habilidad para comprender y responder a las necesidades de los usuarios. Este aprendizaje evolutivo permitió que la máquina no solo ejecutara instrucciones, sino que participara activamente en diálogos complejos y asistencia cognitiva.

El enfoque de HONOR en la evolución cognitiva posiciona a su robot como un ejemplo de la tendencia hacia sistemas de inteligencia artificial capaces de aprender y adaptarse en contextos reales, facilitando una relación más natural y eficaz entre personas y máquinas.

El debut mundial del robot humanoide de HONOR en el MWC 2026 incluyó una demostración sincronizada. (Foto: Infobae)

Presentación pública y repercusión global del robot humanoide de HONOR

El 1 de marzo de 2026, el Mobile World Congress de Barcelona fue el escenario elegido por HONOR para mostrar al mundo su robot humanoide. El evento cobró relevancia internacional cuando el robot ejecutó un moonwalk y un salto hacia atrás, sincronizado con bailarines humanos, ante una audiencia global. Tras la demostración, el CEO de HONOR, James Li, subió al escenario y le estrechó la mano al robot, generando una imagen que sintetizó el avance tecnológico de la empresa.

El impacto no terminó allí. Días después, el Rey Felipe VI de España visitó el stand de HONOR durante su recorrido oficial por el congreso y saludó personalmente al robot, convirtiendo el momento en uno de los más comentados del evento. La presencia del robot y la interacción con figuras de alto perfil reflejaron la magnitud del avance que la marca había conseguido y posicionaron a HONOR en el centro de la conversación internacional sobre robótica de consumo.

La reacción del público en Barcelona fue el resultado de años de expectativas acumuladas en torno al desarrollo de robots domésticos y humanoides. La aparición de HONOR en este segmento respondió a una demanda latente, consolidando su lanzamiento como una referencia para el futuro cercano de la tecnología orientada al usuario final.

Perspectivas y proyecciones del mercado de robots humanoides

Las cifras proyectadas para el mercado de robots humanoides reflejan el potencial de crecimiento de este sector en los próximos años. Se estima que el segmento de robots domésticos alcanzará un valor de 11.730 millones de dólares en 2026, con una proyección de duplicarse para 2031, según datos de Mordor Intelligence. En paralelo, Goldman Sachs calcula que el mercado global de robots humanoides llegará a los 38.000 millones de dólares en 2035.

El ritmo de expansión es especialmente notable en el rubro de robots de compañía e interacción social, con una tasa de crecimiento anual del 17%. Estas perspectivas económicas sitúan la entrada de HONOR en un contexto de alta demanda y dinamismo, donde la innovación y la capacidad de adaptarse a las necesidades de los usuarios serán factores determinantes para el liderazgo en el sector.

Objetivos estratégicos y visión a largo plazo en robótica

La estrategia de HONOR en el sector robótico se construye sobre una ambición definida: liderar el mercado global mediante el desarrollo de tecnología disruptiva que marque un antes y un después en la industria. La prioridad de la compañía es abordar los desafíos críticos de la robótica de consumo, enfocándose en la resolución de la “última milla” de la interacción humano-máquina, lo que implica avances fundamentales en el procesamiento de lenguaje natural y la autonomía de los sistemas.

Esta visión a largo plazo se apoya en la idea de avanzar sin apresuramientos, con una filosofía que privilegia la perfección y el detalle en cada paso del desarrollo, en vez de priorizar la velocidad. HONOR plantea que la robótica debe evolucionar con paciencia y rigor técnico, asegurando que cada movimiento y cada interacción sean óptimos antes de escalar la tecnología a nivel comercial.