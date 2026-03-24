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Nintendo reduce la producción de la Nintendo Switch 2 por vender menos de lo esperado

El recorte en la fabricación responde a menores ventas y no a problemas de costos o suministro

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Nintendo reducirá la producción de
Nintendo reducirá la producción de la Nintendo Switch 2. Foto: Nintendo

Nintendo ha decidido reducir la producción de la Nintendo Switch 2 tras un desempeño comercial por debajo de lo esperado, especialmente durante la temporada navideña en Estados Unidos, uno de sus mercados clave.

La compañía prevé fabricar alrededor de 4 millones de unidades en el trimestre actual, una caída significativa frente a los 6 millones inicialmente proyectados.

La decisión responde a una menor demanda de la consola de 450 dólares, que no logró sostener el impulso inicial tras su lanzamiento en 2025. Aunque el debut fue calificado como el más exitoso en la historia de Nintendo en términos de hardware, las ventas posteriores no alcanzaron las expectativas internas de la empresa.

Nintendo Switch 2 dejará de
Nintendo Switch 2 dejará de fabricarse a gran escala debido a que tiene una menor demanda. (Nintendo)

El recorte en la producción se extenderá al menos hasta abril, lo que refleja una postura cautelosa por parte de la compañía japonesa mientras evalúa la evolución del mercado.

La medida no estaría vinculada a problemas de suministro ni a los costos de los componentes, sino directamente a un menor interés de los consumidores, particularmente fuera de Japón.

En el mercado japonés, la consola ha mostrado un desempeño más sólido, impulsado por una variante de menor precio —aunque menos rentable— que ha mantenido una demanda estable. Sin embargo, este comportamiento no se replicó en Estados Unidos, donde las ventas no lograron consolidarse tras la campaña navideña.

En el mercado de Estados
En el mercado de Estados Unidos, la demanda por comprar una Nintendo Switch 2 disminuyó dráticamente. REUTERS/Issei Kato/File Photo

El ajuste en la producción tuvo un impacto inmediato en los mercados financieros. Las acciones de Nintendo llegaron a caer hasta un 6,3% en la bolsa de Tokio, marcando su mayor descenso intradía en varias semanas. El retroceso borró parte de las ganancias obtenidas a principios de mes, cuando un nuevo videojuego impulsó temporalmente la confianza de los inversores.

A pesar de este escenario, la compañía no ha optado por acelerar nuevamente la fabricación, incluso tras el buen rendimiento inicial de algunos lanzamientos recientes. En su lugar, la dirección evalúa si los nuevos títulos tienen el potencial de sostener la demanda en el tiempo antes de ajustar su estrategia productiva.

Analistas del sector han señalado que el débil desempeño en el primer año de la consola, especialmente durante la temporada de mayor consumo, representa una señal de alerta. El estratega Amir Anvarzadeh, de Asymmetric Advisors, advirtió que la limitada oferta de juegos atractivos ha sido un factor determinante en el menor entusiasmo del público.

La falta de juegos exclusivos
La falta de juegos exclusivos habría llevado a que la Nintendo Switch 2 tenga un retroceso en compras.

En este contexto, la disponibilidad de contenido se perfila como un elemento clave para el futuro de la plataforma. Uno de los lanzamientos más esperados, Metroid Prime 4: Beyond, tuvo un debut por debajo de lo habitual para una franquicia de alto perfil, con menos de un millón de copias vendidas en su primer mes. El título, anunciado en 2017, atravesó un prolongado desarrollo que buscaba asegurar su calidad.

A pesar de estos desafíos, Nintendo mantiene la capacidad de alcanzar las previsiones de ventas anuales, que rondan los 20 millones de unidades según estimaciones de analistas. En el último año fiscal, la Switch 2 acumuló 17,37 millones de unidades vendidas desde su lanzamiento el 5 de junio, consolidando un inicio sólido en términos absolutos.

No obstante, el segundo año en el mercado será determinante para el éxito a largo plazo de la consola. Una base de usuarios en crecimiento resulta fundamental para atraer desarrolladores y fortalecer el catálogo de juegos, generando un efecto que impulse nuevas ventas.

Nintendo decidió bajar la producción
Nintendo decidió bajar la producción de la Switch 2 para Estados Unidos. REUTERS/Benoit Tessier

La empresa también enfrenta presiones externas, como el aumento en los costos de los chips de memoria, una tendencia que afecta a toda la industria tecnológica. Si bien se ha evaluado la posibilidad de ajustar el precio del dispositivo, esta variable no ha influido en la reciente decisión de reducir la producción.

En paralelo, la compañía podría considerar nuevas estrategias para estimular la demanda, incluyendo el lanzamiento de variantes adicionales de hardware o el fortalecimiento de su oferta de software. La competencia con otros fabricantes, como Sony, también intensifica la necesidad de mantener una propuesta atractiva para los consumidores.

El propio presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, reconoció recientemente que las ventas en el extranjero han sido “algo más débiles de lo esperado”, confirmando la tendencia que ahora se traduce en ajustes en la producción.

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