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Cada cuánto tiempo es recomendable cambiar la contraseña del wifi, según los expertos

No hay una regla única, pero conviene actualizar la clave si nunca se modificó, si se compartió con muchos o si aparecen dispositivos desconocidos

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(Imagen ilustrativa Infobae)
Cada cuánto cambiar la contraseña del WiFi y qué señales indican que ya es urgente - (Imagen ilustrativa Infobae)

Cambiar la contraseña del wifi es una medida de seguridad fundamental para proteger la red doméstica o de oficina frente a accesos no autorizados y posibles ciberataques. En un entorno donde la conectividad es constante y los dispositivos inteligentes proliferan, la gestión de las claves de acceso cobra especial relevancia para garantizar la privacidad y la integridad de la información.

La pregunta sobre la frecuencia adecuada para modificar la contraseña del wifi surge en hogares y empresas ante el aumento de intentos de intrusión digital. Especialistas en ciberseguridad y fabricantes de tecnología subrayan la importancia de ajustar las claves en función de la complejidad de la contraseña, el nivel de exposición de la red y la actividad detectada en el router.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Mantener contraseñas predeterminadas o reutilizadas facilita accesos no autorizados y puede exponer dispositivos conectados, por lo que renovar credenciales limita espionaje, consumo ajeno de ancho de banda y ataques que aprovechan la conexión - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué es importante cambiar la contraseña del wifi?

El uso de contraseñas predeterminadas, impresas en la etiqueta del router por los proveedores de internet, representa un primer riesgo. Aunque estas claves cumplen con ciertos estándares de seguridad, pueden ser vulneradas si se filtran en bases de datos o resultan predecibles para atacantes.

Además, mantener la misma clave durante largos periodos facilita que terceros accedan al wifi, lo que puede derivar en consumo no autorizado de la conexión, robo de datos o ciberataques dirigidos a los dispositivos conectados.

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Actualizar la contraseña limita la posibilidad de que intrusos aprovechen la red para actividades ilícitas o para espiar la información transmitida en ella.

¿Cada cuánto tiempo es recomendable cambiar la clave?

No existe una regla universal sobre la periodicidad exacta para cambiar la contraseña del wifi. Los expertos coinciden en que la frecuencia debe ajustarse a cada caso, pero destacan situaciones en las que sí es conveniente modificarla:

Hombre sostiene un modem wifi blanco con luces encendidas sentado en una sala hogareña.
Expertos sugieren rotación mensual si solo hay letras, cada seis meses si mezcla letras y números, y anual si supera 15 caracteres con símbolos, siempre que no haya incidentes, una guía práctica para equilibrar seguridad y comodidad (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Si nunca se ha cambiado la clave desde la instalación del router.
  • Cuando se sospecha que hay dispositivos desconocidos conectados a la red.
  • Si se ha compartido la clave con múltiples personas o visitantes.
  • Tras haber sufrido un ciberataque o detectar un uso inusual del wifi.
  • Si han pasado varios años desde el último cambio.

La complejidad de la contraseña también influye en la frecuencia recomendada. Los especialistas aconsejan que claves compuestas solo por letras deberían renovarse mensualmente. Si la contraseña incluye letras y números, puede bastar con cambiarla cada seis meses. Cuando la clave contiene símbolos especiales y supera los 15 caracteres, puede mantenerse durante un año, siempre que no se presenten incidentes de seguridad.

Cómo crear una contraseña segura para el wifi

El nivel de seguridad de la red depende en gran medida de la calidad de la contraseña. Para minimizar riesgos, los expertos sugieren:

  • Evitar contraseñas simples: No usar secuencias numéricas básicas, fechas personales o palabras asociadas al dueño de la red.
  • Optar por claves largas: Lo recomendable es que tengan entre 15 y 30 caracteres.
  • Mezclar tipos de caracteres: Combinar letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos especiales.
  • No reutilizar contraseñas: Cada red o servicio debe contar con una clave distinta.
  • Cambiar el nombre de la red (SSID): No utilizar identificadores que revelen la marca del router o datos personales.

Otras recomendaciones para proteger la red wifi

  • Mantener actualizado el firmware del router para corregir posibles vulnerabilidades.
  • Revisar periódicamente la lista de dispositivos conectados y bloquear los que no reconozcas.
  • Desactivar la opción de difusión pública de la red si no es necesaria.
  • No compartir la contraseña en lugares públicos o plataformas abiertas.

Cambiar la contraseña del wifi es un paso sencillo que refuerza la seguridad digital del hogar o la empresa. La frecuencia ideal depende de la fortaleza de la clave, los hábitos de uso y la exposición a posibles amenazas. Ante cualquier sospecha de acceso no autorizado o tras largos periodos sin cambios, actualizar la clave es una práctica recomendable para mantener la red a salvo de intrusos y proteger la información personal.

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