América Latina

Evo Morales respaldó las violentas protestas en Bolivia y habló de una “sublevación” contra Rodrigo Paz

El ex presidente boliviano acusó al gobierno de impulsar reformas “neoliberales” y defendió las protestas que exigen la renuncia del mandatario

Guardar
Google icon
El expresidente boliviano Evo Morales durante una conferencia de prensa en Ciudad de México (Europa Press/Archivo)
El expresidente boliviano Evo Morales durante una conferencia de prensa en Ciudad de México (Europa Press/Archivo)

El ex presidente de Bolivia Evo Morales afirmó este martes que las protestas que sacuden al país representan “una sublevación del pueblo” contra las políticas impulsadas por el presidente Rodrigo Paz y defendió las movilizaciones encabezadas por sectores indígenas, campesinos y sindicales que reclaman la renuncia del mandatario.

Morales acusó al gobierno de promover reformas “neoliberales” y de intentar privatizar recursos naturales y servicios públicos.

PUBLICIDAD

Es una sublevación del pueblo de elemento popular”, declaró Morales durante una entrevista radial. El ex mandatario sostuvo además que las protestas responden al rechazo social frente al programa económico presentado por la administración de Paz.

Una sublevación contra la aplicación del modelo neoliberal y contra el estado neocolonial”, agregó.

PUBLICIDAD

Morales aseguró que el movimiento indígena se encuentra al frente de las movilizaciones para defender la actual Constitución boliviana y frenar cambios impulsados por el gobierno.

El pueblo se subleva, a la cabeza el movimiento indígena, para defender la Constitución, que es defender los recursos naturales y los servicios básicos”, afirmó.

Evo Morales respaldó los disturbios en Bolivia y habló de una “sublevación del pueblo” contra Rodrigo Paz
Evo Morales respaldó los disturbios en Bolivia y habló de una “sublevación del pueblo” contra Rodrigo Paz

Las declaraciones del ex mandatario se producen mientras continúan las protestas y bloqueos en distintas regiones del país, especialmente en La Paz, donde miles de personas se movilizaron durante los últimos días.

Las manifestaciones derivaron en enfrentamientos con la Policía, ataques a edificios públicos, saqueos y bloqueos de rutas que afectan el abastecimiento de combustible, alimentos y oxígeno medicinal.

El conflicto se intensificó después de que Paz anunciara el pasado 9 de mayo la creación de una comisión destinada a impulsar una reforma parcial de la Constitución vigente desde 2009. Según explicó el gobierno, el objetivo es facilitar inversiones y promover cambios legales vinculados a sectores estratégicos como hidrocarburos, minería, electricidad y economía verde.

Morales cuestionó abiertamente ese proyecto y denunció que detrás de las reformas existe un intento de privatización más amplio. Según afirmó, los cambios podrían afectar también áreas como salud y educación pública. El ex mandatario sostiene que las medidas forman parte de una política económica orientada a desmontar el modelo estatal implementado durante sus gobiernos.

Un manifestante patea un cartucho de gas lacrimógeno durante las protestas contra Rodrigo Paz en La Paz (REUTERS/Claudia Morales)
Un manifestante patea un cartucho de gas lacrimógeno durante las protestas contra Rodrigo Paz en La Paz (REUTERS/Claudia Morales)

Aviones Hércules enviados por Argentina

Morales también acusó a Argentina de colaborar con la represión de las protestas en Bolivia. El ex presidente se refirió a los dos aviones Hércules enviados recientemente hacia territorio boliviano para asistir con el traslado de alimentos a ciudades afectadas por los bloqueos.

“Llevaban gases lacrimógenos y balines”, afirmó Morales al cuestionar el operativo. También aseguró que las aeronaves eran utilizadas “para trasladar militares y policías a La Paz”. En ese contexto, expresó su rechazo a que “Argentina mediante su presidente ayude a reprimir al pueblo boliviano”.

Las movilizaciones cuentan con participación de organizaciones sociales, sindicatos y sectores afines a Morales. El lunes llegó a La Paz una marcha de seguidores del ex mandatario que caminó durante varios días desde la región de Oruro para sumarse a las protestas impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB), campesinos aimaras y agrupaciones sociales de El Alto.

Además de exigir la salida de Paz, los manifestantes reclaman medidas frente a la crisis económica, aumentos salariales y soluciones a los problemas de abastecimiento de combustibles. Bolivia enfrenta una compleja situación financiera marcada por la escasez de dólares y dificultades para sostener subsidios energéticos.

