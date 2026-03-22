Más humana que nunca: nueva robot que hace contacto visual, sonríe y confunde a expertos en IA

El diseño modular y la inteligencia artificial de Moya permiten adaptar su apariencia y respuestas a diversas tareas, desde acompañamiento emocional hasta atención en hospitales y comercios - crédito @VokabreRobotics/X

El mundo de la robótica humanoide ha cruzado una nueva frontera con la presentación de Moya, un robot capaz de caminar, mantener contacto visual, sonreír y replicar microexpresiones de manera sorprendentemente realista.

La noticia importa porque Moya marca el inicio de una nueva generación de robots diseñados para integrarse en entornos humanos, desde hospitales hasta oficinas, comercios o espacios educativos. Su desarrollo impulsa la discusión sobre el impacto social, ético y emocional de los humanoides en la vida cotidiana y plantea interrogantes sobre el futuro de la convivencia entre personas y máquinas.

Cómo es Moya

Moya mide 1,65 metros y pesa 32 kilogramos, proporciones similares a las de un adulto promedio. Su superficie de silicona ecológica mantiene una temperatura corporal entre 32 y 36 grados Celsius, lo que aporta una sensación táctil cercana a la piel humana.

El avance de Moya impulsa el debate global sobre robots sociales y empatía artificial - crédito @VokabreRobotics/X

El rostro integra 25 actuadores que permiten simular expresiones sofisticadas, mientras que el cuerpo cuenta con 16 articulaciones, logrando un 92% de similitud en el movimiento al caminar.

Entre las funciones destacadas de Moya se encuentran:

Contacto visual sostenido

Sonrisas naturales

Asentimientos y gestos emocionales

Respuestas adaptadas al contexto conversacional

Durante su presentación, periodistas y asistentes describieron la experiencia de interactuar con el robot como estremecedora por el grado de realismo alcanzado.

Inteligencia artificial y memoria emocional de Moya

El cerebro de Moya está impulsado por un modelo de lenguaje avanzado capaz de recordar el contexto de las conversaciones y adaptar las respuestas en función de las emociones detectadas en el interlocutor.

Esta capacidad permite que el robot ofrezca interacciones personalizadas, superando el enfoque tradicional de los asistentes digitales y acercándose a la experiencia de una charla natural.

Además, Moya incorpora sensores 3D, un sistema anticolisión y materiales elásticos que reducen el impacto físico en caso de contacto. El diseño modular facilita la personalización del aspecto exterior para adaptarse a distintos contextos sin modificar la estructura mecánica interna.

La evolución de robots sociales evidencia la convergencia entre inteligencia artificial y emociones simuladas, generando entusiasmo y escepticismo sobre su rol en la sociedad y el bienestar emocional - (Imagen ilustrativa Infobae)

La empresa desarrolladora de Moya apunta a mucho más que el mercado doméstico. El robot está pensado como acompañante emocional, asistente de alta gama y herramienta para tareas en las que la interacción humano-robot pueda aportar valor real. Ejemplos incluyen atención en hospitales, apoyo en comercios o acompañamiento en centros educativos.

Cuánto vale y cuándo saldrá al mercado

El precio de partida estimado ronda los 1,2 millones de yenes japoneses (unos 6.500 euros). Aunque la cifra puede variar, se espera que la comercialización comience a finales de 2026, una vez finalicen las pruebas piloto en distintos escenarios.

El avance de Moya se enmarca en la tendencia global hacia la creación de robots sociales, capaces de establecer vínculos emocionales y suplir la necesidad de compañía. Sin embargo, su realismo ha generado opiniones encontradas.

Si bien algunos reconocen el potencial para reducir la soledad o mejorar la atención al cliente, otros advierten sobre los riesgos de crear una dependencia emocional hacia máquinas.

El diseño de Moya permite personalizar la apariencia y los gestos, lo que añade un componente de adaptabilidad que puede resultar útil en múltiples entornos. La precisión en la marcha, la estabilidad postural y el contacto visual convierten a Moya en una opción viable para tareas que requieren comprensión emocional y presencia física.

Aria: otro caso que alimenta el debate

El robot humanoide, con apariencia y gestos realistas, impulsa la reflexión sobre la integración ética, el diseño adaptable y los desafíos culturales de una tecnología que ya es parte del debate global - (Realbotix)

El desarrollo de Moya no es el único ejemplo de la nueva era de robots sociales. En California, el robot Aria ha abierto un debate sobre el uso de la inteligencia artificial para cubrir vacíos afectivos.

Aria combina sensores, reconocimiento facial y software avanzado para simular conversaciones y relaciones continuadas. Su diseño, creado por una empresa reconocida por fabricar varios robots sexuales, ha sido estructurado para enfocarse en el bienestar y la asistencia, aunque el escepticismo social y el alto costo siguen siendo barreras para su adopción.

El lanzamiento de Moya y la evolución de Aria evidencian la rapidez con la que la inteligencia artificial y la robótica convergen en la creación de máquinas dotadas de emociones reconocibles. La pregunta principal ya no es solo tecnológica, sino social: ¿pueden estas máquinas aportar compañía y empatía sin profundizar el aislamiento humano?

La integración de robots como Moya en la vida cotidiana plantea desafíos en la aceptación cultural, la ética y la regulación. El avance tecnológico es innegable, pero la sociedad aún debate dónde están los límites entre la utilidad, la empatía artificial y el riesgo de reemplazar relaciones humanas por interacciones con máquinas.