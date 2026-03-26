Tecno

Nintendo Switch 2: juegos digitales serán más baratos que los físicos

El primer título que experimentará esta nueva estrategia es Yoshi and the Mysterious Book

Guardar
Nintendo informó que reducirá el precio de los juegos digitales para la Switch 2 desde mayo de 2026. REUTERS/Issei Kato/File Photo
Nintendo informó que reducirá el precio de los juegos digitales para la Switch 2 desde mayo de 2026. REUTERS/Issei Kato/File Photo

Nintendo anunció que bajará el precio de los juegos digitales para la Switch 2 a partir de mayo de 2026. Esta medida comenzará con las reservas anticipadas de Yoshi and the Mysterious Book.

Especificamente señalan que los nuevos títulos digitales exclusivos para Nintendo Switch 2 tendrán un precio sugerido diferente al de las versiones físicas.

Nintendo explicó que los juegos ofrecen la misma experiencia tanto en formato físico como digital, pero el cambio responde a los distintos costos de producción y distribución, brindando a los usuarios más opciones de compra.

La compañía aclaró que los distribuidores definirán sus propios precios, por lo que estos pueden variar según el título y el canal de venta.

La empresa aseguró que los títulos ofrecen la misma experiencia en formato físico y digital. REUTERS/Issei Kato/File Photo
La empresa aseguró que los títulos ofrecen la misma experiencia en formato físico y digital. REUTERS/Issei Kato/File Photo

En qué consiste el juego Yoshi and the Mysterious Book

Yoshi and the Mysterious Book es un videojuego de plataformas que será publicado por Nintendo para la Nintendo Switch 2 el 21 de mayo de 2026.

En esta novena entrega principal de la serie, Yoshi se aventura dentro de una enciclopedia viviente llamada Mr. E, donde debe explorar páginas repletas de criaturas únicas.

Cada nivel, o capítulo, presenta nuevos personajes con habilidades especiales que Yoshi puede aprovechar para resolver acertijos, cumplir objetivos y superar obstáculos.

El juego emplea un sistema de desplazamiento lateral y destaca por su animación inspirada en el stop-motion, ofreciendo una estética visual distintiva.

Yoshi and the Mysterious Book, de Nintendo
La medida se aplicará primero a las reservas anticipadas de Yoshi and the Mysterious Book.(Yoshi and the Mysterious Book, de Nintendo)

El desarrollo fue anunciado durante la presentación de Nintendo Direct por el 40.º aniversario de Super Mario Bros. y se detallaron sus mecánicas en el tráiler difundido el 10 de marzo de 2026, Día de Mario.

Nintendo reduce la producción de la Nintendo Switch 2

Nintendo optó por reducir la fabricación de la Nintendo Switch 2 tras registrar un rendimiento comercial inferior al previsto, en particular durante la temporada navideña en Estados Unidos, uno de sus mercados más relevantes.

La compañía planea producir cerca de 4 millones de unidades en el trimestre en curso, una cifra notablemente menor frente a los 6 millones que había estimado inicialmente.

La decisión está motivada por la caída en la demanda de la consola, que tiene un precio de USD 450 y no logró sostener el impulso tras su lanzamiento en 2025.

Nintendo decidió disminuir la producción de la Switch 2 tras ventas menores a las esperadas, especialmente durante la temporada navideña en Estados Unidos. REUTERS/Issei Kato
Nintendo decidió disminuir la producción de la Switch 2 tras ventas menores a las esperadas, especialmente durante la temporada navideña en Estados Unidos. REUTERS/Issei Kato

Aunque el estreno fue catalogado como el mejor debut de hardware en la historia de Nintendo, las ventas posteriores se ubicaron por debajo de las expectativas internas.

Nintendo ajustó su producción de la Switch 2 tras comprobar que la demanda disminuyó en mercados clave como Estados Unidos, donde la campaña navideña no logró revertir la tendencia.

Según la propia compañía, la fabricación se mantendrá en niveles más bajos al menos hasta abril, reflejando una postura prudente mientras monitoriza la evolución de la demanda global.

El recorte no responde a problemas en la cadena de suministros ni a un aumento en los costos de componentes, sino a un menor interés de los consumidores fuera de Japón.

En Japón, la consola mantiene ventas estables, favorecidas por una versión más accesible en precio. REUTERS/Benoit Tessier
En Japón, la consola mantiene ventas estables, favorecidas por una versión más accesible en precio. REUTERS/Benoit Tessier

En el mercado japonés, la consola mantiene un desempeño más estable, impulsado por una versión de menor precio, aunque con márgenes más ajustados, que sostiene la demanda.