Un manifestante lanza un petardo durante una marcha que exige la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz (REUTERS/Claudia Morales)
Un manifestante lanza un petardo durante una marcha que exige la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz (REUTERS/Claudia Morales)

El gobierno de Rodrigo Paz responsabiliza a Morales por promover las protestas y sostiene que detrás de las movilizaciones existe un intento de desestabilización política para recuperar poder. Mientras tanto, continúan los bloqueos de carreteras y crece la tensión en distintas regiones del país, donde las autoridades mantienen operativos de seguridad para intentar restablecer la circulación y contener nuevos disturbios.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Evo MoralesBoliviaRodrigo PazProtestas en BoliviaÚltimas Noticias AméricaViolencia en BoliviaSaqueos en BoliviaLa PazMASEx presidente de Bolivia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gobierno de Honduras rechaza acusaciones y asegura que no impidió el ingreso de ayuda humanitaria procedente de El Salvador

Las autoridades responden ante el incidente registrado en un punto fronterizo, luego de que una delegación salvadoreña intentara ingresar materiales educativos en comunidades limítrofes sin cumplir, según la Cancillería hondureña, con los procedimientos establecidos para el ingreso de personal militar extranjero

Gobierno de Honduras rechaza acusaciones y asegura que no impidió el ingreso de ayuda humanitaria procedente de El Salvador

Honduras inaugura Casa Refugio para protección de la mujer

El municipio de Gracias, Lempira, inauguró una Casa Refugio destinada a proteger a mujeres víctimas de agresiones, desplazamiento, trata y otras situaciones de vulnerabilidad.

Honduras inaugura Casa Refugio para protección de la mujer

Costa Rica: Laura Fernández pidió a diputados “trabajar en equipo” tras reuniones en Casa Presidencial

Mandataria aseguró que el encuentro fue “productivo” y sirvió para impulsar una agenda conjunta en temas como seguridad nacional, diálogo político y la situación crítica que enfrenta Crucitas por la minería ilegal

Costa Rica: Laura Fernández pidió a diputados “trabajar en equipo” tras reuniones en Casa Presidencial

Comisión de Tecnología analiza nueva Ley de Alianzas Público-Privadas en El Salvador

Durante la sesión, las autoridades de Hacienda sostuvieron que la reforma busca acelerar procesos sin privatizar servicios esenciales, garantizando la independencia técnica y la fiscalización en toda la gestión de los proyectos.

Comisión de Tecnología analiza nueva Ley de Alianzas Público-Privadas en El Salvador

Tribunal condena a tres salvadoreños por tráfico de migrantes hacia Estados Unidos

La resolución se dictó luego de que los procesados admitieran su participación en el traslado irregular de una familia hacia Norteamérica, tras recibir un pago significativo y no cumplir los términos establecidos con las víctimas

Tribunal condena a tres salvadoreños por tráfico de migrantes hacia Estados Unidos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Familias de Jalisco crean álbum del Mundial con rostros de desaparecidos

Familias de Jalisco crean álbum del Mundial con rostros de desaparecidos

De la Espriella salió en respaldo de Uribe y su esposa tras protestas de seguidores de Iván Cepeda frente a su casa: “Sabemos lo que significa”

Casos de inflamación intestinal aumentan en jóvenes: estos síntomas podrían confundirse con gastritis, según EsSalud

Museo Regional de Ica y templos históricos reportan daños debido al sismo de 6.1 mientras continúan inspecciones

Es un hecho, Paulo Víctor se separa de André Jardine y deja el club América

INFOBAE AMÉRICA

Gobierno de Honduras rechaza acusaciones y asegura que no impidió el ingreso de ayuda humanitaria procedente de El Salvador

Gobierno de Honduras rechaza acusaciones y asegura que no impidió el ingreso de ayuda humanitaria procedente de El Salvador

Honduras inaugura Casa Refugio para protección de la mujer

Costa Rica: Laura Fernández pidió a diputados “trabajar en equipo” tras reuniones en Casa Presidencial

Comisión de Tecnología analiza nueva Ley de Alianzas Público-Privadas en El Salvador

Tribunal condena a tres salvadoreños por tráfico de migrantes hacia Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Kylie Minogue revela que nunca se recuperó de su ruptura con Michael Hutchence: “He estado buscando algo así”

Kylie Minogue revela que nunca se recuperó de su ruptura con Michael Hutchence: “He estado buscando algo así”

El creador de ‘Rick & Morty’ confirmó que la película de la serie está en desarrollo

Los conciertos gratuitos impulsan la vida cultural y el turismo en Nueva York

‘Si los deseos mataran’: todo sobre la serie coreana de Netflix que está atrapando a los fans del suspenso

“El trabajo y la búsqueda nunca se detienen”: Ralph Fiennes y el legado familiar que marcó su carrera