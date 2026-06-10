Cuánto tiempo de vida tendrá tu smartwatch de Apple, Samsung, Google o Xiaomi

El tiempo de actualización de los relojes inteligentes Apple, Samsung, Xiaomi y Google empieza con el lanzamiento del modelo y no con la fecha de compra. (REUTERS/Brendan McDermid)

Conocer cuántos años actualizan sus relojes inteligentes Apple, Samsung, Xiaomi y Google es fundamental para los usuarios, ya que cada marca maneja este tiempo de manera diferente.

Tener claro el tiempo de vida útil de un smartwatch es fundamental para evitar quedarse sin actualizaciones críticas o nuevas funciones, teniendo en cuenta que se periodo de nuevas versiones no inicia con la fecha de compra del dispositivo, sino desde el momento de su lanzamiento la mercado.

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El soporte de software no solo implica acceso a las últimas novedades, sino también parches de seguridad y correcciones que aseguran el rendimiento y protegen la privacidad de los usuarios.

Cuánto es el tiempo de actualización de los smartwatch

Apple

Aunque la marca no anuncia una cifra oficial cada vez que lanza un nuevo modelo, el historial de soporte de Apple es de aproximadamente cinco años. Ejemplos como el Apple Watch Series 4 y el Series 5 muestran que ambos dispositivos recibieron todas las novedades de watchOS durante un lustro antes de quedar fuera de las actualizaciones principales.

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Apple mantiene en sus Apple Watch un historial de soporte de aproximadamente cinco años con actualizaciones de watchOS. (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

Este periodo de soporte implica que los modelos no solo reciben nuevas funciones, sino que también se benefician de parches de seguridad y optimizaciones de rendimiento durante ese lapso.

Samsung

Desde el lanzamiento del Galaxy Watch 4, la marca implementó una política clara: cuatro años de actualizaciones completas del sistema operativo (Wear OS/One UI Watch) y un quinto año dedicado exclusivamente a parches de seguridad.

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Este tiempo le da a los usuarios un largo plazo de utilidad a sus dispositivos. El soporte abarca tanto nuevas funciones como mejoras en el sistema y, una vez culminado ese periodo, el usuario todavía cuenta con actualizaciones de seguridad durante un año adicional.

Este ciclo de soporte se inicia a partir de la fecha de lanzamiento oficial del modelo, por lo que la antigüedad del dispositivo es clave al momento de adquirirlo.

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Samsung ofrece en el Galaxy Watch 4 y modelos posteriores cuatro años de actualizaciones del sistema operativo y un quinto año de parches de seguridad.

Xiaomi

El tiempo de actualizaciones depende del sistema operativo que equipa cada modelo. Los relojes que emplean Wear OS como el Xiaomi Watch 2 disponen de hasta cuatro años de soporte, lo que los pone a la par de los equipos de Samsung en ese aspecto.

Sin embargo, Xiaomi también comercializa modelos que utilizan sistemas propios como HyperOS, enfocados en maximizar la autonomía de la batería. Estos dispositivos suelen recibir actualizaciones durante solo dos años.

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Google

Google ha definido una política clara para sus Pixel Watch. Cada modelo cuenta con tres años garantizados de actualizaciones de software y seguridad. Esto significa que desde el momento en que el dispositivo llega al mercado, el usuario sabe con certeza hasta qué fecha recibirá novedades y parches.

Ejemplos de esta política son el Pixel Watch 3, con soporte asegurado hasta octubre de 2027, y el Pixel Watch 4, que seguirá recibiendo actualizaciones hasta octubre de 2028.

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Una vez transcurridos los tres años, el reloj dejará de recibir tanto nuevas funciones como parches de seguridad.

Google garantiza tres años de actualizaciones de software y seguridad para sus Pixel Watch desde la llegada del dispositivo al mercado.(REUTERS/Brendan McDermid)

Cómo un reloj inteligente puede ayudarte a evitar un infarto

Los relojes inteligentes han pasado de ser accesorios de moda a convertirse en aliados clave para la salud cardiovascular. Un estudio realizado en Suecia demostró que estos dispositivos pueden detectar trastornos cardíacos graves, como la fibrilación auricular (FA), incluso en personas que no tienen síntomas.

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Ignorar las alertas de un smartwatch puede ser riesgoso, ya que la FA, aunque silenciosa, multiplica por tres la probabilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca en comparación con quienes no la presentan.

En las pruebas STROKESTOP, cerca del 20% de los participantes con FA detectada mediante cribado desarrollaron insuficiencia cardíaca. Los relojes inteligentes, al identificar irregularidades cardíacas de manera temprana, permiten una intervención oportuna y reducen complicaciones.

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No es necesario presentar síntomas para estar en riesgo, por lo que ante una alerta, la recomendación es consultar al médico y no subestimarla. Estos hallazgos refuerzan la importancia de atender las notificaciones del smartwatch, pues pueden salvar vidas al anticipar problemas que, de otro modo, pasarían inadvertidos.