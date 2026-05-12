¿Es seguro limpiar la lavadora con vinagre?, esto dicen los fabricantes

Vinagre en la lavadora: beneficios, riesgos y recomendaciones técnicas para un mantenimiento seguro (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza regular de la lavadora es esencial para mantener su rendimiento y evitar malos olores, moho o averías. Sin embargo, existe un debate sobre el uso del vinagre como producto de limpieza, ya que aunque es un remedio casero muy popular, los fabricantes advierten sobre posibles riesgos para la durabilidad del electrodoméstico.

Con el aumento de las recomendaciones en redes sociales y foros, surge la pregunta: si es realmente seguro usar vinagre en la limpieza de la lavadora.

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La respuesta es más matizada de lo que parece. Si bien el vinagre tiene propiedades desinfectantes y desodorizantes, su acidez puede dañar materiales como las juntas de goma y las mangueras con el uso frecuente. Limpiar correctamente la lavadora requiere conocer tanto los beneficios como las precauciones recomendadas por los fabricantes líderes.

Vinagre en la lavadora: beneficios, riesgos y recomendaciones técnicas para un mantenimiento seguro - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué dicen los fabricantes sobre el vinagre en la lavadora?

Según empresas como Whirlpool, el vinagre puede ser útil para eliminar olores y limpiar el exterior del electrodoméstico o tratar manchas en la ropa antes del lavado. Sin embargo, advierten que añadirlo regularmente al tambor no es recomendable, ya que su acidez, a largo plazo, puede corroer componentes internos, especialmente las juntas de goma y las mangueras. Esto podría traducirse en reparaciones costosas o daños permanentes en el aparato.

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Por su parte, LG sugiere que la combinación de blanqueador y bicarbonato es segura si se realiza en un ambiente ventilado y evitando el contacto directo con la piel, pero no recomienda el uso excesivo de vinagre directamente en ciclos internos.

¿Con qué frecuencia se debe limpiar la lavadora?

Los fabricantes coinciden en que el mantenimiento regular es clave para la longevidad y eficiencia de la lavadora. Lo ideal es limpiar el aparato cada pocos meses, eliminando residuos de detergente y suciedad acumulada en tambor, filtro y compartimentos. Algunos modelos incluyen ciclos especiales como “Tub Clean”, pero si tu lavadora no los tiene, puedes limpiar manualmente las partes clave.

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Guía paso a paso para limpiar la lavadora

1. Cajón del detergente: Sácalo y remójalo en agua caliente con un poco de jabón para lavavajillas o vinagre. Limpia el compartimento con un paño de microfibra y un cepillo de dientes.

Tecnología y mantenimiento: claves para limpiar tu lavadora sin dañar sensores ni componentes internos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Filtro de drenaje: Localiza el filtro, retíralo y sumérgelo en agua caliente para quitar pelusa y restos. Limpia también la zona interna antes de volverlo a colocar.

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3. Tambor de la lavadora: Puedes rociar el tambor con vinagre blanco y limpiar con un paño de microfibra, pero evita aplicarlo cerca de las gomas para prevenir corrosión.

4. Empaque de goma: La goma de la puerta suele retener humedad y suciedad. Pásale un paño con agua tibia y jabón, y ejecuta un ciclo vacío con bicarbonato a 90 °C para desinfectar.

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5. Exterior de la lavadora: Limpia la superficie con vinagre blanco o spray antibacteriano. Si es de acero inoxidable, usa un producto específico para mantener el acabado pulido.

Consejos adicionales de limpieza y mantenimiento

Usa vinagre blanco y bicarbonato de sodio solo en áreas recomendadas.

Evita el uso excesivo de blanqueador, ya que puede dañar la máquina y la ropa.

Mantén la puerta de la lavadora abierta tras cada lavado para ventilar y evitar moho.

Realiza limpiezas periódicas de mangueras y conexiones para prevenir fugas.

Prefiere detergentes de alta calidad y ajusta la dosis según la carga.

¿Qué alternativas existen al vinagre?

Los fabricantes suelen recomendar productos específicos para limpieza de lavadoras que no dañan componentes internos. También puedes emplear percarbonato de sodio para combatir olores o pastillas antical para proteger de la dureza del agua.

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Limpiar la lavadora con vinagre puede ser útil de forma puntual, pero no debe convertirse en la rutina principal. Una correcta combinación de productos, junto con los ciclos de limpieza recomendados y el mantenimiento periódico, asegura que la lavadora funcione de manera óptima y prolonga su vida útil.

Antes de seguir consejos caseros, consulta siempre las recomendaciones oficiales del fabricante para evitar daños y mantener tu electrodoméstico en perfectas condiciones.

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