Así es Lyria 3 Pro, la IA de Google que compone canciones completas

Una de las características más destacadas de Lyria 3 Pro es el nivel de control creativo que proporciona. (Composición Infobae: Imagen Ilustrativa / Google DeepMind)

Lyria 3 Pro, la inteligencia artificial de Google capaz de componer canciones completas y detalladas, amplía de forma significativa las posibilidades creativas en la generación musical por IA, permitiendo tanto a usuarios como a profesionales explorar nuevas fronteras en la creación de música digital.

Lyria 3 Pro: generación musical avanzada y personalización total

Google ha presentado Lyria 3 Pro como su modelo generativo de música más sofisticado hasta la fecha. A diferencia de la versión previa, que solo permitía crear pistas de 30 segundos, Lyria 3 Pro puede generar canciones de hasta tres minutos de duración.

Esta mejora representa un avance clave para quienes buscan producir piezas musicales completas y realistas en un entorno digital.

Google ha presentado Lyria 3 Pro como su modelo generativo de música más sofisticado hasta la fecha. GOOGLE

Una de las características más destacadas de Lyria 3 Pro es el nivel de control creativo que proporciona. Los usuarios pueden definir con precisión la estructura de la canción, especificando detalles sobre introducciones, estrofas, estribillos y puentes.

Además, la herramienta permite ajustar elementos fundamentales como el estilo, la voz y el tempo, logrando resultados adaptados a las preferencias y necesidades de cada proyecto.

La IA no solo responde a instrucciones convencionales, sino que también puede generar letras a partir de simples indicaciones. Incluso si el usuario no aporta un texto concreto, Lyria 3 Pro es capaz de crear una canción completa, tanto en música como en letra, partiendo de las directrices proporcionadas.

Lyria 3 Pro es el modelo avanzado de generación de música IA desarrollado por Google DeepMind e integrado en Gemini. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calidad musical, inspiración y responsabilidad en la IA de Google

Google subraya que Lyria 3 Pro comprende mejor la composición musical que sus predecesores, lo que se traduce en pistas más realistas y complejas.

Según la compañía, el modelo es “ideal para experimentar con diferentes estilos o generar canciones con transiciones complejas”, facilitando la exploración de géneros y estructuras musicales poco convencionales.

Un aspecto importante del diseño de Lyria 3 Pro es la responsabilidad en el uso de derechos de autor. Google asegura que el modelo solo utiliza materiales para los que dispone de derechos, evitando controversias relacionadas con la propiedad intelectual.

Lyria 3 Pro permite crear canciones de alta fidelidad (incluyendo voz, letra e instrumentos) a partir de descripciones de texto o imágenes. (YouTube Google DeepMind)

Además, aunque el sistema no imita a artistas específicos, puede inspirarse en ellos si el usuario lo solicita en el prompt, acercando el resultado al estilo musical deseado sin reproducirlo de forma directa.

Como medida adicional de transparencia, todas las canciones generadas con Lyria 3 y Lyria 3 Pro incluyen una marca de agua digital SynthID. Esta señal permite identificar que el contenido ha sido creado por la IA de Google, siguiendo el mismo criterio que se aplica a imágenes y videos generados artificialmente.

Disponibilidad de Lyria 3 Pro y plataformas compatibles

La herramienta Lyria 3 Pro está ya disponible para usuarios de pago del servicio Gemini y para clientes empresariales a través de Vertex AI. Los desarrolladores interesados pueden acceder a las funcionalidades del modelo mediante la API de Gemini o desde Google AI Studio, abriendo la puerta a la integración de la generación musical en aplicaciones y servicios propios.

Gemini es la plataforma de inteligencia artificial desarrollada por Google. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google también ha comenzado a integrar Lyria 3 Pro en Google Vids, su plataforma de creación de video basada en inteligencia artificial. Esta incorporación permite combinar contenido visual y musical generado por IA, ampliando las posibilidades de producción creativa en el entorno digital.

Con Lyria 3 Pro, Google refuerza su apuesta por la inteligencia artificial aplicada a la música, facilitando la creación de canciones completas, personalizadas y respetuosas con los derechos de autor.

Cómo funciona Gemini, la plataforma de IA creativa de Google

Gemini es la plataforma de inteligencia artificial desarrollada por Google que integra modelos avanzados de procesamiento de lenguaje y generación de contenido.

Gemini puede emplearse para tareas creativas, asistencia en redacción, análisis de información, generación musical y más. REUTERS/Dado Ruvic

Su funcionamiento se basa en el uso de algoritmos de aprendizaje profundo, capaces de analizar grandes volúmenes de datos y comprender el contexto de las instrucciones que recibe el usuario. De este modo, puede interpretar prompts complejos, adaptarse a distintos estilos y generar resultados personalizados, ya sea texto, música o imágenes.

La plataforma ofrece acceso tanto a usuarios particulares como a empresas y desarrolladores a través de distintas interfaces, incluyendo una API y herramientas específicas como Google AI Studio.

Gemini puede emplearse para tareas creativas, asistencia en redacción, análisis de información, generación musical y más, todo ello garantizando la seguridad y el respeto por los derechos de autor en los contenidos producidos. Así, se consolida como una solución versátil y robusta en el ecosistema de inteligencia artificial de Google.