El ajuste en la producción tuvo un impacto inmediato en los mercados financieros.

Las acciones de Nintendo retrocedieron hasta un 6,3% en la bolsa de Tokio, la mayor caída intradía en varias semanas, borrando parte de las ganancias obtenidas previamente tras el lanzamiento de un nuevo videojuego que había elevado la confianza de los inversores.

A pesar del buen desempeño inicial de algunos títulos, Nintendo no ha acelerado la producción, optando por evaluar si los próximos lanzamientos serán suficientes para sostener la demanda antes de modificar su estrategia fabril.

Amir Anvarzadeh, estratega de Asymmetric Advisors, señaló que la limitada oferta de títulos atractivos ha influido directamente en el menor entusiasmo del público.

Temas Relacionados

NintendoYoshi and the Mysterious BookPreciosVideojuegosTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

AirPods como traductor en tiempo real: guía paso a paso para activarlo

La función permite mantener diálogos fluidos entre personas que hablan distintos idiomas sin usar apps externas

AirPods como traductor en tiempo real: guía paso a paso para activarlo

Adiós a los cargadores manuales: Walker S2, el robot humanoide que supervisa su propia batería

El sistema de gestión energética de Walker S2 monitorea en tiempo real el estado de la batería y habilita la recarga inteligente de energía

Adiós a los cargadores manuales: Walker S2, el robot humanoide que supervisa su propia batería

Sam Altman predice que la IA traerá nuevas amenazas biológicas y cambios en la economía global

El CEO de OpenAI ha advertido en repetidas ocasiones sobre los riesgos de desarrollar esta tecnología sin un marco de supervisión internacional adecuado

Sam Altman predice que la IA traerá nuevas amenazas biológicas y cambios en la economía global

De la ficción a la realidad: así juega World of Warcraft un paciente de Neuralink usando solo su mente

Jon L. Noble señaló que primero debió calibrar la conexión entre su implante y la computadora. Este proceso le permitió aprender a mover el cursor y escribir solo con la mente

De la ficción a la realidad: así juega World of Warcraft un paciente de Neuralink usando solo su mente

Más allá del iPhone: el truco de Tim Cook para volver a Apple la compañía más rentable de la historia

El actual CEO de la empresa llevó a la tecnológica a superar la barrera de los 3 billones de dólares en valoración bursátil

Más allá del iPhone: el truco de Tim Cook para volver a Apple la compañía más rentable de la historia
DEPORTES
Bolivia jugará su sueño de ir al Mundial en la semifinal del Repechaje ante Surinam: hora, TV y formaciones

Bolivia jugará su sueño de ir al Mundial en la semifinal del Repechaje ante Surinam: hora, TV y formaciones

La probable formación de la selección argentina en el amistoso ante Mauritania con Messi de titular

Franco Colapinto saldrá a pista por primera vez en Suzuka para el Gran Premio de Japón de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

La historia de Gout Gout, el hijo de refugiados “que corría en zapatillas de lona” y es señalado como el nuevo Usain Bolt

El Inter Miami de Messi terminó un paso clave del nuevo estadio y se prepara para la inauguración ante Austin FC

TELESHOW
El inesperado cruce entre Mica Viciconte y Daniela Celis por Gran Hermano: “Decíselo a Santiago del Moro”

El inesperado cruce entre Mica Viciconte y Daniela Celis por Gran Hermano: “Decíselo a Santiago del Moro”

Así fue la experiencia de Wanda Nara en el tren bala de Hello Kitty en Japón: detalles excéntricos y cultura pop

La emoción de Emily Ceco después de la condena a su expareja Santiago Martínez: “Mi vida dependió un segundo de él”

El desopilante error de Juli Poggio en Pasapalabra que hizo estallar de risa a todos: el video

Mauro Icardi tendrá un día más a sus hijas tras fallo judicial en medio de la tensión con Wanda Nara

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador anunció la captura de un presunto miembro de Hezbollah y deportó a un ciudadano iraní

Ecuador anunció la captura de un presunto miembro de Hezbollah y deportó a un ciudadano iraní

Cuba recibió una donación de 15.600 toneladas de arroz procedente de China

Choferes de Bolivia radicalizan su protesta por problemas con la gasolina y anuncian un paro indefinido

Jair Bolsonaro recibirá el alta este viernes y la familia ya prepara su casa para el arresto domiciliario

Así benefició Colsubsidio a más de 2.8 millones de colombianos con subsidios y servicios en 2025