Pokémon Champions: el nuevo juego de la saga se estrena en Switch con habilidades inéditas y juego cruzado

El nuevo título revoluciona la saga con juego cruzado y megaevoluciones inéditas - crédito Pokémon Champions

La saga Pokémon suma un nuevo capítulo con el lanzamiento de Pokémon Champions, que llegará a Nintendo Switch y Switch 2 el 8 de abril de 2026. El título apuesta por renovar la experiencia competitiva con la introducción de habilidades nunca vistas, megaevoluciones exclusivas y la posibilidad de juego cruzado entre consolas y dispositivos móviles.

La llegada de Pokémon Champions representa una evolución en el enfoque multijugador y en la conectividad global para la franquicia, que mantiene su liderazgo entre los videojuegos de estrategia y aventura.

La relevancia de este lanzamiento reside en dos aspectos clave: una generación de Pokémon capaces de megaevolucionar con habilidades inéditas y el acceso a combates multiplataforma, lo que permitirá a jugadores de Switch enfrentarse a usuarios desde móviles.

El juego permitirá a los usuarios competir desde cualquier dispositivo, importar equipos históricos y experimentar con combinaciones inéditas gracias a las nuevas megaevoluciones y la conectividad total entre consolas y móviles - crédito Pokémon Champions

El juego, además, se integra con Pokémon HOME y Pokémon GO, ampliando la personalización y las estrategias disponibles para los entrenadores más experimentados.

Fecha de lanzamiento y versiones disponibles

Pokémon Champions estará disponible a partir del 8 de abril de 2026 para Nintendo Switch y Switch 2. El lanzamiento incluye el pack Pokémon Champions + Lote de inicio, que ofrece ventajas adicionales como espacio extra para almacenar Pokémon y temas musicales exclusivos para los combates.

Además, los usuarios de Switch 2 recibirán una actualización gratuita que mejora la calidad gráfica y optimiza el rendimiento en la nueva consola.

El juego también contará con una versión para dispositivos móviles, lo que habilita el juego cruzado entre plataformas. De este modo, la comunidad podrá enfrentarse sin importar el dispositivo utilizado.

Mecánica de juego y novedades

Pokémon Champions mantiene la esencia de los combates tradicionales de la saga, con tipos, habilidades y movimientos que permiten explorar estrategias variadas. La principal novedad es la integración de megaevoluciones con habilidades inéditas para varios Pokémon destacados de generaciones anteriores.

Así innova Pokémon Champions: megaevoluciones nunca vistas y acceso simultáneo en Switch y móviles - crédito Pokémon Champions

Entre las nuevas incorporaciones están Mega-Meganium, Mega-Emboar y Mega-Feraligatr, que debutaron en Leyendas Pokémon: Z-A y ahora suman habilidades originales. Por ejemplo:

Mega-Meganium incorpora la habilidad Megasolar, que simula los efectos del clima soleado en sus movimientos.

Mega-Emboar recibe la habilidad Rompemoldes, que ignora las habilidades del objetivo al atacar.

Mega-Feraligatr estrena Piel Dragontina, que convierte sus movimientos de tipo Normal en tipo Dragón y aumenta su potencia en un 20%.

La posibilidad de importar criaturas desde Pokémon HOME y Pokémon GO amplía las opciones tácticas, permitiendo a los entrenadores armar equipos personalizados con Pokémon de entregas previas.

Juego cruzado y conectividad

La compatibilidad multiplataforma es uno de los grandes avances de Pokémon Champions. Los jugadores pueden unirse a combates clasificatorios, participar en partidas amistosas o desafiar a sus amigos sin importar si juegan en Switch, Switch 2 o móviles. Esta conectividad fortalece la comunidad global y facilita la participación en torneos, eventos y rankings internacionales.

El sistema de recompensas y progresión se adapta a este formato, permitiendo que los logros, estadísticas y colecciones se sincronicen entre dispositivos a través de la nube.

La última entrega de la saga apuesta por la personalización y la participación global, facilitando torneos, rankings y una experiencia visual optimizada para Switch 2 y dispositivos inteligentes

Pokémon Champions refuerza el ecosistema digital de la franquicia al permitir la conexión directa con Pokémon HOME. De esta manera, los usuarios pueden transferir Pokémon de juegos anteriores, conservar equipos históricos y experimentar con nuevas combinaciones.

Además, la vinculación con Pokémon GO permite incorporar criaturas capturadas en el mundo real, enriqueciendo la experiencia y motivando la exploración.

El título ofrece tanto modos competitivos como opciones más relajadas para quienes prefieren disfrutar sin presión. Los combates clasificatorios enfrentan a los mejores entrenadores del mundo, mientras que los combates amistosos permiten probar equipos y tácticas en un entorno menos exigente.

El sistema de habilidades inéditas y megaevoluciones exige una revisión estratégica constante, ya que cada Pokémon puede sorprender con efectos especiales o combinaciones inesperadas. El diseño visual, optimizado para Switch 2, potencia la inmersión y la espectacularidad de los enfrentamientos.

Pokémon Champions llega en un momento de alta expectativa para la franquicia, que apuesta por la innovación en conectividad, jugabilidad y personalización. La integración de nuevas habilidades, el juego cruzado y la compatibilidad con plataformas previas sitúan a este lanzamiento como todo un evento para los seguidores de Pokémon y para el género de estrategia en consolas híbridas y móviles.