Nintendo Switch 2: juegos digitales serán más baratos que los físicos

Nintendo informó que reducirá el precio de los juegos digitales para la Switch 2 desde mayo de 2026. REUTERS/Issei Kato/File Photo

Nintendo anunció que bajará el precio de los juegos digitales para la Switch 2 a partir de mayo de 2026. Esta medida comenzará con las reservas anticipadas de Yoshi and the Mysterious Book.

Especificamente señalan que los nuevos títulos digitales exclusivos para Nintendo Switch 2 tendrán un precio sugerido diferente al de las versiones físicas.

Nintendo explicó que los juegos ofrecen la misma experiencia tanto en formato físico como digital, pero el cambio responde a los distintos costos de producción y distribución, brindando a los usuarios más opciones de compra.

La compañía aclaró que los distribuidores definirán sus propios precios, por lo que estos pueden variar según el título y el canal de venta.

La empresa aseguró que los títulos ofrecen la misma experiencia en formato físico y digital. REUTERS/Issei Kato/File Photo

En qué consiste el juego Yoshi and the Mysterious Book

Yoshi and the Mysterious Book es un videojuego de plataformas que será publicado por Nintendo para la Nintendo Switch 2 el 21 de mayo de 2026.

En esta novena entrega principal de la serie, Yoshi se aventura dentro de una enciclopedia viviente llamada Mr. E, donde debe explorar páginas repletas de criaturas únicas.

Cada nivel, o capítulo, presenta nuevos personajes con habilidades especiales que Yoshi puede aprovechar para resolver acertijos, cumplir objetivos y superar obstáculos.

El juego emplea un sistema de desplazamiento lateral y destaca por su animación inspirada en el stop-motion, ofreciendo una estética visual distintiva.

La medida se aplicará primero a las reservas anticipadas de Yoshi and the Mysterious Book.(Yoshi and the Mysterious Book, de Nintendo)

El desarrollo fue anunciado durante la presentación de Nintendo Direct por el 40.º aniversario de Super Mario Bros. y se detallaron sus mecánicas en el tráiler difundido el 10 de marzo de 2026, Día de Mario.

Nintendo reduce la producción de la Nintendo Switch 2

Nintendo optó por reducir la fabricación de la Nintendo Switch 2 tras registrar un rendimiento comercial inferior al previsto, en particular durante la temporada navideña en Estados Unidos, uno de sus mercados más relevantes.

La compañía planea producir cerca de 4 millones de unidades en el trimestre en curso, una cifra notablemente menor frente a los 6 millones que había estimado inicialmente.

La decisión está motivada por la caída en la demanda de la consola, que tiene un precio de USD 450 y no logró sostener el impulso tras su lanzamiento en 2025.

Nintendo decidió disminuir la producción de la Switch 2 tras ventas menores a las esperadas, especialmente durante la temporada navideña en Estados Unidos. REUTERS/Issei Kato

Aunque el estreno fue catalogado como el mejor debut de hardware en la historia de Nintendo, las ventas posteriores se ubicaron por debajo de las expectativas internas.

Nintendo ajustó su producción de la Switch 2 tras comprobar que la demanda disminuyó en mercados clave como Estados Unidos, donde la campaña navideña no logró revertir la tendencia.

Según la propia compañía, la fabricación se mantendrá en niveles más bajos al menos hasta abril, reflejando una postura prudente mientras monitoriza la evolución de la demanda global.

El recorte no responde a problemas en la cadena de suministros ni a un aumento en los costos de componentes, sino a un menor interés de los consumidores fuera de Japón.

En Japón, la consola mantiene ventas estables, favorecidas por una versión más accesible en precio. REUTERS/Benoit Tessier

En el mercado japonés, la consola mantiene un desempeño más estable, impulsado por una versión de menor precio, aunque con márgenes más ajustados, que sostiene la demanda.

El ajuste en la producción tuvo un impacto inmediato en los mercados financieros.

Las acciones de Nintendo retrocedieron hasta un 6,3% en la bolsa de Tokio, la mayor caída intradía en varias semanas, borrando parte de las ganancias obtenidas previamente tras el lanzamiento de un nuevo videojuego que había elevado la confianza de los inversores.

A pesar del buen desempeño inicial de algunos títulos, Nintendo no ha acelerado la producción, optando por evaluar si los próximos lanzamientos serán suficientes para sostener la demanda antes de modificar su estrategia fabril.

Amir Anvarzadeh, estratega de Asymmetric Advisors, señaló que la limitada oferta de títulos atractivos ha influido directamente en el menor entusiasmo del público.