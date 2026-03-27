Tecno

Así es Lyria 3 Pro, la IA de Google que compone canciones completas

La nueva versión del modelo permite crear piezas musicales de hasta tres minutos de extensión

Guardar
Gemini - Lyria 3 Pro - música - canciones - tecnología - 26 de marzo
Una de las características más destacadas de Lyria 3 Pro es el nivel de control creativo que proporciona. (Composición Infobae: Imagen Ilustrativa / Google DeepMind)

Lyria 3 Pro, la inteligencia artificial de Google capaz de componer canciones completas y detalladas, amplía de forma significativa las posibilidades creativas en la generación musical por IA, permitiendo tanto a usuarios como a profesionales explorar nuevas fronteras en la creación de música digital.

Lyria 3 Pro: generación musical avanzada y personalización total

Google ha presentado Lyria 3 Pro como su modelo generativo de música más sofisticado hasta la fecha. A diferencia de la versión previa, que solo permitía crear pistas de 30 segundos, Lyria 3 Pro puede generar canciones de hasta tres minutos de duración.

Esta mejora representa un avance clave para quienes buscan producir piezas musicales completas y realistas en un entorno digital.

Google ha presentado Lyria 3 Pro como su modelo generativo de música más sofisticado hasta la fecha. GOOGLE
Google ha presentado Lyria 3 Pro como su modelo generativo de música más sofisticado hasta la fecha. GOOGLE

Una de las características más destacadas de Lyria 3 Pro es el nivel de control creativo que proporciona. Los usuarios pueden definir con precisión la estructura de la canción, especificando detalles sobre introducciones, estrofas, estribillos y puentes.

Además, la herramienta permite ajustar elementos fundamentales como el estilo, la voz y el tempo, logrando resultados adaptados a las preferencias y necesidades de cada proyecto.

La IA no solo responde a instrucciones convencionales, sino que también puede generar letras a partir de simples indicaciones. Incluso si el usuario no aporta un texto concreto, Lyria 3 Pro es capaz de crear una canción completa, tanto en música como en letra, partiendo de las directrices proporcionadas.

Mano de una persona sosteniendo un celular con el logo de Gemini de Google en la pantalla.
Lyria 3 Pro es el modelo avanzado de generación de música IA desarrollado por Google DeepMind e integrado en Gemini. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calidad musical, inspiración y responsabilidad en la IA de Google

Google subraya que Lyria 3 Pro comprende mejor la composición musical que sus predecesores, lo que se traduce en pistas más realistas y complejas.

Según la compañía, el modelo es “ideal para experimentar con diferentes estilos o generar canciones con transiciones complejas”, facilitando la exploración de géneros y estructuras musicales poco convencionales.

Un aspecto importante del diseño de Lyria 3 Pro es la responsabilidad en el uso de derechos de autor. Google asegura que el modelo solo utiliza materiales para los que dispone de derechos, evitando controversias relacionadas con la propiedad intelectual.

Gemini - Lyria 3 Pro - música - canciones - tecnología - 26 de marzo
Lyria 3 Pro permite crear canciones de alta fidelidad (incluyendo voz, letra e instrumentos) a partir de descripciones de texto o imágenes. (YouTube Google DeepMind)

Además, aunque el sistema no imita a artistas específicos, puede inspirarse en ellos si el usuario lo solicita en el prompt, acercando el resultado al estilo musical deseado sin reproducirlo de forma directa.

Como medida adicional de transparencia, todas las canciones generadas con Lyria 3 y Lyria 3 Pro incluyen una marca de agua digital SynthID. Esta señal permite identificar que el contenido ha sido creado por la IA de Google, siguiendo el mismo criterio que se aplica a imágenes y videos generados artificialmente.

Disponibilidad de Lyria 3 Pro y plataformas compatibles

La herramienta Lyria 3 Pro está ya disponible para usuarios de pago del servicio Gemini y para clientes empresariales a través de Vertex AI. Los desarrolladores interesados pueden acceder a las funcionalidades del modelo mediante la API de Gemini o desde Google AI Studio, abriendo la puerta a la integración de la generación musical en aplicaciones y servicios propios.

Primer plano de un dedo a punto de tocar el ícono de la aplicación Gemini en la pantalla de un teléfono inteligente, resaltando el logotipo colorido y el avance tecnológico de la inteligencia artificial móvil.
Gemini es la plataforma de inteligencia artificial desarrollada por Google. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google también ha comenzado a integrar Lyria 3 Pro en Google Vids, su plataforma de creación de video basada en inteligencia artificial. Esta incorporación permite combinar contenido visual y musical generado por IA, ampliando las posibilidades de producción creativa en el entorno digital.

Con Lyria 3 Pro, Google refuerza su apuesta por la inteligencia artificial aplicada a la música, facilitando la creación de canciones completas, personalizadas y respetuosas con los derechos de autor.

