Evo Morales respaldó las violentas protestas en Bolivia y habló de una “sublevación” contra Rodrigo Paz

El expresidente boliviano Evo Morales durante una conferencia de prensa en Ciudad de México (Europa Press/Archivo)

El ex presidente de Bolivia Evo Morales afirmó este martes que las protestas que sacuden al país representan “una sublevación del pueblo” contra las políticas impulsadas por el presidente Rodrigo Paz y defendió las movilizaciones encabezadas por sectores indígenas, campesinos y sindicales que reclaman la renuncia del mandatario.

Morales acusó al gobierno de promover reformas “neoliberales” y de intentar privatizar recursos naturales y servicios públicos.

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“Es una sublevación del pueblo de elemento popular”, declaró Morales durante una entrevista radial. El ex mandatario sostuvo además que las protestas responden al rechazo social frente al programa económico presentado por la administración de Paz.

“Una sublevación contra la aplicación del modelo neoliberal y contra el estado neocolonial”, agregó.

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Morales aseguró que el movimiento indígena se encuentra al frente de las movilizaciones para defender la actual Constitución boliviana y frenar cambios impulsados por el gobierno.

“El pueblo se subleva, a la cabeza el movimiento indígena, para defender la Constitución, que es defender los recursos naturales y los servicios básicos”, afirmó.

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Evo Morales respaldó los disturbios en Bolivia y habló de una “sublevación del pueblo” contra Rodrigo Paz

Las declaraciones del ex mandatario se producen mientras continúan las protestas y bloqueos en distintas regiones del país, especialmente en La Paz, donde miles de personas se movilizaron durante los últimos días.

Las manifestaciones derivaron en enfrentamientos con la Policía, ataques a edificios públicos, saqueos y bloqueos de rutas que afectan el abastecimiento de combustible, alimentos y oxígeno medicinal.

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El conflicto se intensificó después de que Paz anunciara el pasado 9 de mayo la creación de una comisión destinada a impulsar una reforma parcial de la Constitución vigente desde 2009. Según explicó el gobierno, el objetivo es facilitar inversiones y promover cambios legales vinculados a sectores estratégicos como hidrocarburos, minería, electricidad y economía verde.

Morales cuestionó abiertamente ese proyecto y denunció que detrás de las reformas existe un intento de privatización más amplio. Según afirmó, los cambios podrían afectar también áreas como salud y educación pública. El ex mandatario sostiene que las medidas forman parte de una política económica orientada a desmontar el modelo estatal implementado durante sus gobiernos.

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Un manifestante patea un cartucho de gas lacrimógeno durante las protestas contra Rodrigo Paz en La Paz (REUTERS/Claudia Morales)

Aviones Hércules enviados por Argentina

Morales también acusó a Argentina de colaborar con la represión de las protestas en Bolivia. El ex presidente se refirió a los dos aviones Hércules enviados recientemente hacia territorio boliviano para asistir con el traslado de alimentos a ciudades afectadas por los bloqueos.

“Llevaban gases lacrimógenos y balines”, afirmó Morales al cuestionar el operativo. También aseguró que las aeronaves eran utilizadas “para trasladar militares y policías a La Paz”. En ese contexto, expresó su rechazo a que “Argentina mediante su presidente ayude a reprimir al pueblo boliviano”.

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Las movilizaciones cuentan con participación de organizaciones sociales, sindicatos y sectores afines a Morales. El lunes llegó a La Paz una marcha de seguidores del ex mandatario que caminó durante varios días desde la región de Oruro para sumarse a las protestas impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB), campesinos aimaras y agrupaciones sociales de El Alto.

Además de exigir la salida de Paz, los manifestantes reclaman medidas frente a la crisis económica, aumentos salariales y soluciones a los problemas de abastecimiento de combustibles. Bolivia enfrenta una compleja situación financiera marcada por la escasez de dólares y dificultades para sostener subsidios energéticos.

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Un manifestante lanza un petardo durante una marcha que exige la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz (REUTERS/Claudia Morales)

El gobierno de Rodrigo Paz responsabiliza a Morales por promover las protestas y sostiene que detrás de las movilizaciones existe un intento de desestabilización política para recuperar poder. Mientras tanto, continúan los bloqueos de carreteras y crece la tensión en distintas regiones del país, donde las autoridades mantienen operativos de seguridad para intentar restablecer la circulación y contener nuevos disturbios.

(Con información de EFE)

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