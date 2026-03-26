Tu próximo Toyota podría ser fabricado por un humanoide: así son los robots que ya trabajan en Canadá

El sector automotor, con empresas como Tesla y BMW, apuesta por la integración de robots humanoides en sus procesos de automatización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fabricante japonés Toyota ha iniciado la integración de robots humanoides en la línea de montaje de su fábrica en Woodstock, Ontario, Canadá. Con esta medida, la compañía busca elevar la eficiencia y transformar la experiencia laboral en la fabricación de autos, marcando el paso de las pruebas controladas a la producción diaria.

La decisión de Toyota emerge en un momento de debate sobre el potencial y la sostenibilidad de estos sistemas: el empresario Mark Cuban advirtió públicamente que el auge de los robots humanoides podría extinguirse en menos de una década, según dijo en Technology Business Programming Network —TBPN—.

Cómo ha sido la implementación de robots por parte de Toyota

Luego de un programa piloto de un año, la compañía firmó un acuerdo para desplegar siete robots “Digit”, desarrollados por Agility Robotics, en las operaciones cotidianas de la planta dedicada a la fabricación del SUV RAV4, según informó la propia Agility Robotics en un comunicado del mes pasado.

Agility Robotics busca reducir los altos costos de integración de robots humanoides a través de soluciones software e inteligencia artificial. (Foto: Agility Robotics)

Este despliegue inicial asigna a los autómatas las tareas más monótonas y físicas: trasladarán cajas pesadas de piezas entre sistemas automatizados y líneas de ensamblaje.

Para Tim Hollander, presidente de la filial canadiense, el objetivo es claro: “Estamos entusiasmados con la implementación de Digit para mejorar la experiencia de los miembros del equipo y aumentar aún más la eficiencia operativa en nuestras instalaciones de fabricación”.

La iniciativa de Toyota marca el primer paso de una tendencia que, en palabras de Pras Velagapudi, director de tecnología de Agility Robotics, enfrenta todavía restricciones asociadas a su costo: “El costo de implementación puede ser mucho mayor que el precio del robot”, explicó en una entrevista del año pasado.

En este sentido, la compañía, fundada en 2015 como derivada de la Universidad Estatal de Oregón, concentra su desarrollo en reducir precisamente esa barrera económica mediante software e inteligencia artificial.

Qué detractores tiene la expansión de robots humanoides

Mark Cuban advierte que los robots humanoides tienen una vida útil limitada y podrían fracasar en menos de una década. (Foto: REUTERS/Kylie Cooper)

A contracorriente de ese entusiasmo, Mark Cuban ofreció una evaluación pesimista sobre el futuro de los robots con aspecto humano. Durante su intervención en TBPN, el inversor estimó que tendrán “una vida útil de cinco años, y luego fracasarán estrepitosamente. Quizás diez”.

Su argumento central no cuestiona el valor de la automatización, sino la insistencia en replicar apariencias y movimientos humanos en la robótica industrial.

Cuban sostuvo que adaptar los ambientes laborales o domésticos a robots “diseñados para tareas específicas” sería más eficiente que forzar máquinas humanoides en espacios concebidos para personas.

Amazon es una de las empresas que ha comenzado a implementar robots sin apariencia humana. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Como caso práctico, citó la operación logística de empresas como Amazon, que emplea más de un millón de robots diseñados para eficiencia y productividad, pero sin forma humana.

Asimismo, el empresario consideró que las “casas se van a rediseñar por completo”, cuestionando la idea común de que la solución tecnológica ideal sea necesariamente humanoide.

Para el multimillonario, la supervivencia del modelo dependerá de su viabilidad económica y funcional: de fracasar, anticipa una transición hacia robots de formas totalmente ajenas al cuerpo humano.

Cómo avanza la industria automotriz en la implementación de robots

La implementación de máquinas inteligentes permite reducir la carga de trabajo de los operadores humanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar del escepticismo de figuras como Cuban, la industria promueve la integración de robots humanoides en espacios reales, no como ejercicios conceptuales o prototipos de laboratorio.

El despliegue de Digit en la planta de Toyota representa uno de los primeros ensayos en condiciones productivas, donde la promesa de flexibilidad y la reducción de cargas físicas para los empleados se ponen a prueba.

El avance de Toyota se enmarca en una apuesta más amplia del sector automotor por la automatización con humanoides. Firmas como Tesla y BMW han intensificado su inversión en robots inspirados en la forma humana, convencidos de que su versatilidad permitirá adaptarse a diferentes tareas y espacios fabriles.