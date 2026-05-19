Cuántos años de vida útil tiene una TV y cuál es el secreto para que dure más

Apaga y desenchufa la TV antes de limpiarla. (Imágen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de los televisores inteligentes dura, en promedio, entre siete y 10 años, aunque su vida útil varía según el tipo de pantalla y el uso, de acuerdo con CEDIA, una asociación de profesionales de hogares inteligentes en Estados Unidos.

La clave para que el televisor dure más es reducir las horas de funcionamiento: cuanto más tiempo permanezca encendido, antes se desgastan sus componentes. Por eso, conviene apagarlo por completo cuando no se use.

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CEDIA también advirtió que los ajustes de brillo pueden acortar la vida útil, sobre todo en televisores OLED o modelos más antiguos. Para prolongar su funcionamiento, recomendó mantener el brillo en un nivel razonable.

Evita alcohol, amoníaco y limpiavidrios domésticos. (Imágen Ilustrativa Infobae)

En general, los modelos QLED suelen durar más que los OLED, porque su sistema de retroiluminación ayuda a reducir el riesgo de “quemado” de pantalla.

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Cómo alargar la vida útil de una TV

La vida útil de un televisor depende del tipo de panel, el entorno y, sobre todo, de los hábitos de uso.

Para alargarla, el primer paso es reducir el tiempo de encendido: cuantos más horas funcione el TV, más se desgastan sus componentes internos. Cuando no lo uses, apágalo por completo y, si es posible, evita dejarlo en modo de espera durante períodos largos.

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Otro punto clave es el brillo. Mantenerlo al máximo de forma constante puede acelerar el deterioro del panel, especialmente en modelos OLED y en televisores con más años.

No apliques líquidos directo sobre la pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo recomendable es ajustar el brillo a un nivel cómodo para la vista y activar modos de imagen equilibrados, como “Cine” o “Estándar”, en lugar de perfiles muy intensos.

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También ayuda cuidar la ventilación: coloca el TV con espacio alrededor, lejos de fuentes de calor y sin cubrir las rejillas. El polvo acumulado eleva la temperatura, por lo que conviene limpiar periódicamente la parte trasera con un paño seco.

Finalmente, protege el equipo con un regulador o protector contra picos de tensión y mantén el software actualizado, ya que algunas mejoras optimizan el rendimiento y el consumo energético.

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Con estas medidas, el televisor puede conservar mejor su calidad de imagen y funcionar más años.

Usa paño de microfibra, sin papel de cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo limpiar la pantalla de una TV

Limpiar la pantalla de una TV requiere cuidado para no rayarla ni dañar sus recubrimientos. Primero, apaga el televisor y desconéctalo: con la pantalla en negro verás mejor el polvo y evitarás presionar de más. Deja que se enfríe si estaba en uso.

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Para el mantenimiento habitual, usa un paño de microfibra limpio y seco. Pásalo con movimientos suaves y amplios, sin apretar, para retirar polvo y huellas.

Si hay manchas pegadas, humedece apenas el paño con agua destilada; nunca apliques líquido directamente sobre la pantalla, porque puede filtrarse por los bordes.

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Si el agua no alcanza, prepara una mezcla suave: agua destilada con una pequeña proporción de vinagre blanco, o utiliza un limpiador específico para pantallas que indique compatibilidad con televisores.

Mantén libres de polvo las rejillas de ventilación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evita productos con alcohol, amoníaco, acetona o limpiavidrios doméstico: pueden deteriorar el acabado antirreflejo.

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Limpia también el marco y el control remoto, pero con un paño diferente para no transferir grasa a la pantalla. Antes de encender, espera a que la superficie esté completamente seca.

Como rutina, limpia el polvo una o dos veces por semana y evita tocar la pantalla con los dedos para reducir marcas.

Cómo limpiar el control remoto de una TV

Para limpiar el control remoto de una TV, primero retira las pilas y, si es posible, la tapa trasera. Sacude el polvo y pasa un paño de microfibra apenas humedecido con alcohol isopropílico sobre la carcasa, sin empapar.

Para las ranuras entre botones, usa un hisopo con el mismo producto o un cepillo suave. Evita rociar líquidos directamente. Deja secar por completo antes de colocar las pilas y volver a usarlo.