Flávio Bolsonaro confirmó que se reunió con un banquero acusado de sobornos y fraude millonario en Brasil

El senador brasileño Flávio Bolsonaro reconoció este martes que mantuvo una reunión presencial con el banquero Daniel Vorcaro después de que el empresario fuera detenido e investigado por presuntos sobornos y fraude financiero relacionados con el colapso del Banco Master.

El dirigente conservador afirmó que el encuentro ocurrió a fines de 2025 y aseguró que su intención era cerrar cualquier vínculo con el financista tras la difusión pública de las acusaciones.

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“Sí fui a reunirme con él para poner fin al asunto”, declaró Flávio Bolsonaro durante una conferencia de prensa en Brasilia. El senador explicó que decidió interrumpir las conversaciones luego de conocer la gravedad de las denuncias contra Vorcaro.

“Si me hubiera dicho que la situación era tan grave como era, habría buscado otro inversor mucho antes”, agregó.

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Las declaraciones del hijo del ex presidente Jair Bolsonaro se producen después de que salieran a la luz detalles sobre su relación con Vorcaro, dueño del Banco Master, entidad liquidada en noviembre de 2025 en medio de investigaciones sobre supuestas irregularidades financieras y carteras de préstamos fraudulentos.

El dirigente conservador afirmó que el encuentro ocurrió a fines de 2025 y aseguró que su intención era cerrar cualquier vínculo con el financista tras la difusión pública de las acusaciones

El banquero fue arrestado nuevamente en marzo, acusado de intentar sobornar a un ex director del Banco Central de Brasil.

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El caso tomó relevancia política tras la difusión de audios y mensajes que mostraban conversaciones entre Flávio Bolsonaro y Vorcaro vinculadas al financiamiento de una película sobre la vida del ex mandatario brasileño.

En uno de los audios divulgados, el senador le pedía ayuda económica al banquero para continuar con la producción cinematográfica. “Estamos en un momento muy decisivo aquí de la película”, decía Bolsonaro en la grabación. También admitía dificultades económicas vinculadas al proyecto. “Como hay muchas cuotas atrasadas, está todo el mundo tenso”, afirmaba.

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Según los documentos difundidos en Brasil, Vorcaro se había comprometido a aportar cerca de 24 millones de dólares para la película “Dark Horse”, protagonizada por el actor estadounidense Jim Caviezel en el papel de Jair Bolsonaro. Parte de esos fondos habría sido desembolsada antes de que estallara el escándalo financiero del Banco Master.

Flávio Bolsonaro negó haber cometido irregularidades y sostuvo que el acuerdo con Vorcaro correspondía exclusivamente a una inversión privada sin utilización de recursos públicos.

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El senador brasileño aseguró que el encuentro ocurrió después de que se conocieran las acusaciones contra el financista y sostuvo que buscaba poner fin a las negociaciones vinculadas a una película sobre Jair Bolsonaro

“En nuestro caso, lo que pasó fue que un hijo buscó patrocinio PRIVADO para una película PRIVADA sobre la historia de su propio padre. Cero dinero público”, expresó en un comunicado difundido previamente.

El senador también aseguró que su relación con el banquero comenzó antes de que existieran denuncias públicas en su contra. “Nuestra relación se remonta a 2024, cuando no existían acusaciones ni sospechas públicas sobre el banquero”, afirmó.

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El escándalo generó repercusiones políticas y económicas en Brasil. El mercado financiero reaccionó con preocupación tras la divulgación de los vínculos entre el senador y Vorcaro, mientras operadores e inversores siguen de cerca el impacto del caso en la campaña presidencial.

Flávio Bolsonaro aparece como una de las principales figuras de la derecha brasileña con aspiraciones electorales para los comicios previstos este año.

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En paralelo, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomó distancia del caso y aseguró que las investigaciones avanzarán. Lula reconoció haberse reunido con Vorcaro en 2024, aunque prometió que el proceso será esclarecido. “Vamos a investigar hasta las últimas consecuencias”, declaró el mandatario brasileño.

Desde el oficialismo también surgieron cuestionamientos contra Flávio Bolsonaro. El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Guilherme Boulos, calificó el episodio como “muy grave” y sostuvo que, si se confirma la autenticidad de los audios, el senador debería responder políticamente por el caso.

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El Banco Master acumuló deudas superiores a los 7.000 millones de dólares con unos 800.000 inversores antes de ser liquidado. Las investigaciones abiertas en Brasil también revelaron contactos frecuentes entre Vorcaro y figuras políticas, magistrados y empresarios, lo que aumentó la presión sobre distintos sectores del poder brasileño.

(Con información de Reuters y AFP)