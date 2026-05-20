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Qué funciones con IA prepara Apple para iPhone con iOS 27

La compañía de Cupertino adelantó una serie de mejoras en accesibilidad para su teléfono inteligente

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Mano sosteniendo un iPhone 11 en modo retrato, con el logo blanco de 'iOS 27' y la manzana de Apple sobre un fondo de pantalla abstracto en tonos azules.
Todas estas mejoras estarán disponibles en fase beta con el lanzamiento de iOS 27. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apple ha anunciado algunas de las principales novedades que llegarán con iOS 27, la próxima gran actualización de su sistema operativo para iPhone. La compañía pondrá el foco en la accesibilidad, con funciones potenciadas por Apple Intelligence, su sistema de inteligencia artificial, orientadas a mejorar la experiencia de uso de personas con dificultades visuales, motrices o auditivas.

Descripciones inteligentes con VoiceOver Image Explorer

Una de las novedades es VoiceOver Image Explorer, una función que reproduce descripciones de imágenes y documentos. Con la integración de Apple Intelligence, la característica puede ofrecer descripciones más detalladas y con un lenguaje más natural. El objetivo es que los usuarios obtengan información precisa de objetos que enfoquen con la cámara del iPhone.

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Por ejemplo, si una persona con baja visión no encuentra sus llaves, puede apuntar con la cámara y preguntar “¿Dónde están mis llaves?”. El iPhone identificará el objeto y ofrecerá una descripción sobre su ubicación.

iOS 27
iOS 27 ofrecerá descripciones precisas de imágenes y objetos a través de VoiceOver Image Explorer. (Apple)

Control por voz más intuitivo y flexible

Otra mejora en iOS 27 es la actualización de Voice Control. El control por voz permitirá describir botones y controles en pantalla con lenguaje natural, sin memorizar comandos. La opción “decir lo que veas” permite, por ejemplo, indicar en Apple Maps “toca la guía con los mejores restaurantes” para ejecutar la acción.

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El cambio busca simplificar la interacción con el dispositivo y facilitar su uso a quienes tienen dificultades motrices o de comunicación.

Subtítulos automáticos con inteligencia artificial en cualquier video

iOS 27 incorpora la generación automática de subtítulos mediante inteligencia artificial en cualquier video, tanto propio como de aplicaciones de terceros. Los subtítulos se crean de forma privada y aparecen en videos que no los incluyen, con soporte en iPhone y también en iPad, Mac, Apple TV y Apple Vision Pro.

iOS 27
Cualquier video en el iPhone podrá mostrar subtítulos generados automáticamente por inteligencia artificial. (Apple)

Integración con Vision Pro y nuevas funciones para movilidad

La actualización añade una función de control eléctrico de silla de ruedas a través de Vision Pro, con seguimiento ocular en las gafas de realidad mixta. Esto habilita un método de entrada alternativo para sistemas de conducción compatibles, con el objetivo de ampliar la autonomía de personas con movilidad reducida.

Además, visionOS incorporará señales de movimiento del vehículo, una función ya presente en el iPhone, destinada a reducir el mareo durante el uso de dispositivos en viajes.

Más novedades de iOS 27

Además de estas funciones, iOS 27 sumará ajustes pensados para personalizar la interacción y simplificar configuraciones. Entre ellos, se ampliarán las opciones de Touch Accommodations, para que modificar la respuesta táctil en iOS y iPadOS sea más directo. También se mejorará el proceso de emparejamiento de audífonos, con una configuración inicial más simple, y se incorporará soporte de texto más grande en tvOS, orientado a usuarios con visión reducida.

Entre las mejoras, iOS 27 notificará a usuarios sordos si alguien dice su nombre en voz alta. (Europa Press)
Entre las mejoras, iOS 27 notificará a usuarios sordos si alguien dice su nombre en voz alta. (Europa Press)

En el plano auditivo, el sistema añadirá reconocimiento de nombres para notificar a usuarios sordos o con problemas de audición cuando otra persona diga su nombre en voz alta. En paralelo, Apple incluirá compatibilidad con el controlador Sony Access, que podrá utilizarse como control de juegos en iOS, iPadOS y macOS.

Las mejoras estarán disponibles en fase beta con el lanzamiento de iOS 27 y llegarán a los usuarios en la versión definitiva, prevista para finales de este año. Apple busca reforzar su apuesta por la accesibilidad y la integración de inteligencia artificial en el uso diario de sus dispositivos.

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