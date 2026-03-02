MWC 2026: robots humanoides, IA humana y celulares plegables se tomaron Barcelona

Robot humanoide 2026 de HONOR presentado en MWC. (Infobae)

La presentación de la nueva generación de dispositivos móviles en el MWC 2026 posicionó a la ciudad de Barcelona como epicentro de la innovación digital global durante la primera semana de marzo.

Entre las propuestas más comentadas, HONOR sorprendió con su visión de Inteligencia Humana Aumentada (AHI) y el avance de un ambicioso ALPHA PLAN, que articula tres pilares: Alpha Phone, Alpha Store y Alpha Lab.

La revolución del Robot Phone con IA humana

Con una apuesta por la AI centrada en el ser humano, HONOR develó un adelanto de su Robot Phone, descrito como “una nueva especie de smartphone que reimagina cómo los futuros dispositivos de AI podrían integrar el movimiento y la conciencia espacial”. Lejos de limitarse a pantallas y comandos de voz, la marca sostiene que está “dotando a su próxima generación de dispositivos no solo con un cerebro, sino también manos y pies”, introduciendo capacidades de movimiento e interacción física inéditas en el sector.

EL primer celular con robot (Infobae)

El Robot Phone utiliza percepción multimodal, lo que, según la compañía, “permite identificar sonidos, seguir el movimiento y mantener la conciencia visual, creando un modelo de interacción más natural, sensorial e intuitivo”. La idea es que el usuario experimente una relación más humana y expresiva con su dispositivo, con movimientos de cámara y lenguaje corporal diseñados para responder de forma emocional, desde asentimientos hasta bailes al ritmo de la música.

La integración de un micromotor propio y un innovador sistema de gimbal ultracompacto 4DoF permite al Robot Phone ejecutar movimientos de alta precisión. “El modo Super Steady Video mejora la estabilidad en situaciones de alto movimiento, mientras que el seguimiento de objetos por AI permite al Robot Phone seguir inteligentemente a los sujetos en tiempo real”, describe la marca. Además, la función AI SpinShot posibilita transiciones rotacionales de 90° y 180°, facilitando videos con acabado cinematográfico incluso al grabar con una sola mano.

Innovación en hardware y fotografía para celulares

El dispositivo incorpora un sensor de 200MP y un sistema de cámara gimbal estabilizado. El objetivo es “ayudar a los usuarios a ir más allá de capturar momentos y acercarse a capturar historias de vida”, acercando la experiencia del video móvil a la narrativa profesional. La combinación de estabilización avanzada, seguimiento inteligente y movimientos de cámara abre la puerta a una interacción mucho más rica entre humano y tecnología.

Este avance en hardware se complementa con la llegada del Magic V6, el último plegable, que integra baterías Silicon-Carbon, ingeniería de pantallas avanzada y funcionalidades potenciadas por AI. Así que la hoja de ruta es guiada este 2026 para “integrar hardware y software inteligentes en torno a necesidades humanas reales”.

Este es el celular plehgable V6 resistente a agua y polvo. REUTERS/Nacho Doce

Meta y el ecosistema de innovación

El MWC 2026 también será escenario para que Meta apueste fuerte por las gafas inteligentes Ray-Ban Meta Display, que según los analistas, podrían anticipar el futuro reemplazo de los smartphones. Presentadas originalmente en octubre pasado, estas gafas despiertan gran expectativa entre los asistentes, que en Barcelona tuvieron la oportunidad de experimentar de primera mano esta tecnología.

El MWC como plataforma global

La edición 2026 de la feria reúne a más de 2.900 expositores, patrocinadores y socios, entre los que destacan gigantes como Google, HONOR, Huawei, Microsoft, Qualcomm y Vodafone. El evento acogió a líderes, innovadores y responsables políticos para debatir sobre el futuro de la conectividad y la transformación digital, con énfasis en aplicaciones reales de la AI, retos en ciberseguridad y el impacto en la economía global.

Entre los espacios temáticos, los asistentes pudieron explorar desde el Airport of the Future, una exhibición sobre el futuro de la aviación potenciada por AI y automatización, hasta New Frontiers, dedicado a tecnologías de vanguardia como la computación cuántica y la robótica. Más de 1.700 ponentes protagonizaron debates en 24 escenarios, con la participación de representantes de empresas líderes y figuras como el astronauta Tim Peake y el actor y emprendedor, Aaron Paul.

MWC 2026 en Barcelona, España, un impulso para la economía digital.

Realidad aumentada, movilidad y startups

El MWC 2026 se consolidó como plataforma para startups y nuevas empresas del ecosistema digital, con la sección 4YFN presentando a más de 1.000 emprendimientos y ponentes de referencia. A su vez, el área CircuitX ofreció una vitrina para la movilidad conectada y la innovación en automoción, incluyendo el debut de un coche eléctrico de Fórmula E.

Para el público profesional, las oportunidades de networking y las sesiones especializadas permitieron crear alianzas y compartir avances, reforzando el papel de Barcelona como un nodo clave de la transformación digital global.