Cómo funciona Gemini, la plataforma de IA creativa de Google

Gemini es la plataforma de inteligencia artificial desarrollada por Google que integra modelos avanzados de procesamiento de lenguaje y generación de contenido.

Gemini puede emplearse para tareas creativas, asistencia en redacción, análisis de información, generación musical y más. REUTERS/Dado Ruvic
Gemini puede emplearse para tareas creativas, asistencia en redacción, análisis de información, generación musical y más. REUTERS/Dado Ruvic

Su funcionamiento se basa en el uso de algoritmos de aprendizaje profundo, capaces de analizar grandes volúmenes de datos y comprender el contexto de las instrucciones que recibe el usuario. De este modo, puede interpretar prompts complejos, adaptarse a distintos estilos y generar resultados personalizados, ya sea texto, música o imágenes.

La plataforma ofrece acceso tanto a usuarios particulares como a empresas y desarrolladores a través de distintas interfaces, incluyendo una API y herramientas específicas como Google AI Studio.

Gemini puede emplearse para tareas creativas, asistencia en redacción, análisis de información, generación musical y más, todo ello garantizando la seguridad y el respeto por los derechos de autor en los contenidos producidos. Así, se consolida como una solución versátil y robusta en el ecosistema de inteligencia artificial de Google.

Temas Relacionados

Lyria 3 ProGeminiGoogleCancionesIALo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Así es como podemos salvar nuestros datos ante ciberataques y secuestro de datos privados

Junto con la cibervigilancia, este método es considerado la defensa más eficaz para proteger datos ante ciberataques y fallos

Así es como podemos salvar nuestros datos ante ciberataques y secuestro de datos privados

Harvard presenta el dispositivo solar soñado: produce electricidad en verano y calefacción en invierno

Este nuevo recolector solar utiliza el cambio de fase del agua para alternar entre electricidad y calor

Harvard presenta el dispositivo solar soñado: produce electricidad en verano y calefacción en invierno

¿Pagarías 8.000 dólares? El iPhone 17 que esconde la firma real de Steve Jobs

El diseño de esta edición especial toma inspiración de los colores del primer iPhone lanzado por Apple

¿Pagarías 8.000 dólares? El iPhone 17 que esconde la firma real de Steve Jobs

Microsoft desarrolla la IA que les falta a la mayoría de robots: la capacidad de decidir bien

El nuevo sistema ayuda a reducir errores típicos de los robots en tareas cotidianas y ambientes desordenados

Microsoft desarrolla la IA que les falta a la mayoría de robots: la capacidad de decidir bien

Cómo liberar hasta 50 GB de almacenamiento en el iPhone

Usuarios con iPhone de baja capacidad pueden recuperar espacio siguiendo pasos sencillos desde los ajustes

Cómo liberar hasta 50 GB de almacenamiento en el iPhone
DEPORTES
La pregunta que descolocó a dos figuras de la selección de Uruguay antes del amistoso contra Inglaterra

La pregunta que descolocó a dos figuras de la selección de Uruguay antes del amistoso contra Inglaterra

Se perdió una Copa América por una razón insólita e hizo un gol a lo Romario en el triunfo que dejó a Bolivia a un paso del Mundial

La selección argentina pidió 6 kilos de helado y los gustos elegidos abrieron el debate: qué jugadores recibieron al delivery

Alarma en la selección argentina: se lesionó un jugador en la práctica y está en duda para la doble fecha de amistosos

Francisco Cerúndolo cayó ante Alexander Zverev y no pudo avanzar a semifinales del Miami Open

TELESHOW
Evangelina Anderson fue tajante sobre su relación con Ian Lucas: “No tenemos nada que ver”

Evangelina Anderson fue tajante sobre su relación con Ian Lucas: “No tenemos nada que ver”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale este fin de semana

Marixa Balli contó por qué no fue madre: "Me dolió mucho, era mi gran sueño"

Pincoya denunció favoritismo en Gran Hermano: “¿Por qué no dices nada?”

La fuerte defensa de Mati Napp y Denu Di Paola, coreógrafo y bailarina de Emilia Mernes: “Nadie nos roba ni nos presta”

INFOBAE AMÉRICA

Prisoners Defenders elevó a 22 los presos políticos excarcelados en Cuba en el marco del acuerdo con el Vaticano

Prisoners Defenders elevó a 22 los presos políticos excarcelados en Cuba en el marco del acuerdo con el Vaticano

El Ejército de Israel pidió refuerzos para ampliar la zona de seguridad en la frontera con Líbano para enfrentar a Hezbollah

Los rebeldes hutíes amenazaron con intervenir militarmente si Estados Unidos o Israel intensifican el conflicto con Irán

Entre el arte y el mito: así se creó el retrato de John F. Kennedy que cautiva en Love Story

El Parlamento de Venezuela aplazó por segunda ocasión el debate final de la reforma a la ley de minas